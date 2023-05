NVIDIA RTX 3060 perd sa couronne alors que l’enquête Steam de Valve revient à la normale

Qu’est-ce qui vient de se passer? Quelque chose s’est mal passé dans l’enquête Steam de mars ? Le nombre de changements importants apparus il y a deux mois a suggéré que quelque chose n’allait pas, mais en avril, le statu quo a été rétabli avec un GPU et une langue de retour tandis que Windows 11 a retrouvé sa part perdue.

En mars, le RTX 3060 a connu une augmentation inhabituelle de 6,31 % parmi les participants à l’enquête Steam pour prendre la première place du graphique GPU, remplaçant le GTX 1650, qui occupait la première place depuis novembre dernier. Il y a également eu d’autres sauts inhabituels, comme le RTX 2060 qui a soudainement augmenté de 3,42 %.

On ne sait pas ce qui a causé le changement soudain en mars, mais quoi qu’il en soit, Valve semble l’avoir résolu. Les derniers résultats d’avril ont remis la GTX 1650 en tête grâce à sa hausse de 2,15 %, tandis que la GTX 1060 est revenue à la deuxième place. Ailleurs, les RTX 3060 et RTX 2060 ont enregistré des pertes de -6,01 % et -3,6 %, respectivement. Mais une chose qui n’a pas changé est l’absence des AMD Radeon RX 7900 XT et XTX de la table GPU principale.

En regardant les gains les plus importants du mois, la GTX 1650 est également en tête ici. Le produit Lovelace le plus performant est le GPU pour ordinateur portable RTX 4060 (une nouvelle entrée), bien que toutes les cartes de la série RTX 4000 de la liste aient fait des gains.

Intel a également vu son augmentation massive de 9,01% du mois précédent par rapport à AMD dans la section CPU anéantie en avril. Chipzilla a chuté de -9,04 % le mois dernier, poussant la part de CPU de l’équipe rouge à 32,84 %, la plus élevée depuis janvier.

La hausse massive de 25,3 % qui a vu le chinois simplifié devenir la première langue sur Steam a également été anéantie le mois dernier, repoussant l’anglais à la première place. Windows 10 64 bits a vu ses gains de mars (11,62 %) se transformer en pertes d’avril (-12,74 %) alors que Windows 11 a réduit l’écart sur son prédécesseur à 27,82 % grâce à la hausse de 10,98 % du premier.

Les changements inhabituellement importants d’autres catégories observés en mars ont été réinitialisés en avril, y compris l’espace total sur le disque dur et le nombre de processeurs physiques

Il a été supposé que les changements drastiques de mars étaient dus au fait que davantage de personnes participaient à l’enquête Steam, qui est facultative, bien que cela n’explique pas pourquoi les chiffres sont revenus à la normale un mois plus tard. J’ai contacté Valve et mettrai à jour l’article si l’entreprise répond.

