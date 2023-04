Windows 12 : une nouvelle vidéo révèle des fonctionnalités alléchantes et une interface utilisateur époustouflante

Avouons-le, Windows 11 est vraiment efficace à bien des égards. Je veux dire, lorsque vous l’utilisez, vous pouvez vraiment sentir l’énorme saut par rapport à son prédécesseur, Windows 10. Il corrige de nombreux problèmes, ajoute plus de fonctionnalités et offre une meilleure expérience utilisateur globale.

Cependant, cela vient aussi avec ses propres problèmes. Microsoft a essayé de résoudre la plupart des problèmes avec de nouvelles mises à jour. Mais dès qu’un problème est résolu, un autre apparaît. Il aime que les mises à jour qui viennent résoudre ces problèmes viennent également avec leurs propres problèmes.

Pour cette raison, de nombreux utilisateurs sont revenus à Windows 10. D’autres utilisateurs n’ont pas du tout mis à niveau après avoir entendu parler de certains de ces problèmes.

Windows 11 est encore nouveau, mais il y a beaucoup de rumeurs sur son successeur, Windows 12. Si vous souhaitez avoir une idée de ce à quoi ressemblera la prochaine mise à jour de Windows, nous avons quelques détails à partager avec vous.

Le créateur de concept très réputé, Addy Visuals, a proposé quelque chose de nouveau qui montre à quoi ressemblera Windows 12, et c’est époustouflant. Ce même créateur de concept a une longue histoire de donner vie à son imagination. Il a fait quelque chose de similaire pour l’édition Windows XP 2022 et l’édition Windows 7 2022.

Certains des principaux points forts de sa création incluent une barre des tâches dynamique actualisée et le nouveau menu Démarrer. La nouvelle barre des tâches est désormais dynamique et peut vous donner des informations importantes en un coup d’œil.

Barre des tâches de Windows 12

La nouvelle barre des tâches permet plusieurs personnalisations. L’utilisateur peut choisir entre Joined, Classic ou Compact. L’utilisateur peut également regrouper des applications dans la barre des tâches.

Groupes d’applications et widgets Windows 12

La nouvelle création de Windows 12 s’est également concentrée sur l’organisation du bureau en fonction de la personnalité de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent regrouper des applications particulières sur le bureau. Ils peuvent également épingler de nouveaux Widgets ainsi que des Smart Docks qui peuvent aider l’utilisateur final à effectuer des tâches importantes très rapidement.

Explorateur de fichiers et mode sombre dynamique

Ce nouveau concept a enfin donné vie à l’explorateur de fichiers de Windows 12. L’explorateur de fichiers peut désormais effectuer de nombreuses tâches importantes. Il est livré avec une zone de dépôt qui permet à l’utilisateur de faire glisser et déposer des fichiers pour un accès facile plus tard. Le mode sombre dynamique permet également de changer l’ensemble des looks en un seul clic.

Regardez la vidéo ci-dessous et partagez vos impressions.

Source / Via : BetaNews

