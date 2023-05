La Chine a déçu Apple mais l’Inde s’en est sortie

Plus tôt dans la journée, Apple a publié son rapport financier pour le deuxième trimestre de l’exercice 2023 se terminant le 1er avril. En termes de catégories de produits, à l’exception de l’iPhone, les ventes d’iPad/Mac ont toutes diminué de manière significative. En termes de régions, les revenus de la Grande Chine, des Amériques et d’autres marchés ont également chuté. En tant que l’un des rares points positifs, d’autres marchés d’Asie-Pacifique, dont l’Inde, sont devenus les cibles de Tim Cook. Selon Tim Cook, les perspectives en Inde sont très bonnes. Il affirme que des indicateurs tels que le passage d’Android à l’iPhone et les premiers utilisateurs d’iPhone semblent plutôt bons en Inde.

Apple vient d’ouvrir son premier Apple Store en vente directe en Inde. Dans le même temps, la capacité de production de certains produits phares tels que l’iPhone a également commencé à se déplacer vers les usines indiennes. Pour le prochain trimestre, Apple a laissé entendre que si l’environnement économique externe ne continuait pas à se détériorer, il serait fondamentalement le même que ce trimestre. Dans le même temps, Cook a déclaré qu’il ne considérerait pas le recours à des licenciements à grande échelle comme le dernier recours.

Apple se porte plutôt bien en Inde en ce moment. Au premier trimestre de cette année, ses ventes en Inde ont augmenté de près de 50 % au cours de l’année jusqu’en mars 2023. Son chiffre d’affaires a atteint près de 6 milliards de dollars. C’est bien au-dessus des 4,1 milliards de dollars qu’il a obtenus l’année dernière.

La perspective de la production de produits Apple en Inde

L’Inde, le deuxième plus grand marché de téléphonie mobile au monde après la Chine, a vu d’énormes progrès d’Apple, l’une des entreprises les plus appréciées au monde. Alors que les chaînes d’approvisionnement s’éloignent de la Chine, la société a intensifié ses efforts publicitaires en Inde, qui est également devenue une cible stratégique majeure pour Apple. Apple a déclaré en septembre 2022 qu’il produirait l’iPhone 14 en Inde alors qu’il transférait la production hors de Chine en raison de problèmes économiques et de préoccupations politiques qui ont bouleversé les réseaux d’approvisionnement de nombreux secteurs.

Pourquoi l’Inde est si importante pour Apple

L’Inde est dans une position privilégiée pour qu’Apple gagne du terrain en intensifiant ses efforts de marketing en raison de sa vaste population et de sa croissance économique. L’Inde pourrait jouer le même rôle dans les affaires d’Apple que la Chine au cours des 15 dernières années. Il s’agit d’un marché important avec une classe moyenne en croissance pour stimuler la croissance des ventes et peut-être une base pour la fabrication de millions de produits Apple. Selon des documents d’entreprise en Inde qui ont été rapportés par les médias locaux, les ventes d’Apple ont dépassé les 4 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022. La société a également réalisé des ventes de près de 6 milliards de dollars pour l’exercice qui s’est terminé en mars.

L’intérêt d’Apple pour l’Inde a été fortement influencé par le projet « Made in India », que le gouvernement indien a lancé en 2014. Le projet exhorte les marques étrangères à produire leurs produits en Inde dans le but de faire de l’Inde un centre de fabrication mondial majeur.

Avantages de la fabrication de produits Apple en Inde

Pour l’entreprise, fabriquer des produits Apple en Inde offre un certain nombre d’avantages. Tout d’abord, cela aidera Apple à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui a longtemps servi de principale base d’assemblage de la marque. Apple doit diversifier sa chaîne d’approvisionnement en raison des problèmes entre les États-Unis et la Chine. De plus, Apple économisera de l’argent en faisant fabriquer ses produits en Inde. L’Inde a des coûts de main-d’œuvre moins chers que la Chine, et le gouvernement indien offre un certain nombre d’avantages aux marques étrangères qui produisent leurs produits en Inde. De plus, en produisant en Inde, Apple serait en mesure de répondre à la demande croissante du pays pour ses produits.

Une énorme part de marché pour l’iPhone d’Apple en Inde a été difficile à obtenir en raison des téléphones mobiles moins chers de ses rivaux. La fabrication d’Apple en Inde leur permettra de baisser les prix des produits et d’augmenter l’attrait des produits sur le marché indien.

Défis auxquels Apple pourrait être confronté en Inde

Bien qu’il y ait de nombreux avantages à produire des produits Apple en Inde, il peut également y avoir beaucoup de problèmes pour l’entreprise. Premièrement, il peut être difficile pour Apple d’installer ses usines de production en Inde en raison du moindre réseau de l’Inde par rapport à la Chine. Par ailleurs, il pourrait être difficile pour Apple de gérer son personnel en Inde en raison de la législation du travail complexe du pays et de l’histoire des troubles sociaux. Il y a aussi le problème d’une bureaucratie particulièrement lente en Inde. Cela rendrait difficile pour Apple d’obtenir les licences et les permis dont il a besoin pour y installer son usine de fabrication.

La base permanente de l’Inde, notamment ses réseaux de transport et de logistique, est souvent à la traîne et en dessous de la moyenne. Des retards et des défauts dans la chaîne d’approvisionnement peuvent en résulter. Par ailleurs, le réseau électrique indien peut souvent être erratique, très pauvre et peut être totalement hors service. Cela peut entraîner des arrêts d’usine et des coûts de générateur de secours plus élevés. Même si le gouvernement indien a fait de gros efforts pour améliorer le climat des affaires, il existe encore des problèmes juridiques et administratifs qui peuvent compliquer l’exploitation des marques étrangères en Inde. Par ailleurs, il existe des problèmes d’état de droit et de corruption, qui peuvent être risqués et incertains pour les investisseurs étrangers.

Derniers mots

La possibilité que les produits Apple soient fabriqués en Inde est un grand pas en avant pour l’entreprise. L’Inde est dans une position privilégiée pour qu’Apple gagne du terrain en intensifiant ses efforts en raison de sa population nombreuse et de sa croissance économique. La fabrication de produits Apple en Inde présente divers avantages pour l’entreprise, notamment la réduction de sa dépendance à l’égard de la Chine, la réduction des coûts et la satisfaction du besoin croissant du pays pour ses produits. Cependant, l’entreprise pourrait être confrontée à un certain nombre de problèmes en Inde en raison de la faiblesse des infrastructures du pays, de la complexité des lois du travail et de la bureaucratie fastidieuse. En général, la perspective de la fabrication de produits Apple en Inde est une bonne décision pour l’entreprise.

Ce sera formidable de voir comment Apple gère les problèmes rencontrés là-bas. L’entreprise est assez dure et elle a un énorme warchest. Ainsi, il devrait bien faire en Inde. Cependant, Apple ne quittera probablement pas complètement la Chine.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine