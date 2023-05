Microsoft prévoit un grand changement dans les widgets de Windows 11

Les widgets sont l’une des nouveautés introduites par Microsoft avec le lancement de Windows 11 en 2021. Il s’agit d’une fonction qui permet d’accéder à un panneau avec des informations personnalisées et mises à jour sur les actualités, la météo, le calendrier, les photos, la Xbox et plus encore. De plus, à partir de 2022, les développeurs tiers peuvent créer leurs propres widgets de tableau de bord, comme Facebook et Spotify.

Cependant, Microsoft ne s’en contente pas et travaille sur une amélioration majeure pour les widgets de Windows 11 : permettre aux utilisateurs de les épingler directement sur le bureau, sans avoir à ouvrir le panneau à chaque fois qu’ils veulent les consulter. Cela a été révélé par Zac Bowden, rédacteur en chef de Windows Central, dans un article basé sur ses propres sources.

Les widgets Windows 11 remontent à l’époque de Windows 7

Cette fonctionnalité rappellera les anciens gadgets de Windows 7, qui permettaient de placer de petites applications sur le bureau avec des fonctions similaires aux widgets actuels. Selon Bowden, Microsoft espère que cette option augmentera l’utilisation et l’interaction avec les widgets, ce qui peut actuellement passer inaperçu pour de nombreux utilisateurs.

La possibilité d’épingler des widgets sur le bureau fait partie d’un effort plus large de Microsoft pour améliorer l’expérience de bureau avec des fonctionnalités modernes comme les dossiers d’applications, qui ont déjà été montrés dans une vidéo l’année dernière. On ne sait pas encore quand ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles, mais il est possible qu’elles soient annoncées lors de la conférence Build 2023, dédiée aux développeurs.

Les widgets Windows 11 sont un moyen de personnaliser et d’enrichir le bureau avec des informations utiles et pertinentes pour chaque utilisateur. Avec la future mise à jour qui permettra de les épingler sur le bureau, Microsoft souhaite leur donner plus de visibilité et les rendre plus accessibles. Cependant, il pourrait également s’agir d’une évolution qui n’atteindra que la prochaine version du système d’exploitation : Windows 12.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :