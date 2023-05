Économiser sur la lessive est en fait très simple : « Vous dépenserez donc moins mais vous laverez mieux »

Parmi les appareils énergivores figure la machine à laver, mais quelques précautions, comme ne plus utiliser d’assouplissant ou étendre ses vêtements au soleil, suffisent à réduire le prix de la facture.

Parfois, la meilleure solution est la plus simple. Avec la chère énergie, nous avons essayé de faire des économies par tous les moyens, débranchez les prises du courant, changez les ampoules, allumez le chauffage par intermittence. La machine à laver est la pole position parmi les appareils énergivores et, apparemment, la meilleure façon de réduire le coût de la lessive est d’en faire moins. Cela n’indique pas ne pas laver les vêtements, mais simplement développer de nouvelles habitudes pour un lavage plus stratégique. Et donc avec des températures basses, des détergents liquides, des vêtements suspendus au soleil et des assouplissants à bannir à jamais, une solution peut être trouvée pour faire baisser le coût final des factures.

Stratégies pour économiser sur la lessive

« En général, notre fréquence de lavage est beaucoup plus élevée que celle requise pour l’assainissement », a expliqué Georgia McCorkill, conférencière en mode au RMIT, au Guardian. La première chose à faire est d’éviter l’utilisation compulsive du panier à linge. Arrêtez de laisser les vêtements dans le panier ou sur le sol, empilés. Un conseil de McCorkill est de suspendre vos vêtements près d’une fenêtre ensoleillée. Fonctionne particulièrement pour les jeans, les chemises, les vestes ou les manteaux. Pour les vêtements qui ne peuvent être nettoyés qu’à sec, il peut être une excellente solution de les aérer quotidiennement.

Mais il y a aussi les vêtements pour lesquels la règle de la fenêtre ne s’applique pas. Il s’agit notamment de sous-vêtements, de vêtements de sport ou de T-shirts. Dans ce cas, il faut faire un raisonnement différent : être patient. Ne démarrez pas le lave-linge lors du premier quart de travail, mais n’ajoutez des vêtements que lorsque vous êtes sûr que le lave-linge peut démarrer à pleine charge. En effet, si le lavage est activé alors que le tambour n’est pas plein, le double de puissance et de lessive est utilisé, ainsi que l’énergie pour laver votre linge.

Non seulement cela, « vérifiez la température à laquelle vous lavez », a expliqué McCorkill. « Des températures plus élevées coûteront plus cher », et dans tous les cas la machine à laver dispose également de modes de lavage conçus pour économiser de l’argent, « les éco-cycles sont conçus pour utiliser moins d’énergie et d’eau », durent souvent plus longtemps mais parviennent à consommer moins. de la machine à laver est important, McCorkill a également expliqué qu’il est essentiel de faire attention au filtre de la machine à laver, il faut le nettoyer et le vider souvent, il suffit de consulter le manuel et de suivre les instructions.

Comment optimiser votre machine à laver

Comme toujours, la qualité paie. Si la créatrice Vivienne Westwood disait acheter moins mais mieux, pour les experts en épargne la règle est d’utiliser moins de lessive mais d’une meilleure marque. Matthew Steen, directeur des examens et des tests chez Choice, affirme que réduire l’utilisation de détergent est un moyen facile d’économiser de l’argent. « Nous avons constaté que l’utilisation d’un tiers de la quantité recommandée de détergent à lessive nettoie toujours efficacement les vêtements », dit-elle. Le détergent liquide est meilleur, « les dosettes sont plus chères par lavage que le liquide ou la poudre et, selon nos tests, elles ne fonctionnent pas aussi bien. »

Pour McCorkill, l’utilisation d’un nettoyant de bonne qualité est essentielle, « surtout si vous cherchez à réduire la quantité que vous utilisez ». Le prix n’est pas indicatif, pour choisir il suffit de consulter les sites spécialisés en ligne, et pour faire des économies acheter les plus gros packs en solde. Les étiquettes des supermarchés indiqueront le coût par volume et c’est la meilleure chose à faire car cela réduit considérablement pour de plus grandes quantités. » Les experts démystifient également le mythe des assouplissants, des imprégnateurs, des exhausteurs de parfum ou des perles de lessive. Ils augmentent le prix des factures, selon Sten, ils sont « à abandonner pour toujours ». Ils ont calculé la dépense en découvrant qu' »ils peuvent ajouter une énorme dépense égale à 425 euros dans la facture annuelle ».

Prix ​​réduit mais mieux vaut le souligner : étalé au soleil. Le séchoir est certes pratique, mais il consomme de l’énergie, et vous obtenez le même résultat sans frais en utilisant les séchoirs. Steen a ajouté que le séchage d’une charge de linge dans une sécheuse coûte entre 28 cents et 1,89 $. « Si vous l’utilisez tous les jours et que vous pouvez vous en passer, cela vous fera économiser beaucoup d’argent. » Même s’il n’y a pas de soleil, il existe une alternative au sèche-linge. En fait, Sten a expliqué qu’il est plus pratique de suspendre des vêtements à la maison à l’aide d’un déshumidificateur. Là aussi, cela prendra plus de temps, mais sauf urgence, cela en vaut la peine.

