Près de 200 météorites découvertes sur Terre proviennent de Mars

Sur les milliers de météorites trouvées sur Terre, au moins 188 sont confirmées comme provenant de Mars. Mais comment sont-ils arrivés jusqu’à nous ? Nous sommes séparés en moyenne de 220 millions de kilomètres de la planète rouge, pourtant ces roches ont réussi à traverser l’espace et à atteindre la surface terrestre en survivant à leur entrée dans notre atmosphère. Pour que cela se produise, les débris martiens doivent être éjectés avec suffisamment de force pour échapper à la gravité martienne, éventuellement à cause de graves impacts d’astéroïdes, et résister aux énormes températures et pressions de cet impact avant de traverser le vide de l’espace.

L’origine des météorites martiennes trouvées sur Terre

Pendant des décennies, les scientifiques qui ont travaillé sur la modélisation de ces types d’événements ont cru que seuls les impacts les plus puissants sont capables de projeter des roches de Mars dans l’espace. Mais de nouvelles recherches, qui viennent d’être publiées dans Science Advances, ont montré que la soi-disant « pression de choc » requise pour que des fragments de sol martien soient éjectés est nettement inférieure à ce que l’on pensait auparavant, ce qui indique qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de roches martiennes dans l’espace dirigées vers La terre.

Pour calculer la pression de choc subie par les roches martiennes, des chercheurs du California Institute of Technology (Caltech) et du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont mis au point une méthode plus précise pour simuler les impacts, en utilisant un nouveau canon puissant pour faire exploser les roches avec des projectiles qui voyagent cinq fois la vitesse du son. Mais pour préserver les réserves limitées et précieuses de météorites martiennes, l’équipe a utilisé des roches terrestres contenant du plangioclase, l’un des composants les plus importants des roches martiennes.

Lorsqu’il est soumis à des pressions élevées, telles qu’un impact d’astéroïde, le plagioclase se transforme en un matériau vitreux appelé maskelynite. Selon les chercheurs, trouver de la maskelynite dans une roche indique les types de pressions avec lesquelles l’exemplaire est entré en contact. « Nous ne sommes pas sur Mars, nous ne pouvons donc pas observer directement un impact de météorite », a déclaré Yang Liu, planétologue au JPL et co-auteur de l’étude. Mais nous pouvons toujours recréer un type d’impact similaire dans un environnement de laboratoire. De cette façon, nous avons découvert qu’il faut beaucoup moins de pression pour lancer une météorite que nous ne le pensions. »

Par rapport aux études précédentes, qui avaient indiqué que le plagioclase se transforme en maskelynite à une pression de choc de 30 gigapascals (GPa) – égale à 300 000 fois la pression atmosphérique ressentie au niveau de la mer – la nouvelle recherche a montré que la transition se produit réellement à environ 20 GPa , une différence significative par rapport aux expériences précédentes.

« Ce fut un défi important de modéliser un impact capable de projeter des roches intactes de Mars à une pression de 30 GPa », a ajouté le professeur Paul Asimow de la division des sciences géologiques et planétaires de Caltech. Dans ce contexte, la différence entre 30 GPa et 20 GPa est significative. Plus nous pouvons caractériser avec précision les pressions de choc subies par une météorite, plus il est probable que nous puissions identifier le cratère d’impact sur Mars dont elle est issue. »

