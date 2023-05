Un enfant est né au Royaume-Uni avec l’ADN de 3 parents : comment est-ce possible ?

Le premier bébé du Royaume-Uni avec l’ADN de trois parents est né dans une clinique de Newcastle. Le bébé a été conçu grâce à une technique innovante de procréation assistée qui associe l’ADN des parents biologiques à celui d’un donneur : l’objectif est de prévenir le développement de maladies héréditaires graves.

Au Royaume-Uni, un bébé est né avec l’ADN de trois personnes : celui des deux parents biologiques et un petit morceau d’ADN mitochondrial d’un donneur, qui a été utilisé dans une technique innovante de procréation assistée. Techniquement, il s’agit d’une procédure de fécondation in vitro (FIV/FIV) connue sous plusieurs noms : Spindle Nuclear Transfer, Mitochondrial Donation Treatment (MDT) ou Mitochondrial Replacement Therapy (MRT). Le concept est toujours le même, c’est-à-dire remplacer l’ADN mitochondrial de la mère par celui du donneur afin d’empêcher les enfants de développer des maladies héréditaires incurables et potentiellement mortelles, déclenchées précisément par le profil génétique muté des mitochondries de la mère.

La technique a été utilisée pour la première fois au Mexique en 2016 pour donner naissance au petit Abrahim Hassan ; la mère était porteuse des gènes responsables du syndrome de Leigh ou encéphalopathie nécrosante subaiguë, une « maladie neurologique évolutive touchant le système nerveux central et en particulier le tronc cérébral et le cervelet », comme l’explique l’Institut Téléthon. Les enfants atteints développent divers symptômes – retard psychomoteur, vomissements récurrents, épilepsie et autres troubles – qui s’aggravent rapidement ; la mort survient dans les premières années de la vie. Grâce à la technique de remplacement mitochondrial, il est donc possible de concevoir un enfant avec l’ADN du père et l’ADN nucléaire de la mère, avec le faible apport de l’ADN mitochondrial du donneur, pour empêcher le transfert de la plupart des gènes nocifs (une petite partie de les gènes mutés passent de toute façon). En janvier 2017, le premier bébé avec la même technique est également né, à la clinique Nadiya de Kiev, en Ukraine. On ne sait pas quelle maladie héréditaire grave a été évitée dans le cas du bébé né au Royaume-Uni, dont la conception in vitro a été réalisée au Newcastle Fertility Centre, comme l’a précisé le Guardian.

Les mitochondries sont considérées comme les « centrales énergétiques » qui fournissent de l’énergie aux cellules et possèdent leur propre ADN, c’est pourquoi il est possible d’en combiner trois différentes pour donner naissance à un enfant. Les ovocytes de la mère (avec les gènes mutés) et ceux de la donneuse saine sont fécondés avec le sperme du père ; l’ADN nucléaire des ovocytes donneurs est prélevé et remplacé par celui des parents. Seul un très faible pourcentage de l’ADN mitochondrial du donneur est utilisé, égal à 0,2 % de l’ADN total – une quarantaine de gènes en tout – de l’enfant ; le reste est de l’ADN fourni par la mère et le père. Après le processus de transfert, l’ovule avec l’ensemble complet de chromosomes et les gènes sains est implanté dans l’utérus pour initier la grossesse.

Les mutations affectant les mitochondries peuvent entraîner des pathologies extrêmement graves affectant les organes les plus consommateurs d’énergie, comme le cœur, le cerveau et le foie ; ils sont souvent incurables et causent la mort quelques années après la naissance, comme le syndrome de Leigh susmentionné. Pour cette raison, disposer d’une technique innovante de fécondation in vitro permettant de faire naître des bébés en bonne santé est une véritable révolution. Cependant, les cas connus dans la littérature scientifique sont encore très peu nombreux et trop peu de temps s’est écoulé depuis les premières naissances, donc pour avoir des certitudes sur l’efficacité et l’innocuité à long terme il faut continuer à surveiller les bébés.

De plus, chez certains enfants, les quelques gènes mutés qui parviennent encore à passer de la mère peuvent s’imposer par un processus d’inversion et conduire au développement d’un trouble mitochondrial. « Le suivi à long terme des enfants nés est essentiel. Le stade de développement auquel l’inversion se produit n’est pas clair, mais il se produit probablement à un stade très précoce. Cela indique que les tests prénataux, effectués à environ 12 semaines de grossesse, peuvent être en mesure d’identifier si une inversion s’est produite », a déclaré au Guardian le professeur Dagan Wells, professeur de génétique reproductive à l’Université d’Oxford. On ne sait pas encore comment et pourquoi ce processus se produit, donc tous les cas de bébés nés avec cette technique révolutionnaire devront être étudiés en profondeur.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :