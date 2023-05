ChatGPT est alimenté par une armée cachée d’entrepreneurs gagnant 15 $ de l’heure

Pourquoi c’est important : OpenAI est une entreprise relativement petite avec moins de 400 employés à temps plein, mais ses ambitions sont de faire progresser la recherche de pointe sur l’intelligence artificielle et de créer des outils d’IA qui rivalisent avec ceux des géants de la technologie comme Google, Facebook et d’autres. À cette fin, la startup qui a créé la technologie sous-jacente à ChatGPT utilise plus d’un millier de contractuels qui sont payés 15 $ de l’heure sans aucun avantage pour améliorer la précision et donc l’utilité du populaire chatbot.

Désormais, même les adeptes les plus occasionnels de l’actualité technologique ont entendu parler de ChatGPT. C’est le résultat d’une collaboration entre Microsoft et OpenAI et alimente beaucoup d’enthousiasme ainsi que des inquiétudes quant à l’impact négatif potentiel qu’il peut avoir sur des millions d’emplois à temps plein. Vous pouvez également la considérer comme l’une des applications à la croissance la plus rapide à ce jour, avec plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels qui la poussent et la poussent pour voir ce qu’elle peut générer à partir de diverses invites de texte.

Comme vous vous en doutez, la formation du grand modèle de langage derrière ChatGPT ainsi que l’exécution du service populaire n’est pas une tâche facile. Les deux sociétés utilisent des dizaines de milliers de GPU NVIDIA A100 et H100 qui coûtent entre 10 000 $ et 40 000 $ par unité, ainsi que des équipements avancés d’alimentation, de mise en réseau et de refroidissement. OpenAI emploie également des centaines de chercheurs et d’ingénieurs qui utilisent ce qui est essentiellement un supercalculateur pour développer des modèles d’IA de plus en plus sophistiqués tels que GPT-4.

En d’autres termes, les chatbots alimentés par l’IA sont un exercice coûteux. Dans le cas de ChatGPT, le simple fait de maintenir l’infrastructure hardware sous-jacente nécessite jusqu’à 700 000 $ par jour. Et selon deux sous-traitants d’OpenAI interrogés par NBC News, l’amélioration de la précision et de l’attrait de ChatGPT est possible grâce à une armée cachée de travailleurs qui l’aident à lui apprendre à analyser les entrées des utilisateurs et à répondre aux diverses demandes.

Pour avoir une idée du type de travail qu’ils font, nous allons utiliser un fait peu connu sur le service reCAPTCHA de Google. Certains sites Web utilisent des tests dits CAPTCHA pour déterminer si vous êtes ou non un robot avant de charger le contenu réel de la page que vous vouliez visiter. Dans le cas de reCAPTCHA, ce test nécessite que vous reconnaissiez correctement du texte ou des objets à partir d’une image ou d’une série d’images. En même temps, vous aidez Google dans la formation de modèles d’IA spécialisés.

Le travail effectué par les sous-traitants pour améliorer ChatGPT est plus complexe, mais tout aussi crucial pour le succès continu du chatbot. L’un de ces travailleurs est Alexej Savreux, un homme de 34 ans vivant à Kansas City, qui pense que « vous pouvez concevoir tous les réseaux de neurones que vous voulez, vous pouvez impliquer tous les chercheurs que vous voulez, mais sans étiqueteurs, vous n’avez pas de ChatGPT. Tu n’as rien. »

OpenAI a embauché plus de 1 000 sous-traitants à distance des États-Unis, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est pour effectuer le travail exténuant nécessaire à l’amélioration de la sortie d’outils comme ChatGPT. Pour Savreux, le principal attrait est les « 15 $ de l’heure et plus » qu’il gagne en le faisant et qui l’ont aidé à sortir de l’itinérance. Pour Jatin Kumar, un diplômé universitaire texan avec un diplôme en informatique, c’est une excellente occasion de voir les IA génératives évoluent et contribuent personnellement à les rendre plus utiles.

Pour une technologie censée menacer de nombreux emplois, les outils d’IA nécessitent une main-d’œuvre importante pour garantir l’exactitude et la confiance grâce à une boucle de rétroaction humaine, ce que Google n’a pas réussi à faire avec Bard. Et tandis que certaines entreprises cherchent des moyens de remplacer certains de leurs employés par des IA génératives, il y en a beaucoup d’autres qui se méfient des fuites de données potentielles, de la dépendance à l’égard des chatbots pour des projets tests et de la difficulté d’obtenir des résultats utiles. outils pour les travaux urgents.

Dans des nouvelles connexes, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, déclare que « l’expérience » du travail à distance est terminée car la technologie dont nous disposons n’est pas encore assez bonne pour la rendre pratique pour les entreprises technologiques, quelle que soit leur taille. Ce point de vue controversé est partagé par plusieurs dirigeants de l’industrie technologique, bien que des études récentes suggèrent que les personnes travaillant dans des bureaux préfèrent les arrangements à distance ou hybrides pour diverses raisons.

