Xiaomi 13 Ultra obtient 3 nouvelles couleurs lors du lancement en Chine

Il y a quelques jours, nous vous parlions de la « Nouvelle version » attendue des téléphones Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi a maintenant vérifié l’inclusion de trois nouvelles options de couleur pour le cher téléphone Xiaomi 13 Ultra en Chine. Les options de couleur pour l’appareil incluent Starry Sky Blue, Cabernet Orange et Ginkgo Yellow.

Options de couleurs fraîches

Les options Starry Sky Blue, Cabernet Orange et Ginkgo Yellow sur le téléphone ne sont actuellement disponibles qu’en Chine pour le modèle de stockage 16 Go de RAM + 512 Go. Ces couleurs, au prix de 6 499 yuans, seront mises en vente en quantités limitées à partir de 10h00, heure locale de Chine, le 6 mai.

Ces nouvelles options de couleurs offrent plus de choix aux acheteurs de téléphones, ce qui rend l’appareil encore plus attrayant. Les nouvelles couleurs offrent une option tendance aux options habituelles de noir, blanc et vert olive.

Caractéristiques du Xiaomi 13 Ultra

En résumé, le cher Xiaomi 13 Ultra est doté d’un écran lumineux QHD+ AMOLED de 6,73 pouces à 120 Hz. Sous le capot, le modèle est propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage externe UFS 4.0 sont pris en charge par le SoC.

La partie appareil photo est un domaine dans lequel le téléphone se démarque. Le téléphone dispose d’un objectif d’appareil photo Leica et d’un capteur d’appareil photo principal Sony IMX989 de 1 pouce 50MP. De plus, il y a deux téléobjectifs Sony IMX858 de 50MP et un capteur ultra large Sony IMX858 de 50MP avec un 122 Fov. À l’avant, une caméra Selfie 32MP vous permet de prendre des photos et des vidéos incroyables.

Le Xiaomi 13 Ultra fonctionne sur le dernier logiciel de Google, Android 13, soutenu par l’apparence personnalisée MIUI 14 de Xiaomi. Le téléphone prend également en charge une charge sans fil de 50 W et une charge rapide de 90 W avec une batterie de 5 000 mAh.

Avec la sortie de ces trois nouvelles options de couleurs pour le Xiaomi 13 Ultra en Chine, nous sommes ravis de l’arrivée de l’appareil sur les marchés hors de Chine. Cependant, la date exacte de lancement mondial est inconnue. La gamme de couleurs élargie du téléphone Xiaomi 13 Ultra montre l’engagement de Xiaomi à offrir diverses options pour différents choix de clients.

