Google ne peut pas obtenir assez d’argent ! Les publicités du Play Store vont augmenter

Google teste de nouveaux emplacements d’annonces dans la barre de recherche Google Play Store. Ces annonces seront appelées « événements à durée limitée et offres sponsorisées ». Ils apparaîtront à côté des recherches précédentes dans la barre de recherche. Le nombre d’annonces sera au maximum de trois.

Les événements à durée limitée sont déjà utilisés pour promouvoir les applications de streaming. Ils apparaîtront désormais dans l’historique de recherche avec le nom de l’application, l’icône, la note et le nombre de téléchargements. Cette modification a eu lieu dans le journal des modifications des mises à jour du système Google d’avril. Il devient progressivement disponible pour les utilisateurs.

La décision de Google d’ajouter des annonces à la barre de recherche Google Play Store est un moyen de générer plus de revenus à partir de l’App Store. La société gagne déjà de l’argent sur le Play Store grâce à des achats et des abonnements intégrés, mais les publicités pourraient fournir une nouvelle source de revenus.

Certains utilisateurs peuvent trouver ennuyeux l’ajout d’annonces dans la barre de recherche du Google Play Store. Cependant, d’autres peuvent apprécier la commodité de pouvoir voir les applications sponsorisées qui correspondent à leurs intérêts. Seul le temps nous dira comment les utilisateurs réagiront à ce changement.

Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients des nouveaux emplacements d’annonces de Google dans la barre de recherche du Google Play Store :

Avantages:

Les annonces pourraient constituer une nouvelle source de revenus pour Google.

Les annonces peuvent aider les utilisateurs à trouver de nouvelles applications qui les intéressent.

Les publicités pourraient être plus pertinentes par rapport aux intérêts des utilisateurs que d’autres types de publicités.

Les inconvénients:

L’ajout de publicités dans la barre de recherche du Google Play Store peut être gênant.

Les publicités pourraient encombrer la barre de recherche et rendre plus difficile la recherche de résultats pertinents.

Les publicités peuvent être utilisées pour promouvoir des applications qui ne sont pas de haute qualité ou dont l’utilisation n’est pas sûre.

Dans l’ensemble, la décision de Google d’ajouter des publicités à la barre de recherche Google Play Store est mitigée. Il a le potentiel de générer plus de revenus pour Google et d’aider les utilisateurs à trouver les nouvelles applications qu’ils recherchent. Cependant, il a également le potentiel d’ennuyer les utilisateurs et d’encombrer la barre de recherche. Seul le temps nous dira comment les utilisateurs réagiront à ce changement.

