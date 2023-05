Microsoft admet que Xbox a totalement échoué à se battre avec PS5 et Nintendo Switch

Microsoft a lancé les séries Xbox S et X le 10 novembre 2020. Cela indique que les consoles sont sorties exactement deux jours avant que Sony ne lance également la PS5. Compte tenu de la date de lancement des deux consoles, personne ne devrait vous dire qu’ils avaient l’intention de se faire concurrence. Microsoft a opté pour un design très simpliste pour correspondre au nom de sa console. La série Xbox a pris une forme carrée sans trous ni découpes inutiles autour. La PS5, quant à elle, est allée dans le sens opposé. Design sophistiqué avec des découpes tout autour.

Étonnamment, cela ressemble au pari de Sony sur le design sophistiqué élaboré. Dans l’état actuel des choses, la PS5 est l’une des consoles les plus vendues que vous pouvez obtenir sur le marché actuellement. Cependant, vous ne pouvez pas en dire autant de la Xbox qui est censée être un concurrent direct. Cela a causé beaucoup d’inquiétudes à Microsoft les forçant à en parler ouvertement.

Un dirigeant de Microsoft admet que Xbox a perdu la concurrence contre PS5 et Nintendo

Le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a fait la déclaration ouverte sur la chaîne YouTube de la communauté Xbox. Selon lui, la Xbox ne peut pas gagner la guerre des consoles contre la PS5 et la Nintendo Switch. Il a dit que l’utilisation d’une stratégie conventionnelle ne peut pas faire gagner la Xbox. Phil Spencer a fait cette déclaration lors de son apparition sur Kinda Funny Games, une chaîne YouTube de la communauté Xbox.

Dans sa déclaration, Spencer a clairement indiqué qu’il serait anormal de penser que les joueurs Sony ou Nintendo vont changer du jour au lendemain simplement à cause d’un jeu Xbox particulier.

«Ce n’est tout simplement pas vrai que si nous partons et construisons de grands jeux, tout d’un coup, vous allez voir le partage de la console changer de manière spectaculaire. Nous avons perdu la pire génération à perdre dans la Xbox One », a-t-il déclaré.

On pense que Microsoft pourrait tourner les choses en leur faveur s’ils créent plus de jeux. Cependant, Spencer a également minimisé cette croyance. Il a dit que cela ne correspondait pas vraiment à la réalité des gens.

« Nous ne sommes pas là pour consoler Sony ou consoler Nintendo. Il n’y a pas vraiment de solution idéale pour nous », a-t-il déclaré.

Xbox se concentrera sur d’autres services plutôt que de concurrencer PS5 et Nintendo

Spencer pense plutôt que Xbox devrait se concentrer sur d’autres domaines qui pourraient leur rapporter plus d’argent. Plutôt que d’essayer de rivaliser avec la PS5 et la Nintendo Switch en termes de ventes. Xbox se concentre plutôt sur des services tels que Game Pass, Xcloud et s’assure que ses jeux fonctionnent de manière transparente sur tous les appareils.

« Je vois beaucoup d’experts qui veulent revenir à une époque où nous avions tous des cartouches et des disques, et chaque nouvelle génération était une table rase, et vous pouviez changer tout le partage de la console », a-t-il déclaré.

En un mot, Spencer essaie de dire que les gens ne commenceront pas à vendre leurs consoles PS5 uniquement à cause d’un jeu exclusif Xbox particulier. Par conséquent, la société préfère canaliser son énergie pour s’assurer que ceux qui possèdent les consoles Xbox bénéficieront des meilleures expériences utilisateur.

