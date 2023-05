Huawei P60 Pro dévoilé comme un changeur de jeu dans la photographie mobile avec un hic

Huawei a lancé le P60 Pro, un téléphone phare avec des fonctionnalités de photographie mobile à la mode. L’appareil présente quelques inconvénients – pas de support 5G ni de services Google natifs. Le P60 Pro dispose d’une configuration de caméra et de performances impressionnantes, mais certains utilisateurs peuvent en vouloir plus.

Caractéristiques et spécifications du Huawei P60 Pro

Le Huawei P60 Pro se distingue par son capteur photo principal de 48 MP. L’objectif principal présente une ouverture physique variable allant de f/1,4 à f/4,0. Cette fonctionnalité unique, déjà vue sur le Galaxy S9 de Samsung, permet une meilleure capture de la lumière et un meilleur ajustement à différents environnements.

Le P60 Pro comprend également un téléobjectif ultra-lumineux de 48 MP avec une ouverture f/2.1, capable d’un zoom optique 3.5x. De plus, cela promet de fournir des prises de vue claires et de haute qualité, même en cas de zoom avant et dans des conditions de faible luminosité. La configuration de la caméra est complétée par un module ultra grand-angle.

Le spécialiste DXOMARK a couronné le Huawei P60 Pro comme le meilleur téléphone avec appareil photo du marché, surpassant l’OPPO Find X6 Pro et le HONOR Magic5 Pro.

Le P60 Pro est alimenté par la puce Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui le place une génération derrière ses concurrents. De plus, il dispose d’un écran AMOLED LTPO de 6,67 pouces avec une résolution de 2700 x 1220p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est protégé par du verre Kunlun et le téléphone est certifié résistant à l’eau et à la poussière selon les normes IP68.

L’un des principaux inconvénients du P60 Pro est le manque de prise en charge de la 5G. Les utilisateurs devront compter sur les réseaux mobiles 4G, ce qui pourrait décevoir ceux qui recherchent une expérience smartphone premium.

En raison des sanctions américaines et internationales en cours, Huawei ne peut pas proposer nativement les services Google, y compris le Play Store, sur son P60 Pro. L’appareil est livré avec EMUI 13.1, la surcouche logicielle interne de Huawei basée sur Android 12.

Le P60 Pro arbore une batterie de 4 815 mAh, prenant en charge jusqu’à 88 W de charge filaire (0 à 50 % en 10 minutes, selon Huawei) et jusqu’à 50 W de charge sans fil.

Prix ​​et disponibilité

Le Huawei P60 Pro est disponible dans les coloris Black et Pearl, avec deux configurations : 8 + 256 Go à 1 119 € et 12 + 512 Go à 1 399 €. Avant le 6 juin, l’achat du smartphone donne droit à une montre connectée gratuite – la Watch GT 3 46mm Active ou la Watch GT 3 42mm Classic.

