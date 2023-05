Microsoft dévoile l’aperçu ouvert de Bing Chat avec de nouvelles fonctionnalités

Microsoft a partagé aujourd’hui que Bing Chat, un chatbot IA utilisant le modèle GPT-4, est maintenant ouvert en avant-première. Cela indique que tous les utilisateurs peuvent y accéder sans liste d’attente. Cette étape importante apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à Bing Chat, le rendant plus précieux et plus facile à utiliser.

Pour l’utiliser, connectez-vous à Bing avec un compte Microsoft. Bing Chat est toujours en préversion, donc Microsoft recherche les commentaires des utilisateurs pour l’améliorer. Bing Chat peut désormais créer des éléments visuels tels que des graphiques, des tableaux et des images. Cela aide les utilisateurs à obtenir des réponses meilleures et plus intéressantes. Bing Chat utilise GPT-4 pour créer ces visuels en fonction des questions des utilisateurs.

Microsoft a ajouté l’historique des discussions et les options d’exportation vers Bing Chat. Désormais, les utilisateurs peuvent enregistrer, exporter et partager leurs conversations de chatbot. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer leur contenu de discussion à d’autres outils, tels que Microsoft Word, et facilite la consultation des discussions passées.

Microsoft Bing Chat avec une meilleure expérience utilisateur et plus de fonctionnalités

De plus, Microsoft Edge reçoit des mises à jour pour mieux paraître et aider les utilisateurs à être plus productifs. Ces mises à jour incluent une interface plus excellente et de nouvelles fonctionnalités comme un meilleur résumé. Cela indique qu’Edge peut faire de courts résumés de longs documents et pages Web.

Microsoft prévoit d’ajouter des plug-ins tiers à Bing Chat pour plus de fonctionnalités. Les exemples incluent Wolfram Alpha pour les mathématiques complexes et OpenTable pour la réservation de restaurants. Le lancement en avant-première ouverte de Bing Chat, utilisant GPT-4, est un grand moment pour la recherche par IA. Alors que Microsoft continue de travailler sur Bing Chat, les utilisateurs peuvent s’attendre à de nouvelles fonctionnalités. La prochaine conférence Build plus tard ce mois-ci montrera quelle est la prochaine étape pour Bing Chat et les chatbots AI.

Plus de langues sont désormais prises en charge par Bing Chat, permettant aux utilisateurs du monde entier de l’utiliser. Les utilisateurs peuvent créer des images AI à partir de texte dans leur langue. La nouvelle interface de chat de Bing Chat permet aux utilisateurs et au chatbot de parler et de travailler ensemble plus facilement. Les utilisateurs peuvent voir les discussions enregistrées et reprendre là où ils se sont arrêtés. Ils peuvent également partager des conversations avec d’autres pour travailler ensemble et résoudre des problèmes.

En ajoutant Bing Chat à Microsoft Edge, les utilisateurs bénéficient de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Edge peut désormais créer de courts résumés de longs documents et pages Web. Les utilisateurs peuvent également effectuer des tâches dans le navigateur en indiquant au chatbot quoi faire.

