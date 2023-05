Les employés syndiqués des sites marchands Apple proposent des pourboires, une augmentation de salaire et davantage de congés payés

Pourquoi c’est important : les employés des sites marchands Apple ont fait la une des journaux l’année dernière après s’être syndiqués avec succès à l’emplacement de l’entreprise à Towson, dans le Maryland. L’Apple Coalition of Retail Employees (AppleCORE) a été créée pour s’assurer que les équipes de direction d’Apple reconnaissent les droits des employés en les incluant dans les négociations sur des questions telles que la rémunération, les horaires et le développement professionnel. Selon une proposition récemment rapportée, les employés recherchent désormais des pourboires pour le temps qu’ils consacrent au service client.

AppleCORE négociera ses demandes proposées avec les représentants syndicaux de l’entreprise plus tard cette semaine. La nouvelle proposition, telle que rapportée précédemment par Bloomberg, comprend plusieurs demandes visant à résoudre les problèmes de rémunération et de congé des employés. L’une de ces demandes, cependant, a commencé à soulever des sourcils depuis qu’elle a été annoncée.

Afin de répondre aux préoccupations des employés concernant les structures de participation aux bénéfices et de bonus, le groupe a demandé l’ajout d’un système de pourboire facultatif sur les achats par carte de crédit en site marchand. Le système permettrait (et certains encourageraient même) les clients des sites marchands Apple d’inclure des pourboires par incréments de 3 %, 5 % ou tout autre montant personnalisé qu’ils jugent approprié en fonction du service reçu.

Interrogés sur la décision, les représentants d’AppleCORE ont déclaré qu’ils « … pensaient qu’adopter un modèle déjà utilisé par d’autres travailleurs qui fournissent des services à leur communauté pourrait être le plus simple à mettre en œuvre ». Les pourboires seraient distribués aux employés de l’unité de négociation toutes les deux semaines en fonction du nombre d’heures travaillées.

Un peu plus de contexte sur notre proposition de pourboire… Partout dans le monde, les employés d’Apple peuvent vous dire que les clients leur proposent déjà régulièrement des pourboires. Cependant, si un employé acceptait ne serait-ce que 1 $, cela constituerait un motif de licenciement immédiat. Nos clients veulent nous remercier… – acoreunion (@acoreunion) 4 mai 2023

L’idée proposée d’inclure les pourboires pour les achats en site marchand a suscité des réactions mitigées. Certains partisans conviennent que les employés d’Apple devraient pouvoir accepter des pourboires pour un service client exemplaire. D’autres, cependant, remettent en question la décision et l’approche globale d’AppleCORE pour répondre aux préoccupations salariales de son organisation.

Les détracteurs du plan de pourboire proposé par AppleCORE ont fait remarquer que le groupe serait mieux servi en négociant de meilleurs tarifs horaires, des plans de commission ou d’autres solutions plus équitables. Certains ont également remis en question la décision de demander des pourboires d’une manière similaire à l’industrie des services, une industrie où les taux horaires peuvent être aussi bas que 2,13 $/heure plutôt que les 22 $/h (ou plus selon la localité) actuellement payés aux employés d’Apple. Ces mêmes détracteurs ont également souligné que le système de pourboire pourrait simplement avoir un effet dissuasif sur les clients en les poussant vers les achats en ligne afin d’éviter tout surcoût.

La méthode de distribution des pourboires proposée a également été remise en question. Sur la base de l’approche de mise en commun décrite dans le package proposé par AppleCORE, le plan de distribution récompenserait tous les employés du pool de pourboires en fonction du nombre d’heures travaillées plutôt que du niveau de service fourni pendant ces heures. En bref, deux employés travaillant un nombre d’heures égal recevraient le même pourboire quelle que soit la qualité du service fourni.

Selon l’officiel d’AppleCORE Twitter feed, les modifications récemment proposées par le syndicat pour les employés de l’unité de négociation comprennent également des demandes allant de l’établissement d’avantages standard 401k à l’élargissement des types et des montants de congés payés et non payés disponibles. Certaines de ces demandes proposées comprennent :

Congé payé pour fonction de juré

Remboursement et augmentations de salaire pour les cours et les certifications de formation en RCR/DEA/premiers soins

Augmentation de la rémunération des employés qui dispensent une formation à d’autres

Deux semaines d’indemnité de départ par année d’emploi, jusqu’à un maximum de 34 semaines

Congés sans solde allant de 30 jours à un maximum de deux ans

45 jours de congé de deuil utilisables pour la famille, les amis et les animaux de compagnie

Les représentants d’AppleCORE ont reconnu que les discussions ne faisaient que commencer et ils s’attendent à ce que les valeurs proposées changent au cours du processus de négociation. Pour l’instant, les employés du commerce de détail d’Apple et d’autres travailleurs de l’industrie technologique du pays surveillent la situation de près, car le résultat pourrait entraîner une syndicalisation supplémentaire et de futures négociations sur l’emploi.



