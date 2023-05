Ces téléphones Samsung n’obtiendront pas One UI 6.0 basé sur Android 14 !

Samsung, l’un des fabricants de smartphones les plus populaires au monde, est connu pour sa participation active à la mise à jour de ses appareils. La société a récemment annoncé le compte à rebours pour Android 14, qui devrait être introduit dans les prochains jours. Samsung a déjà commencé à préparer l’intégration de la dernière version dans sa propre interface, One UI 6.0. La société sud-coréenne commencera rapidement à distribuer Android 14 pour les appareils compatibles.

Samsung : Quels appareils ne recevront pas One UI 6.0 basé sur Android 14 ?

Android 14 est la dernière version du système d’exploitation Android. Et devrait apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations aux appareils Samsung. Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour s’assurer que la nouvelle version est intégrée en douceur dans ses appareils. One UI 6.0 devrait également apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’interface utilisateur.

Cependant, tous les modèles Samsung ne recevront pas la mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14. Samsung a récemment modifié sa politique de mise à jour et étendu son support logiciel pour ses appareils. Alors que la société a promis quatre mises à jour majeures du système d’exploitation Android pour certains de ses modèles, elle a également mis fin à la prise en charge de certains appareils.

Google présentera Android 14 pour la première fois lors de sa conférence I/O 2023 le 10 mai. Il est prévu que les tests se poursuivront pendant un certain temps, environ jusqu’à fin juin, et la nouvelle version sera prête à l’emploi d’ici juillet. . Samsung va commencer à mettre à jour ses modèles compatibles en intégrant la nouvelle version dans son interface One UI 6.0.

La série Samsung Galaxy S21 (y compris le S21 FE) et tous les smartphones de la série S suivants sont éligibles aux quatre principales promesses de mise à jour du système d’exploitation. Le Galaxy A33, le Galaxy A53, le Galaxy A73 et les modèles ultérieurs entrent également dans cette catégorie. Cependant, plusieurs modèles Samsung ne recevront pas la mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14.

Ces modèles incluent :

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Dernière politique de mise à jour de Samsung

La prise en charge logicielle étendue de Samsung pour ses appareils est une décision bienvenue. Comme il permet aux utilisateurs de garder leurs appareils à jour avec les derniers logiciels et correctifs de sécurité. Cependant, il est important de noter que tous les modèles ne recevront pas la dernière mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14. Par ailleurs, les utilisateurs des appareils mentionnés ci-dessus peuvent avoir besoin d’envisager une mise à niveau vers un modèle plus récent. Pour découvrir la dernière version d’Android et continuer à bénéficier de l’assistance logicielle de Samsung.

Samsung a promis de fournir des mises à jour de sécurité pour les appareils éligibles pendant au moins quatre ans à compter de la date de sortie initiale de l’appareil. Cela indique que les utilisateurs d’appareils éligibles peuvent s’attendre à recevoir des correctifs de sécurité et d’autres mises à jour logicielles pendant au moins quatre ans après l’achat de leur appareil.

Dans l’ensemble, l’annonce de Samsung concernant la mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14 a suscité à la fois l’enthousiasme et la déception de ses utilisateurs. Alors que certains modèles Samsung ne recevront pas la mise à jour. La société se concentre toujours sur la fourniture des dernières mises à jour de ses appareils. Et s’assurer que ses clients ont accès à la meilleure expérience logicielle possible. Comme toujours, les utilisateurs de Samsung peuvent s’attendre à ce que l’entreprise continue de repousser les limites de la technologie mobile. Et fournir les meilleurs produits et services possibles à ses clients. Pour les utilisateurs d’appareils éligibles, la promesse de Samsung de quatre mises à jour majeures du système d’exploitation et de quatre ans de mises à jour de sécurité est une décision bienvenue.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine