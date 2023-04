Lancement de la Smart TV Redmi MAX 90 pouces 144Hz – peut tenir dans un ascenseur

Avoir une expérience théâtrale dans votre maison n’est plus une tâche impossible. Vous n’obtiendrez peut-être pas la même taille d’affichage que celle que nous avons dans les cinémas, mais nous nous en rapprochons. Xiaomi lance un ensemble d’écrans géants sous la marque Redmi. L’année dernière, il a présenté le téléviseur Redmi Max 100 pouces. La télé était si grande qu’il était impossible de rentrer dans un ascenseur. Donc, en acheter un n’était pas quelque chose à considérer par ceux qui vivaient dans des immeubles de grande hauteur. Cela peut être un problème pour des marchés spécifiques, et Xiaomi a décidé de résoudre ce problème. Si vous vivez dans un endroit où la taille de 100 pouces n’est pas un problème, vous pouvez obtenir le panneau de 100 pouces, mais si vous devez installer votre téléviseur dans l’ascenseur, il existe un nouveau Redmi Max 90- pouce Smart TV.

Caractéristiques et détails de la Smart TV Redmi Max 90 pouces

Le téléviseur intelligent Redmi Max 90 pouces est juste légèrement plus petit que le modèle précédent. Cependant, il y a plus au-delà de la taille. Le téléviseur adopte un design d’emballage de forme spéciale. En conséquence, il peut être placé en diagonale dans l’ascenseur, ce qui facilite son transport dans les appartements de grande hauteur. Eh bien, Xiaomi est allé jusqu’au bout pour fournir une solution pour les ascenseurs. Nous supposons que la société avait sa boîte de réception pleine de plaintes concernant la taille du Redmi Max 100 pouces.

Compte tenu des problèmes, la société remplace en fait le modèle 100 pouces par celui de 90 pouces. Le nouveau téléviseur adopte une résolution 4K. Pour certains, cela peut suffire, mais pour d’autres, le 8K serait apprécié compte tenu de la taille de l’écran. Nous supposons qu’il s’agissait d’une décision de mesure des coûts. En plus de cela, l’écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs et est livré avec un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz avec une interface de jeu HDMI 2.1 de nouvelle génération. Il offre également une prise en charge du VRR et de la latence automatique.

Un grand écran doit également fournir un son correct, n’est-ce pas ? Le Redmi MAX 90 pouces est livré avec un haut-parleur de 30 W avec prise en charge de l’audio panoramique. En termes de performances, le téléviseur est livré avec un chipset Quad-Core Cortex-A73 avec 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage interne. Le téléviseur intelligent prend également en charge le Wi-Fi 6. Les autres caractéristiques comprennent 1 x port HDMI 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, un port de câble réseau et une entrée AV.

Est-ce cher?

Le téléviseur Redmi MAX 90 pouces est disponible en précommande en Chine. Le produit a un prix de 7999 $, ce qui se traduit par 1 156 $. Ce n’est pas grand-chose si vous tenez compte du fait que certains smartphones franchissent facilement cette barrière. Bien sûr, vous ne pouvez pas transporter ce téléviseur comme vous le faites avec votre smartphone, mais bon ! C’est un étonnant téléviseur de 90 pouces. Au moins, vous pouvez facilement le transporter jusqu’à votre appartement en hauteur. Le téléviseur sera lancé officiellement le 10 mai. Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup d’espoir pour une sortie internationale. Plus tôt ce mois-ci, Xiaomi a dévoilé les séries Xiaomi 13 Ultra et Pad 6 en Chine. Désormais, les clients bénéficient également d’un choix intéressant de téléviseurs.

