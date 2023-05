Nothing annonce officiellement Nothing Phone (2)

Ou plutôt, en fait, ce qu’ils ont annoncé, c’est qu’il sera présenté en été…

L’arrière du Nothing Phone (1), brillant de son interface « Glyph » distinctive.

Baissons l’euphorie avant de commencer, oui, car la société britannique dirigée par Carl Pei, grand maître de la hype et en son temps co-fondateur de OnePlus, n’a pas officiellement présenté le Nothing Phone (2) qui fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs semaines , mais a plutôt annoncé (officiellement, oui) que le Nothing Phone (2) existe bel et bien et qu’il arrivera très bientôt, plus précisément l’été prochain.

Et c’est que depuis le Mobile World Congress 2023 fin février, où les amis d’Unihertz ont montré une copie très peu dissimulée du Nothing Phone qui a même fait rire Carl Pei, avec sa version du populaire ‘Glyph Interface’ et tout , la vérité est que nous avons tous attendu avec impatience le pas en avant d’un Nothing qui a été fait attendre plus longtemps que prévu… Ça vaut la redondance !

Qu’il y ait un Nothing Phone (2) est désormais officiel : il arrivera en été, sûrement avec une variante de la populaire « Glyph Interface » et avec le mot premium comme adjectif omniprésent.

Désormais, c’est officiel qu’il y aura un Nothing Phone (2) et il sera avec nous dans les prochaines semaines, puisque le constructeur lui-même a annoncé cette présentation pour l’été 2023 sur son compte Twitter, sans donner beaucoup de détails précis sur les dates et avec une image d’accroche montrant le détail d’une LED rouge clignotante.

Cela anticipe qu’il y a probablement une torsion RVB à l’interface « Glyph », bien que la chose la plus frappante soit ce mot premium que Carl Pei a répété jusqu’à la nausée, chaque fois que nous lui avons posé des questions sur son deuxième smartphone.

C’est ce qu’on nous a dit du Nothing Phone (2), qui sera plus premium que son premier modèle, même si nous ne nous attendons pas à ce que le matériel se hisse au niveau du haut de gamme avec le chipset Snapdragon 8 Gen2, ni C’est un mobile photo attendu au superlatif qui peut faire grimper le prix du mobile au-delà de 1 000 euros.

Ce que l’on attend plutôt de cette deuxième itération de Nothing est un raffinement d’un concept curieux et intéressant, mais qui avait des défauts dans sa première génération qui auront sûrement été corrigés en écoutant ses utilisateurs et clients, ce que Carl Pei a déjà prévalu. dans le passé Les débuts de OnePlus.

Donc, il s’agit très probablement d’un mobile de taille moyenne/élevée, avec un matériel bien compensé et une puissance suffisante (nous parlons du Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2), qui donne la priorité à l’expérience générale et à la satisfaction du client par rapport au prix payé pour cela . appareil, avant toute autre chose…

N’est-ce pas ce que nous demandons toujours à un mobile ?



