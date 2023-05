Cette vidéo élimine l’eau et nettoie les haut-parleurs de votre téléphone !

Les téléphones résistants à l’eau deviennent de plus en plus courants, mais ils ne sont pas indestructibles. Si vous laissez tomber votre téléphone dans l’eau, il y a de fortes chances que les haut-parleurs soient affectés. Dans cet article, nous allons vous montrer comment retirer l’eau et nettoyer les haut-parleurs de votre smartphone.

Comment enlever l’eau et nettoyer les haut-parleurs de votre smartphone

La première chose à faire si le haut-parleur de votre téléphone ne fonctionne pas après avoir été mouillé est de l’éteindre et de le laisser sécher complètement. Cela aidera à éviter tout dommage supplémentaire au haut-parleur.

Une fois que votre téléphone est sec, vous pouvez essayer les étapes suivantes pour réparer le haut-parleur :

Nettoyez la grille du haut-parleur. La grille du haut-parleur est le petit trou situé à l’avant de votre téléphone d’où sort le son du haut-parleur. Si la grille du haut-parleur est sale ou obstruée, cela peut empêcher le son de sortir clairement. Pour nettoyer la grille du haut-parleur, utilisez un coton-tige ou une brosse à dents pour enlever délicatement toute saleté ou débris. Soufflez dans la grille du haut-parleur. Si la grille du haut-parleur est propre, vous pouvez essayer de souffler dessus pour voir si cela délogera l’eau ou les particules coincées à l’intérieur. Utilisez une bombe d’air comprimé. Si le fait de souffler dans la grille du haut-parleur ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d’utiliser une bombe d’air comprimé pour souffler l’eau ou les particules coincées à l’intérieur. Lire un fichier son à différentes fréquences. Il existe un certain nombre de fichiers audio disponibles en ligne qui peuvent être utilisés pour réparer un haut-parleur de téléphone qui ne fonctionne pas après avoir été mouillé. Ces fichiers sonores jouent des sons à différentes fréquences. Cela peut aider à déloger l’eau ou les particules coincées à l’intérieur du haut-parleur. Apportez votre téléphone à un atelier de réparation. Si vous avez essayé tout ce qui précède et que le haut-parleur de votre téléphone ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être apporter votre téléphone à un atelier de réparation. Un technicien qualifié sera en mesure de diagnostiquer le problème et de le résoudre.

Une vidéo pour enlever les traces d’eau et les particules du haut-parleur de votre téléphone

En lisant certains fichiers audio, vous pouvez non seulement améliorer la qualité de l’eau, mais également éliminer les petites particules solides susceptibles de gêner la sortie du son de vos haut-parleurs. La meilleure partie est que cette méthode est à la fois efficace et gratuite – il vous suffit de lire cette vidéo pour voir les avantages par vous-même.

Empêcher le haut-parleur de votre téléphone de se mouiller

La meilleure façon d’empêcher le haut-parleur de votre téléphone de se mouiller est d’éviter de mouiller votre téléphone en premier lieu. Cependant, si vous faites tomber votre téléphone dans l’eau, vous pouvez prendre certaines mesures pour éviter d’endommager le haut-parleur :

Éteignez votre téléphone immédiatement. Cela aidera à éviter tout dommage supplémentaire au haut-parleur.

Retirez la carte SIM et la batterie. Cela aidera à sécher le téléphone et à prévenir toute corrosion.

Laissez votre téléphone sécher complètement avant de l’utiliser à nouveau. Vous pouvez accélérer le processus de séchage en plaçant votre téléphone dans un sac de riz.

En suivant ces conseils, vous pouvez aider à maintenir le haut-parleur de votre téléphone en bon état de fonctionnement.

Voici quelques conseils supplémentaires pour empêcher le haut-parleur de votre téléphone de se mouiller :

Utilisez un boîtier étanche. Un étui étanche aidera à protéger votre téléphone contre les dégâts des eaux, même si vous le plongez dans l’eau.

Soyez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone dans des conditions humides. Si vous utilisez votre téléphone sous la pluie ou près de l’eau, assurez-vous de l’éloigner de tout contact direct avec l’eau.

N’utilisez pas votre téléphone sous la douche ou dans la baignoire. La vapeur de la douche ou de la baignoire peut endommager votre téléphone.

N’utilisez pas votre téléphone en nageant ou en surfant. La pression de l’eau due à la natation ou au surf peut endommager votre téléphone.

En suivant ces conseils, vous pouvez aider à maintenir le haut-parleur de votre téléphone en bon état de fonctionnement et à l’empêcher de subir des dégâts d’eau.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine