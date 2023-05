Fuite des spécifications du Vivo X90S sur la console Google Play – Mieux que les autres ?

Vivo n’en a pas fini avec la série X90 de ses téléphones. La gamme devrait bientôt recevoir un nouvel ajout. Et il semble que vous n’aurez pas besoin d’attendre longtemps pour le voir débuter. Vous vous demandez pourquoi ? Un tout nouveau téléphone nommé Vivo X90s a fui dans Google Play Console la semaine dernière !

Cela révèle essentiellement le fait que le nouveau téléphone ne tardera pas à faire son apparition officielle. Mais comme Digital Chat Station l’a révélé, le téléphone ne sera pas une version remaniée du X90 ou X90 Pro d’origine. Au lieu de cela, le Vivo X90S n’offrira que quelques modifications matérielles mineures.

Caractéristiques de base du Vivo X90S révélées

Selon la console Google Play, le X90S sera livré avec un MediaTek Dimensity 9200+. Il comprendra un cœur principal ARM Cortex X3, 3 cœurs Cortex A715 et 4 cœurs d’efficacité Cortex A510. D’après les informations précédentes, il est confirmé que l’ARM Mali G715 sera le GPU. Mais la vraie question est, peut-il rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 2 ?

Eh bien, comme annoncé précédemment, le Dimensity 9200+ fonctionne mieux que le produit phare de Qualcomm Snapdragon dans Geekbench. Ainsi, le Vivo X90S devrait être un meilleur choix que la plupart des appareils phares Android actuels. Pour être exact, il sera plus performant que tous les appareils X90 actuels que Vivo a dans sa gamme.

La fuite de la console Google Play a également confirmé que le téléphone serait livré avec 12 Go de RAM et Android 13 prêts à l’emploi. Sur la face avant, le Vivo X90S comportera un écran 1260 x 2800 px avec une découpe perforée. Les dernières infos suggèrent qu’il s’agira d’un écran OLED de 6,78 pouces aux bords incurvés. Et ce sera probablement un panel de BOE.

En ce qui concerne l’appareil photo, le Vivo X90S sera doté d’un IMX866 de 50 MP comme capteur principal. Il sera accompagné de la V2 ISP de Vivo. Dans l’ensemble, les choses se présentent bien pour le téléphone. Espérons que nous le verrons faire ses débuts à un prix attractif le 10 mai.

