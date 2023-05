Poco X5 Pro commence à recevoir la mise à jour Android 13

Un autre téléphone Xiaomi a rejoint la liste des appareils Android 13. Après avoir été lancé avec Android 12 plus tôt cette année, l’appareil reçoit maintenant la mise à jour stable d’Android 13. Poco X5 Pro reçoit Android 13 via la mise à jour MIUI 14 dans le monde. Découvrons-en plus sur la mise à jour Poco X5 Pro Android 13.

Xiaomi a sorti le Poco X5 Pro avec Android 12 OS plus tôt cette année. Oui, Android 13 est sorti l’année dernière et la société aurait dû le lancer avec Android 13, mais alors comment ils prétendront qu’ils ont donné une mise à jour majeure. En laissant cela de côté, les utilisateurs de Poco X5 Pro peuvent enfin découvrir Android 13 après quelques mois d’attente.

Certains utilisateurs de Poco X5 Pro ont partagé sur Twitter qu’ils avaient reçu l’Android 13 stable dans la dernière mise à jour de MIUI 14. Grâce à @iRaj_r et @TECH__MUKUL pour avoir partagé la mise à jour sur Twitter.

La mise à jour globale Android 13 pour Poco X5 Pro est en cours de déploiement avec le numéro de build 14.0.1.0.TMSMIXM. Le numéro de build sera différent pour différentes régions. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure pour l’appareil, il pèse environ 4,4 Go, alors assurez-vous d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour.

La mise à jour apporte le correctif de sécurité d’avril 2023 au téléphone. Et en parlant des principaux changements, vous verrez un tas de fonctionnalités Android 13 telles que la langue par application, l’amélioration de la sécurité et de la confidentialité, de petites améliorations de l’interface utilisateur et quelques autres changements. Pour le moment, nous n’avons pas le journal des modifications officiel, mais il devrait être similaire à la mise à jour des autres téléphones Xiaomi.

Étant donné que l’Android 13 stable est disponible dans le monde entier pour Poco X5 Pro, vous pouvez vous attendre à une mise à jour majeure bientôt sur votre téléphone. Il s’agit d’un déploiement par étapes, ce qui indique que la mise à jour prendra du temps pour atteindre tous les utilisateurs. Parfois, la notification de mise à jour ne fonctionne pas et vous risquez de manquer la mise à jour même si elle est disponible. Assurez-vous donc de vérifier la mise à jour manuellement dans les paramètres.

Avant de mettre à niveau votre téléphone vers Android 13, n’oubliez pas de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.



