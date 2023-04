Apex Legends Mobile sera fermé le 1er mai – Il est temps de dire au revoir

J’ai passé plusieurs mois à voir des nouvelles et des fuites sur Apex Legends Mobile. Après le succès de la bataille royale qui a augmenté en 2019 et est devenue pendant un bref instant une menace pour Fortnite, le lancement d’une version mobile a commencé à être envisagé. Il a fallu des mois de développement et nous avons vu d’innombrables fuites sur le Web tout au long du processus. Après trois ans après le lancement du jeu console/PC, probablement en raison des contraintes pandémiques, la version mobile est enfin arrivée. Apex Legends Mobile a atteint les smartphones le 17 mai 2022 et apparemment, cela a fini par être une sorte de catastrophe pour EA. La société a annoncé plus tôt cette année qu’elle fermerait les serveurs de la version mobile. Cette date est enfin arrivée et le 1er mai 2023, le jeu sera interrompu.

Apex Legends Mobile – La dernière heure

La raison de l’arrêt d’Apex Legends Mobile reste un mystère. De nombreux joueurs ont fini par soulever des spéculations sur ce qui n’allait pas. Selon le développeur, la production de contenu du jeu a été inadéquate en termes de « qualité, quantité et fréquence de sortie ». En fait, le jeu n’a pas résisté à la concurrence dans le segment mobile. Il a été bien accueilli par les joueurs avec des modes de jeu et des légendes intéressants. Cependant, il n’a pas trouvé sa place parmi PUBG Mobile, COD : Mobile, Fortnite et FreeFire.

EA a apporté une mise à jour avec la triste nouvelle le 31 janvier. La société a donné une période de 90 jours pour découvrir le contenu restant du jeu, tous les achats intégrés étant désactivés. Le jeu sera complètement arrêté le 1er mai 2023 à 17 h 00 PST / 20 h 00 HNE. Pour ceux en Inde, le jeu sera mis hors ligne le 2 mai 2023 à 5h30 IST. Les prochaines heures seront donc les dernières pour ceux qui veulent profiter de cette bataille royale mobile qui n’a jamais existé.

C’est une triste histoire pour un battle royale qui a tenté d’innover sur la scène mobile. Le jeu, en fait, a apporté quelques ajouts intéressants par rapport à son homologue habituel, comme le mode à la 3e personne qui est né de la version mobile. Malheureusement, il est difficile pour un nouvel acteur de trouver sa place dans un marché encombré. De plus, nous devons dire que le long cycle de développement de la version mobile a probablement été l’un des coupables de l’échec d’Apex Legends Mobile.

Qu’est-ce qui explique cette « catastrophe » ?

Le jeu original a été lancé en 2019 et est devenu un succès. À certains moments, il a dépassé Fortnite en tant que bataille royale la plus populaire. Nous pouvons même nous souvenir de quelques histoires amusantes des premiers jours du jeu. Cependant, le temps a passé et la bataille royale d’Epic Games a repris sa première place. La bataille royale de Respawn a atteint la stabilité après quelques contraintes avec le rythme du contenu, mais le battage médiatique a cessé. Cela dit, la version mobile a perdu le grand élan du jeu. Avec un énorme écart de trois ans, le lancement d’une version mobile n’a pas eu le même attrait qu’il aurait pu avoir.

Selon les rapports, l’une des principales raisons de la fin du jeu était les problèmes techniques. Les développeurs ont rencontré des difficultés lorsqu’ils ont essayé d’amener le jeu sur des appareils mobiles. Le jeu comportait une grande quantité de cartes, d’armes, de légendes et de mécanismes de jeu sophistiqués. Ce n’était pas trop facile de le porter sur des appareils mobiles. Par conséquent, les développeurs ont dû apporter de grandes modifications au moteur de jeu et à l’infrastructure pour rendre le portage mobile possible. De plus, le jeu nécessitait une énorme puissance de traitement, nous savons que le marché des smartphones n’est pas uniquement composé d’appareils phares. Donc, si votre appareil n’était pas assez puissant, l’expérience avec le jeu serait médiocre.

Un développement problématique a amené un port trop lourd pour la plupart des smartphones

Nous pensons que l’une des raisons qui permettent à Free Fire de conserver sa suprématie est qu’il peut facilement fonctionner sur des téléphones basiques. Le fait qu’il fonctionne bien sur la plupart des appareils de milieu de gamme est ce qui fait de cette bataille royale la force dominante du marché mobile. Pour en revenir à Apex Legends Mobile, le jeu manquait également d’interaction avec les joueurs. Comme nous l’avons dit, la version mobile a perdu le plus grand élan du jeu, cependant, il y avait encore des attentes pour la sortie du port mobile. Cependant, lorsque le jeu a été lancé, il a été plus difficile que prévu et le rythme des nouveaux contenus a été décevant.

Malgré les contraintes, le jeu a connu un bon départ avec plus de 22 millions de téléchargements et plus de 13 millions de dollars de revenus. Google et Apple ont même nommé Apex Legends Mobile le meilleur jeu mobile de 2022. Le jeu a connu un début brillant, mais nous pensons que ces chiffres ont fortement chuté une fois que le battage médiatique a cessé. Sinon, l’histoire serait différente aujourd’hui. Personne ne pouvait deviner que ce jeu serait un désastre, cependant, sa fin précoce pointe vers cette vérité indéniable.

Pour l’instant, il est temps de dire au revoir à Apex Legends Mobile. Nous pouvons toujours en profiter sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et tous les autres services de jeux en nuage qui le prennent en charge. Cet échec sur mobile éclairera certainement certaines alertes rouges pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur présence sur la scène mobile. Apparemment, le marché du jeu mobile est plus difficile qu’il ne l’était à ses débuts.

