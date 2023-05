La PDG d’AMD, Lisa Su, déclare que la loi de Moore n’est pas morte, mais qu’elle a ralenti

Regard vers l’avenir : à mesure que le rythme des progrès et des coûts des transistors change, les entreprises technologiques continuent de débattre du temps qu’il reste à la loi de Moore. Le PDG d’AMD a récemment offert de nouveaux commentaires sur les efforts de l’entreprise pour s’assurer que ses produits continuent de voir des améliorations de génération en génération.

Dans une récente interview avec Barrons, la PDG d’AMD, Lisa Su, a réitéré la conviction de l’entreprise que la loi de Moore n’est pas morte, seulement que son rythme a changé. AMD se tourne vers de nouvelles techniques et technologies pour créer des améliorations de performances dans les prochaines générations de ses puces.

Su fait écho au sentiment répandu selon lequel chaque nouvelle génération de transistors offre des progrès en matière d’efficacité énergétique plus faibles qu’auparavant et que la densité fournit des améliorations moins importantes. Cependant, les besoins de traitement de l’industrie technologique n’ont cessé de croître, de sorte que de nouvelles techniques telles que les chiplets et l’emballage 3D sont importantes.

Les commentaires, une fois de plus, démentent ceux du principal concurrent NVIDIA. Le chef de l’équipe verte, Jensen Huang, a déclaré la mort de la loi de Moore à plusieurs reprises au cours des dernières années. Il l’a fait plus récemment pour défendre les prix inhabituellement élevés des cartes graphiques de la série GeForce RTX 4000 au lancement.

En plus de leurs coûts croissants, Huang affirme que les récentes améliorations des performances et de l’efficacité des nœuds de transistors ont ralenti au point où des gains significatifs dans des produits tels que les GPU ne peuvent être obtenus qu’en envoyant plus de watts dans plus de silicium. Les commentaires expliquent le prix de lancement élevé et les exigences de puissance élevées de cartes comme la RTX 4080. AMD a également exprimé précédemment des craintes que les GPU puissent consommer jusqu’à 700 W d’ici le milieu de cette décennie.

Les dernières remarques de Su s’ajoutent à ce qu’AMD a déjà dit sur la loi de Moore. Lors d’un sommet à la fin de l’année dernière, le directeur de la technologie, Mark Papermaster, a mentionné des choses qui peuvent aider, comme les accélérateurs, l’accélération GPU et les fonctions spécialisées. Il a également confirmé que les puces étaient une réponse aux récentes augmentations de prix des transistors.

La loi de Moore, du nom du co-fondateur d’Intel, Gordon Moore, décédé en mars, postulait que la puissance de calcul réduisait ses coûts à un rythme régulier. La théorie a plus ou moins tenu bon depuis que Moore a rédigé son article sur le sujet en 1965, mais il a récemment douté combien de temps elle pourrait persister. En 2005, Moore a admis que les transistors ne pouvaient pas continuer à rétrécir indéfiniment, remettant en question la survie de la loi au-delà de 2025.

