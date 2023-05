Huawei reprend son expansion agressive sur le marché haut de gamme à l’étranger

Huawei, connu pour sa domination dans l’imagerie mobile, a une fois de plus eu un impact énorme sur la scène mondiale. Après les lancements des téléphones mobiles phares Mate 50/P60, Huawei s’est concentré sur le marché mondial. Depuis plusieurs trimestres, Huawei n’a pas lancé ses téléphones mobiles haut de gamme sur le marché mondial. Il semble maintenant que l’entreprise soit prête à prendre le taureau par la corne.

Lancement du produit phare de Huawei en Europe

Le 9 mai, Huawei a organisé l’événement de lancement du nouveau produit phare de Huawei en Europe à Munich, en Allemagne. Au cours de l’événement, la société a officiellement dévoilé deux nouveaux appareils phares. Ces appareils sont la série Huawei P60 et le Huawei Mate X3. Le marché cible pour ces téléphones mobiles est le marché mondial. Huawei prévoit d’organiser des événements de lancement similaires en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et dans d’autres régions en dehors de la Chine. L’entreprise tente de retrouver son visage sur le marché mondial.

Huawei retrouve la supériorité de l’imagerie mobile

Huawei a fait une énorme déclaration en remportant deux prix prestigieux. L’un des prix est le « Best Camera Mobile Phone » de la TIPA (Technical Image Press Association). Par ailleurs, l’autre prix est la première place du classement des images DxOMark. La société a une avance de 3 points sur son rival le plus proche et rétablit Huawei comme le roi de l’imagerie mobile haut de gamme.

Triomphes aux prix TIPA et DXOMARK

TIPA, créé en 1991, est un des meilleurs prix de photographie et d’imagerie mondialement reconnu comme l' »Oscar » de l’industrie. La norme d’imagerie solide du Huawei P60 Pro lui vaut d’être reconnu comme une excellente option pour les utilisateurs à la recherche d’une sortie d’image mobile supérieure. L’appareil modifie la convergence de la lumière et offre une lumière supérieure – détection et mise au point. Celles-ci capturent sans effort des photos de haute qualité avec peu ou pas de modifications complexes.

Le score d’image DXOMARK est bien connu dans le domaine de l’imagerie des téléphones mobiles, ce qui confirme encore les prouesses du Huawei P60 Pro. Avec un score historique de 156 points, Huawei dépasse son rival le plus proche par une énorme marge dans diverses sous-catégories. Il a maintenant établi un nouveau record pour d’autres marques à essayer de battre.

Les prouesses technologiques derrière le succès de Huawei

La capacité de Huawei à surpasser régulièrement ses rivaux est sans aucun doute liée à ses prouesses technologiques de pointe. La croissance de la série P a été liée aux progrès de l’imagerie mobile. L’année dernière, la série Mate 50 de Huawei a lancé le système d’imagerie ultra-variable XMAGE. Cela a établi une nouvelle norme pour juger des prouesses des caméras mobiles. Huawei s’est appuyé sur la norme XMAGE et la série Huawei P60 apporte un bond en avant en matière d’imagerie.

Le système super-focus XMAGE de la série P60 redéfinit l’architecture du système optique. Cela change totalement l’expérience de l’appareil photo du téléphone portable. En renversant les méthodes de convergence de la lumière habituelles et en utilisant des liaisons optiques – mécaniques – informatiques, Huawei a fait un énorme bond en avant dans l’apport de lumière pour les caméras principales et téléobjectifs. Cette innovation se traduit par le premier système de téléobjectif de vision nocturne à super mise au point de l’industrie. Il établit une nouvelle norme pour les téléobjectifs à faible luminosité. Par ailleurs, le Huawei P60 Pro est doté du boîtier phare d’imagerie le plus fin et le plus léger. Il ne mesure que 8,03 mm et souligne le leadership technologique de Huawei.

Les capacités de téléobjectif et de macro du Huawei P60 Pro ont également fait d’énormes progrès. Cet appareil est livré avec un groupe d’objectifs zoom à axe coulissant à longue course. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais capturer des images claires de longue portée à des distances macro. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’explorer de nouvelles zones lors de la prise d’images ou de sujets tels que des animaux domestiques. Même dans les zones à faible luminosité, cela fonctionne assez bien, ce qui en fait un outil utile pour la photographie d’animaux de compagnie.

Développement du marché mondial et avantage concurrentiel

Malgré d’énormes problèmes sur les marchés chinois et mondiaux, Huawei reste concentré sur la R&D ainsi que sur l’innovation. Cela a permis à l’entreprise de conserver une position forte, principalement sur le marché haut de gamme. Des données récentes sur le marché révèlent que la croissance de Huawei se démarque au milieu d’une baisse des ventes globales de téléphones mobiles. Alors que d’autres marques enregistrent une baisse de leurs ventes, Huawei a affiché une croissance énorme à contre-courant.

He Gang, le COO de Huawei Terminal BG, a déclaré que Huawei est revenu à un rythme de sortie de produit normal. La société a également la capacité de concurrencer directement Apple sur le marché haut de gamme. Il a dit

« Avant, nous étions partagés à parts égales avec Apple sur le marché haut de gamme au-dessus de 5 000 yuans, mais après notre interdiction, notre part a commencé à baisser. Mais j’ai aussi vu que tant que nous sortirons de nouveaux téléphones, la part de marché de l’iPhone diminuera dans une certaine mesure. Sur le marché haut de gamme, il semble que seul Huawei puisse rivaliser avec Apple.

Le succès de Huawei peut être lié à son énorme financement de sa R&D. En 2022, l’entreprise a consacré 23,8 milliards de dollars à la R&D. Ces fonds se concentrent sur la première exploration. Huawei a réussi à remplacer plus de 13 000 pièces et 4 000 circuits imprimés. Cela montre la capacité de l’entreprise à développer l’industrie technologique.

L’impact du Huawei P60 Pro sur le marché mondial

Bien sûr, Huawei est « hors » du marché mondial depuis un certain temps déjà. Cependant, il est revenu avec une force énorme, lançant deux de ses meilleurs téléphones mobiles en même temps. L’impact du Huawei P60 Pro sur le marché mondial peut ne pas être instantané. Cependant, la société compte des fans fidèles qui attendent ses appareils. Huawei a maintenu sa position de leader dans la technologie d’imagerie phare et a épinglé son statut de roi de l’imagerie mobile.

L’engagement de la société sur le marché mondial est évident, car elle prévoit d’héberger de nouveaux lancements de produits dans le monde entier. Ce message fort montre son engagement solide envers la croissance mondiale et sa volonté de construire une marque haut de gamme décente. En écho aux propos de He Gang, l’ambition de Huawei est claire : devenir le premier acteur du marché haut de gamme.

Derniers mots : le chemin de Huawei vers l’excellence

La marque chinoise a un énorme désir de poursuivre un rang supérieur dans le secteur de l’imagerie mobile. La société le montre avec son lancement mondial du P60 Pro ainsi que du Mate X3. Ces appareils montrent la technologie de pointe de l’entreprise et ce qu’elle peut faire. L’appareil photo de ce téléphone, le P60 Pro, est incomparable.

Avec le lancement du système d’imagerie XMAGE ultra-variable de la série Mate 50, la société a changé la façon dont les spécifications d’imagerie mobile sont jugées. Il a également travaillé sur la technologie et le P60 Pro a pu aller plus loin en ajoutant le système d’imagerie XMAGE super-focus. Cela apporte un énorme saut au système optique et remodèle la sortie de la caméra du téléphone portable.

Le système d’imagerie supérieur du P60 Pro modifie la façon dont la lumière converge. Il renforce le système de détection et de mise au point de la lumière. Il bénéficie d’un énorme bond en entrée de lumière pour l’appareil photo principal et l’appareil photo téléobjectif. Cela permettra la sortie du premier système de téléobjectif à vision nocturne super-focus.

