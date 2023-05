L’eau salée sur Mars, il y a des preuves qu’elle coulait près de l’équateur

Le rover chinois Zhurong les a trouvés en analysant les dunes de la région d’Utopia Planitia, juste au nord de l’équateur martien.

L’atterrisseur chinois Tianwen-1 et le rover Zhurong à la surface de Mars / crédit : Agence spatiale chinoise

Des croûtes, des fissures et d’autres caractéristiques géologiques trouvées sur les dunes de la région d’Utopia Planitia, près de l’équateur de Mars, ont conduit les chercheurs à croire que l’eau liquide pourrait avoir existé à la surface de la planète rouge beaucoup plus récemment qu’on ne le supposait jusqu’à présent. Ces caractéristiques, probablement dues au mouvement de l’eau décongelée et salée, ont émergé des données du rover chinois Zhurong, qui a atterri sur Mars en mai 2021 et qui a collecté pendant neuf mois des images et des informations sur la composition chimique de la région située juste au nord de la Terre. l’équateur martien, analysant les fissures le long des dunes riches en sel.

En particulier, les images prises par le rover ont montré que les fissures, les agrégats et les crêtes présents sur les dunes semblent être liés à l’activité de l’eau, tandis que les analyses chimiques ont fourni une estimation approximative de l’âge des dunes, qui se sont probablement formées entre 1,4 million il y a 400 000 ans. Cela suggérait qu’il y a des centaines de milliers d’années, et non des milliards d’années, comme on le pensait auparavant, de l’eau liquide et salée traversait la région.

Selon des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences de Pékin, codirigés par Xiaoguang Qin et Xu Wang du Laboratoire clé de géologie et de l’environnement cénozoïques de l’Institut de géologie et de géophysique, et Xin Ren et Jianjun Liu du Laboratoire clé de Lunar et Deep Space Exploration, les caractéristiques de la croûte sont en effet attribuables à l’activité de l’eau et, en particulier, à la fonte de petites poches d’eau gelée ou de neige mélangée à des sels minéraux, ce qui expliquerait mieux la présence de ces caractéristiques sur les dunes . Semblables à d’autres caractéristiques qui se sont formées en présence d’eau, celles-ci seraient plus tard préservées par l’atmosphère extrêmement froide et sèche de Mars.

Comme expliqué dans leur article publié dans Science Advances, les chercheurs ont pu exclure que le dioxyde de carbone gelé (glace sèche) et le vent soient responsables de ces formations. « Au lieu de cela, la cause la plus probable est l’implication de l’eau saline résultant du dégel / de la neige », lit la publication. Cette découverte met en lumière les conditions plus humides du climat martien moderne et fournit des indices critiques pour les futures missions d’exploration à la recherche de signes de vie, en particulier aux basses latitudes avec des températures de surface relativement plus chaudes et plus favorables. »

L’équipe a également exécuté des simulations informatiques et les a combinées avec des observations faites par d’autres missions robotiques (par Perseverance, InSight et Curiosity), notant que des conditions similaires auraient pu se produire ailleurs sur la planète. Cela suggère qu’il peut encore y avoir de petites quantités d’eau liquide et salée dans d’autres régions aujourd’hui où des sols hospitaliers pour la vie pourraient exister.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :