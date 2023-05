Guide des chipsets de la carte mère AMD Ryzen 7000

Lors de la sélection d’une carte mère pour votre nouveau processeur Ryzen série 7000, vous rencontrerez trois options principales : X670, B650 et le dernier ajout d’entrée de gamme, A620. Mais que signifient ces noms ? En quoi les cartes X670E et B650E diffèrent-elles des cartes X670 et B650 ? Lequel choisir pour votre système ? Ce guide fournira toutes les réponses et plus encore.

Les désignations X670, B650 et A620 font référence au chipset de la carte mère – la puce (ou les deux puces) qui connecte le processeur aux autres composants du système. Dans le passé, le chipset se composait d’une puce northbridge, qui reliait le processeur à la RAM et à la carte graphique, et d’une puce southbridge, qui reliait le northbridge au reste des composants. De nos jours, cependant, la fonctionnalité autrefois attribuée au northbridge est intégrée au CPU, qui se connecte directement à de nombreux composants.

Les processeurs Ryzen 7000 se connectent à des composants à large bande passante via 28 voies PCIe et prennent en charge les vitesses PCIe 5.0. Parmi ces voies, 16 sont réservées à une carte graphique (ou deux, chacune utilisant 8 voies) et 4 sont désignées pour un lecteur M.2. 4 autres voies sont utilisées pour se connecter au chipset. Les 4 voies restantes peuvent être utilisées pour des éléments tels qu’un autre emplacement M.2 ou un adaptateur USB4 qui se connecte également aux iGPU (graphiques intégrés) du processeur pour permettre le tunneling DisplayPort. De plus, le processeur prend en charge quatre ports USB 3.1 (ou « 3.2 Gen 2 ») et un seul connecteur USB 2.0.

Tous les chipsets actuels de la plate-forme AM5 ne prennent en charge que les vitesses PCIe 4.0, ce qui limite la bande passante totale des appareils qui leur sont connectés à environ 7 Go/s. Ces périphériques peuvent comprendre des disques de stockage utilisant l’interface NVMe ou SATA, des périphériques USB, des cartes réseau et d’autres composants internes tels que des cartes son. Certaines cartes mères disposent de plus de connecteurs que leur support CPU et chipset, soit pour vous permettre de choisir entre certains d’entre eux, soit parce qu’elles utilisent des séparateurs pour partager leur bande passante.

Une fois les bases couvertes, passons aux chipsets eux-mêmes…

Que sacrifiez-vous avec l’A620 ?

Le chipset A620 est la même puce Promontory 21 utilisée dans les cartes mères B650, mais avec certains de ses connecteurs désactivés ou limités. Il ajoute le prise en charge de deux ports USB 3.1, deux ports USB 3.0 (ou « 3.2 Gen 1 ») et six ports USB 2.0. Il intègre également huit voies PCIe 3.0, dont 2 ou 4 peuvent être utilisées pour les ports SATA.

Le vrai problème avec les cartes mères A620 n’est pas le chipset lui-même ; c’est plutôt qu’elles sont conçues pour être des cartes abordables avec des modules de régulation de tension (VRM) peu coûteux et ne prennent pas en charge les vitesses PCIe 5.0. Ils ne prennent également en charge qu’une seule carte graphique, bien que l’ère des jeux multi-GPU soit essentiellement terminée, ce n’est donc pas un gros problème. Cette limitation indique que vous ne pourrez pas utiliser un deuxième emplacement graphique pour un SSD PCIe 4.0 à 8 voies, qui serait aussi rapide qu’un lecteur PCIe 5.0 à 4 voies.

Enfin, les cartes mères A620 interdisent non seulement l’overclocking du processeur, mais elles peuvent également prendre officiellement en charge les processeurs avec un TDP allant jusqu’à 120 W seulement, ce qui exclut les Ryzen 9 7950X et 7900X ; ou même 65W, qui ne comprend pour l’instant que les modèles non-X Ryzen 7000.

Alors, qui devrait envisager une carte mère A620 ? Tant que le processeur compatible le moins cher coûte 220 $, très peu de gens devraient le faire. Si vous souhaitez construire un système moderne et abordable, vous pouvez opter pour une carte B550 à un prix similaire, associée à un processeur Ryzen 5000 moins cher et à une mémoire DDR4. Une fois qu’AMD lancera les processeurs AM5 pour moins de 150 $, l’option A620 deviendra beaucoup plus attrayante.

Le B650 offre-t-il le meilleur rapport qualité-prix ?

Le chipset B650 est une puce Promontory 21 entièrement activée. Il ajoute huit voies PCIe 4.0, permettant à un lecteur M.2 d’utiliser pleinement la bande passante du chipset par lui-même. Comme l’A620, il comprend également quatre voies PCIe 3.0 pouvant être utilisées pour jusqu’à quatre ports SATA.

Le chipset B650 prend en charge six ports USB 2.0 et quatre ports USB 3.1, ainsi qu’une bande passante qui peut être allouée pour deux ports USB 3.1 supplémentaires ou un seul USB 3.2 (« Gen 2 x 2 »).

Si vous vous interrogez sur la différence entre les cartes mères B650 et B650E, la réponse est que les cartes B650E prennent en charge PCIe 5.0 pour la carte graphique et au moins un lecteur M.2.

Les cartes B650 classiques peuvent toujours disposer d’un emplacement PCIe 5.0 M.2, qui deviendra probablement pertinent pour vous beaucoup plus tôt. En dehors de cela, les cartes B650 ne limitent en aucune façon le processeur et prendront en charge n’importe quel processeur Ryzen jusqu’en 2025.

Nous recommandons le chipset B650 aux joueurs et autres personnes qui souhaitent profiter de tout ce que les cartes mères de la série 600 ont à offrir, mais qui n’ont pas besoin de connecter simultanément plusieurs disques à leur PC. Un autre avantage des cartes B650 est leur capacité à intégrer tous les connecteurs dans un format micro-ATX compact, ce qui est utile si vous recherchez un boîtier compact à placer sur votre bureau.

Qu’est-ce que vous obtenez avec le X670 ?

Le chipset X670 comprend une puce Promontory 21 connectée à une autre à quatre voies PCIe 4.0, fournissant à la deuxième puce la même bande passante que celle connectée au CPU.

Combiné, le chipset ajoute douze voies PCIe 4.0, permettant à deux ou trois disques M.2 de saturer individuellement la bande passante du chipset, et huit voies PCIe 3.0 pour jusqu’à huit ports SATA. Le SATA devenant désormais un connecteur hérité, il est courant que certaines de ces voies soient attribuées aux cartes réseau, libérant ainsi toutes les voies PCIe 4.0 pour un stockage plus rapide.

Le chipset prend également en charge douze ports USB 2.0 et l’une des trois options suivantes : douze ports USB 3.1 ; dix ports USB 3.1 et un port USB 3.2, ou huit ports USB 3.1 et deux ports USB 3.2.

Contrairement au B650, toutes les cartes mères X670 disposent d’un slot PCIe 5.0 M.2, et bien sûr, les cartes X670E prennent en charge les cartes graphiques PCIe 5.0. Si vous achetez une telle carte lorsqu’elle sera disponible, elle n’aura probablement même pas besoin des 16 voies. Ainsi, si votre carte dispose d’un autre emplacement PCIe 5.0 à 16 voies, vous pourrez l’utiliser pour jusqu’à deux disques M.2 avec un adaptateur (certaines cartes X670E en sont livrées avec un).

Le chipset X670 est le choix idéal pour les créateurs de contenu qui ressentent constamment le besoin d’ajouter un autre disque à leur système. Avec de nombreuses façons d’utiliser le chipset X670, en particulier, vous ne devriez pas acheter une carte mère basée uniquement sur son nom ; Assurez-vous plutôt qu’il dispose de tous les connecteurs dont vous avez besoin.

