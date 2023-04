Découvrez ces 5 meilleures applications Android de la semaine – Ne manquez pas

Les 5 meilleures applications Android de la semaine vont certainement égayer votre journée. Nous avons sélectionné cinq applications Android intéressantes parmi des milliers. La liste comprend également des jeux qui feront leur chemin vers le Google Play Store ou l’App Store. Avant de perdre plus de temps, commençons par la liste.

5 meilleures applications Android de la semaine :

Le sentier de l’Oregon : Boom Town

The Oregon Trail: Boom Town est un jeu Android gratuit qui est unique à sa manière. Le jeu conserve les éléments de survie hardcore de l’original de 50 ans. Il les remplace par des éléments d’aventure et de simulation. Le jeu ressemble plus à FarmVille, mais il propose un petit projet de survie.

Tout ce que vous avez à faire est de développer une ferme et de récolter des récoltes. Les récoltes sont ensuite acheminées vers des maisons de production en fonction des souhaits des autres villageois. Vous avez peut-être trouvé d’innombrables jeux comme celui-ci sur le Play Store, mais celui-ci est unique. Ce jeu propose des faits historiques et des choses intéressantes.

Galaxy Enhance-X est sorti l’année dernière, mais la société l’a retiré après un certain temps. L’application sera à nouveau publiée en 2023. Elle fonctionne plus comme un rehausseur de photos sur les téléphones Samsung. Vous pouvez actuellement télécharger l’application sur la dernière série Galaxy S23. La société prévoit également de publier l’application sur d’autres appareils Galaxy l’année prochaine.

L’application a une interface simple et facile à utiliser. Il permet aux utilisateurs d’importer des photos et de sélectionner leurs améliorations. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner le niveau auquel l’application améliorera automatiquement leurs photos. L’application est livrée avec un petit outil de curseur astucieux pour aider les utilisateurs à faire la distinction entre les anciennes et les nouvelles photos.

SYBO Games a publié Subway Surfers Blast pour ses utilisateurs. Bien sûr, nous pouvons l’appeler une extension de Subway Surfer. Fondamentalement, c’est un jeu de match-trois, et vous pouvez y jouer comme d’autres jeux de ce genre. Dans le jeu, vous pourrez terminer des niveaux, aligner les formes et les retirer du plateau. La meilleure chose est que vous pouvez débloquer différentes choses.

Il existe également des récompenses spéciales qui peuvent être gagnées en jouant avec d’autres joueurs ou amis. Le jeu propose divers bonus pour aider les utilisateurs à progresser dans les niveaux. Les éléments de décoration sont également uniques dans ce type de jeu de match-3.

Find That Photo est une application étonnante qui facilite la recherche de photos. C’est l’une des 5 meilleures applications Android de cette semaine, car elle vous permet de trouver vos photos préférées dans le stockage local. Comme d’autres outils d’IA, cette application utilise l’IA pour des opérations efficaces et efficientes. Vous pouvez trouver des photos par leur description. Cette application indexe toutes vos photos et les rend ensuite consultables pour vous.

L’application a encore besoin de beaucoup d’améliorations et de quelques ajustements. C’est une excellente idée pour une application Android, car ces fonctionnalités ne sont disponibles que sur les services cloud. Cette application est gratuite, mais il y a quelques achats dans le jeu. Il n’y a pas d’abonnement, contrairement à d’autres applications alimentées par l’IA.

Honkai Star : Rail BY MiHoYo est l’une des plus grosses sorties de 2023. Avez-vous entendu parler de Genchin Impact ? MiHoYo développe également ce jeu, mais Honkai Star est très différent de Genchin. C’est un jeu JRPG avec des combats au tour par tour et pas de monde ouvert. Cependant, vous pouvez basculer entre différents environnements, jouer à travers l’histoire et combattre les ennemis.

L’histoire a un bon scénario et un bon doublage. Il y a un combat simple qui offre juste une bonne expérience. Le jeu en est encore à ses débuts, il y a donc quelques bugs. Vous pouvez trouver des cinématiques avec des fréquences d’images faibles. Heureusement, la société de jeux a publié des correctifs de bugs fréquents pour assurer une expérience de jeu fluide aux utilisateurs.

