Google Pixel 7a affiche des performances impressionnantes sur Geekbench

Le Google I/O de cette année sera probablement le plus grand jamais organisé. Outre les nouvelles habituelles centrées sur les développeurs et la révélation complète d’Android 14, le géant de la recherche lancera également un nouveau matériel. Le Google Pixel 7a arrive certainement à l’événement, et les Google Pixel Tablet et Pixel Fold sont également attendus. Le Pixel 7a continue de fuir quoi qu’il arrive et nous avons aujourd’hui plus de détails sur l’appareil. À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de secrets sur cet appareil, mais il est bon de voir un test de ses performances sur Geekbench. L’appareil fonctionne sur Google Tensor G2 et semble être assez bien optimisé pour le lancement.

Caractéristiques Google Pixel 7a

Le benchmark Geekbench confirme un ensemble de détails pour le prochain Pixel 7a. L’appareil est passé par la plateforme avec le SoC Tensor G2. Ce n’est pas une grande surprise de voir ce chipset ici. Il était disponible avec les phares Pixel 7 et 7 Pro, et arrive maintenant à la variante la plus abordable. Le processeur a deux cœurs cadencés jusqu’à 2,35 GHz et quatre cœurs cadencés à 1,8 GHz. Contrairement aux SoC phares habituels, il s’agit d’un chipset ARMv8. Il apporte un puissant GPU Mali-G710. Le Pixel 7a a marqué 1 380 points dans le département Single Core et 3 071 points dans le département multicœur. La liste confirme également 8 Go de RAM pour le combiné. En termes de stockage, nous nous attendons à ce que le téléphone démarre avec 128 Go de stockage.

Ce n’est pas une surprise, mais la liste Geekbench confirme également le système d’exploitation Android 13. Plutôt que de simples performances, Google souhaite offrir une expérience cohérente avec sa série Pixel 7. Ainsi, bien que le Tensor G2 ne soit pas à la hauteur de Snapdragon 8 Gen 2, pas même de Snapdragon 8+ Gen 1, l’expérience devrait être parmi les meilleures pour un appareil de ce prix. Par ailleurs, vous bénéficierez également du niveau de support logiciel de Google.

Les fuites indiquent quatre options de couleur pour ce combiné – option bleu, gris, bleu et corail. Le téléphone sera livré avec un appareil photo principal de 64 MP avec OIS et un jeu de tir ultra large de 13 MP. Le téléphone conserve le design en forme de visière du Pixel 7. À l’avant, il y a un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous supposons qu’il a une résolution de 1080p. Le téléphone dispose également d’un trou de perforation central supérieur pour l’appareil photo 13 MP.

Le téléphone pèsera environ 193,5 grammes et apportera un support sans fil pour la première fois dans la série Google A. Cependant, ne retenez pas votre souffle pour cela. Les fuites indiquent une charge sans fil de seulement 5 W. Outre le Google Tensor G2, le téléphone apportera également le Tensor M2 pour la sécurité. En termes de batterie, le téléphone suivra probablement les traces de son prédécesseur Pixel 6a avec une batterie de 4 500 mAh.

