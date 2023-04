Mise à jour WhatsApp : la véritable expérience sur tablette est enfin arrivée !

Enfin, WhatsApp a attiré l’attention sur les appareils à grand écran. Quelque chose que l’entreprise aurait dû faire il y a longtemps est enfin là. Initialement, l’application de messagerie instantanée ne prenait en charge que les appareils à écran plus petit, principalement les smartphones. Ces dernières années, l’entreprise a réalisé l’importance de l’application en termes de productivité. Il a donc commencé à se concentrer sur les appareils à grand écran. Dans ce contexte, les appareils à grand écran font ici référence aux tablettes Android.

La fonctionnalité d’affichage côte à côte de WhatsApp arrive sur les tablettes Android

L’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde a introduit une nouvelle fonctionnalité spécifiquement pour les tablettes. Cette nouvelle fonctionnalité va vraiment améliorer l’expérience utilisateur de WhatsApp sur les tablettes Android. Selon un nouveau rapport de WABetaInfo, WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité d’affichage côte à côte pour les tablettes Android. Actuellement, cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour certains bêta-testeurs.

La plateforme de messagerie a récemment apporté quelques modifications à l’interface sur les tablettes Android. Ces nouveaux changements ont également introduit la fonction de vue côte à côte. Cette nouvelle fonctionnalité donne aux utilisateurs la possibilité de passer à de nouveaux chats sans nécessairement quitter le chat en cours. La nouvelle fonctionnalité sera disponible dans les paramètres de l’application après que l’utilisateur aura mis à jour l’application vers la version bêta Android 2.23.9.20.

Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas activée par défaut. Les utilisateurs devront peut-être l’activer dans les paramètres de l’application> chats et simplement l’activer. De la même manière, vous pouvez le désactiver en suivant les mêmes étapes. La fonction d’affichage côte à côte divise en fait l’écran en deux. Cela peut entraîner une interface de chat plus petite de chaque côté. Surtout si l’écran de votre tablette n’est pas trop grand. Pour cette raison, certains utilisateurs peuvent trouver cela un peu gênant et préférer l’affichage à vue unique.

Cependant, cela peut aider l’utilisateur à en faire plus en peu de temps et à augmenter la productivité globale. Cela fonctionne mieux pour les utilisateurs qui utilisent des claviers externes avec leurs tablettes Android.

Disponibilité de la fonctionnalité d’affichage côte à côte de WhatsApp

Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour certains bêta-testeurs Android qui ont installé la dernière version bêta de WhatsApp sur leurs tablettes Android. Il est actuellement déployé auprès de plus de bêta-testeurs en ce moment. La fonctionnalité devrait également être accessible au grand public d’ici quelques semaines.

