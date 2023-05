Nothing Fold (1) pourrait être le nouveau roi des téléphones pliables

Jusqu’à présent, Nothing n’a qu’un seul téléphone dans sa gamme, le Nothing Phone (1). Et quand il a fait ses débuts, il a révolutionné la conception des smartphones. Maintenant, au cas où vous l’auriez manqué, Nothing est à peu près prêt à lancer le téléphone (2), et il pourrait également façonner le Nothing Fold (1).

Bien que Nothing n’ait pas confirmé l’existence de Fold (1), le compte Twitter officiel a publié un message. Ce tweet spécifique présentait une conception conceptuelle d’un appareil pliable Nothing. Et à première vue, vous aurez du mal à nier que le designer a fait un excellent travail en réalisant le concept. Il colle à la véritable essence du Rien. Pour être exact, il semble si authentique que Nothing pourrait éventuellement s’en inspirer.

Rien ne se plie (1) ne pourrait avoir de lumières LED sur la charnière

Le concept de Nothing Fold (1) vient du designer Brandon Paul, que vous connaissez peut-être sous le nom de 3DPCat/BitJewel. Il a créé de jolis rendus qui imaginent un appareil pliable de Nothing. Il a tellement attiré l’attention que le compte Twitter officiel de Nothing l’a partagé et a crédité le créateur.

L’un des premiers points forts des rendus conceptuels est les lumières LED sur la charnière. Bien sûr, comme nous parlons ici d’un appareil pliable de Nothing, il doit avoir des lumières flashy ! Mais la façon dont le concepteur a envisagé la conception de la charnière de Nothing Fold (1) est assez intéressante.

Le rendu conceptuel semble avoir une longue bande de lumière LED avec une lumière circulaire plus petite sur le dessus. Comme dans le Nothing Phone (1), cette conception LED du Fold (1) pourrait agir comme une lumière de notification. Et si rien ne va de l’avant avec ce design, ce serait certainement un appareil pliable très cool.

En dehors de cela, le concept de Nothing Fold (1) envisage l’appareil avec des côtés plats et une charnière carrée. Maintenant, même s’il ne s’agit que d’un concept, l’appareil pliable semble incroyablement mince lorsqu’il est plié. Si Nothing parvient à réaliser ce design, il peut certainement s’agir d’un meilleur appareil que le Google Pixel Fold et le prochain Galaxy Z Fold 5.

L’affichage intérieur est l’endroit où les choses deviennent très intéressantes

Ce qui révèle qu’il ne s’agit que d’un concept d’appareil pliable, c’est l’écran intérieur. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez que l’écran interne semble être en verre. Et si vous avez suivi le lancement d’appareils pliables, ce choix de matériau est fondamentalement considéré comme impossible. Donc, si Nothing Fold (1) est réellement en préparation, ne vous attendez pas à ce qu’il comporte du verre dans l’écran interne.

Ce qui semble être possible, cependant, c’est la lunette extrêmement fine. Le dévoilement du Google Pixel Fold a fait l’objet d’une plus grande critique. Ce sont les énormes lunettes sur l’écran interne. Et à mon avis, Google aurait peut-être opté pour une telle conception pour éviter d’utiliser une caméra frontale sous-écran. Mais Nothing Fold (1) pourrait venir avec un.

Cela dit, au cas où ce ne serait pas clair, je voudrais préciser que toutes les informations que vous lisez ici proviennent des rendus conceptuels de Nothing Fold (1). Rien ne pourrait ne pas avoir l’intention de sortir un téléphone pliable de si tôt. À l’époque, la société se concentre entièrement sur la sortie du Nothing Phone (2), qui devrait être un appareil haut de gamme. Il fera probablement ses débuts en juillet de cette année.

Mais comme Nothing a repartagé les rendus conceptuels du Nothing Fold (1), il est possible que nous obtenions des informations officielles sur l’appareil réel dans un proche avenir. Et si quelque chose se passe, nous vous tiendrons au courant.

