Élégant, élégant et haut de gamme : Nothing Phone (2) pourrait être le téléphone que vous attendiez !

Nothing vient de confirmer qu’il prépare la sortie du Nothing Phone (2). Présenté comme un smartphone « premium », le teaser officiel s’appuie sur le succès du Phone (1). Et au cas où vous l’auriez manqué, le premier téléphone de Nothing était très médiatisé, et étonnamment, il a réussi à prouver que le battage médiatique n’était pas pour « rien ».

Avec le teaser du modèle next-gen, le Nothing Phone (2) dispose désormais d’une fenêtre de lancement. Selon le tweet officiel, le téléphone sortira dans « l’été 2023 ». Cela indique que le téléphone n’est pas vraiment loin de la sortie. Mais peut-il réellement aller à l’encontre des smartphones phares actuels ?

Tout ce que nous savons sur le téléphone (2)

Bien que Nothing n’ait pas confirmé la date exacte de lancement de Phone (2), la bande annonce a mis en lumière un élément crucial. Autrement dit, le téléphone sera disponible à l’achat aux États-Unis. Parallèlement à cela, Nothing a partagé une courte animation qui fait potentiellement allusion à certains éléments de conception.

Le clip partagé par Nothing suggère provisoirement que Phone (2) pourrait potentiellement avoir à nouveau des lumières quelconques. Après tout, ce sont les éléments de conception uniques de l’arrière qui ont fait le succès de Phone (1). Le teaser a également confirmé que le prochain appareil serait « premium », suggérant d’aller à l’encontre des produits phares actuels tels que le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max.

En dehors de cela, les informations sur le téléphone (2) sont assez limitées. Mais selon les fuites précédentes, nous savons que l’appareil embarquera un processeur de la série Snapdragon 8. Pour être exact, un message accidentel du PDG de Qualcomm a confirmé que Nothing emballerait Snapdragon 8 Gen 1 dans l’appareil.

Bien que cela indique que le téléphone (2) ne sera pas un concurrent direct des produits phares actuels, il s’agira toujours d’une mise à niveau majeure par rapport au téléphone (1). Cela est venu avec Snapdragon 778G Plus.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine