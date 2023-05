Le Google Pixel Fold occupe le devant de la scène dans un teaser officiel

Au cas où vous l’auriez manqué, l’événement Google I/O n’est plus qu’à quelques jours. Prévu pour le 10 mai, l’événement a une cargaison d’appareils prêts à être dévoilés. Parmi eux, vous avez le Google Pixel 7a, qui vient d’apparaître dans les annonces eBay, et le Google Pixel Fold. Et même si nous avons à peu près tout appris sur l’appareil, Google vient de sortir une vidéo teaser.

Selon la dernière fuite, nous avons eu un aperçu semi-officiel de la charnière et de l’arrière du Google Pixel Fold. Et ces images montraient une charnière mince remarquable. Pour être exact, il était plus fin que les concurrents actuels. Eh bien, si vous vous demandiez si le pliable aura effectivement des charnières plus fines, Google est là pour vous répondre avec une vidéo teaser.

« Que le Google Pixel Fold soit avec vous »

Ainsi, de la vidéo d’accroche, la charnière semble à peu près à la hauteur de la concurrence actuelle. Au moins, à mon avis, il ne semble pas être plus fin que le Galaxy Z Fold 4. Bien sûr, les choses deviendront plus claires lorsque Google Pixel Fold sera officiellement sorti.

En dehors de cela, il semble que la fuite concernant l’écran interne était vraie. Google Pixel Fold viendra en effet avec des cadres épais. Et à mon avis, Google ne voulait probablement pas utiliser une caméra sous-écran pour son premier appareil pliable. Google a peut-être logé la caméra frontale dans un cadre d’écran épais pour cette raison.

Oui, il n’y a pas de découpe perforée sur l’écran interne ! Google a peut-être pris cette décision pour s’assurer que l’expérience de l’appareil photo reste de qualité Pixel. Après tout, les caméras sous-écran ont encore besoin de beaucoup de travail pour être aussi meilleures que les caméras frontales ordinaires. Et c’est à peu près tout d’après le teaser. Sur cette note, Google n’a rien mentionné sur le prix de Pixel Fold dans le teaser. Mais il devrait coûter entre 1300 $ et 1500 $.

