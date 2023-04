Découvrez les applications de portefeuille et de santé iOS 17 d’Apple avec ces captures d’écran divulguées

Apple travaille actuellement beaucoup sur le nouveau système iOS 17. Tweets récents de @ analyste941 révéler l’apparence présumée du portefeuille et de l’application de santé iOS 17.

Application de portefeuille

Dans l’application de portefeuille iOS 17, il y a une nouvelle barre de navigation en bas. Il est également livré avec cinq options qui incluent les cartes, les espèces, les clés, les identifiants et les commandes.

Les principales fonctionnalités de l’application portefeuille sont les suivantes :

Balayez vers le bas pour rechercher n’importe où

Trier les balises en fonction des besoins de l’utilisateur – tri facile des onglets

Apple Cash/Savings obtient son propre onglet

Nouveau bouton « Toutes les transactions »

Il ajoute également qu’il y a beaucoup plus sur l’application qui n’est pas dans l’image ci-dessus. Ainsi, nous pouvons attendre plus de la nouvelle application Wallet.

Application Santé

Le rapport affirme également qu’Apple va repenser la section « Favoris » sous « Résumé » avec une interface de type carte. Chaque carte contient des «données visuelles», y compris des «nuanciers», des «tableaux» et d’autres informations. Étant donné que l’onglet Résumé de l’application Santé inclut également les tendances et les faits marquants, il n’est pas clair comment Apple ajustera la mise en page.

Il est important de noter que @ analyst941 a révélé le fonctionnement de Dynamic Island et il avait raison. Ainsi, nous pouvons lui donner l’avantage en raison de ses précédents rapports précis. Cependant, nous devons savoir que ce n’est qu’à des fins de référence.

Portefeuille iOS et applications de santé : révolutionner la commodité et le bien-être

La plate-forme iOS abrite une grande variété d’applications qui répondent à divers aspects de notre vie quotidienne. Deux des applications les plus populaires et les plus percutantes de la plate-forme sont les applications Wallet et Health. Ces applications sont devenues de plus en plus populaires en raison de leur capacité à améliorer la facilité et le bien-être.

L’application iOS Wallet : une méthode de paiement sécurisée et pratique

L’application iOS Wallet est un portefeuille numérique qui permet aux utilisateurs de stocker en toute sécurité des informations de paiement, des cartes et d’autres documents essentiels. L’application prend en charge les cartes de crédit et de débit, Apple Pay et divers autres modes de paiement. Ajouter des cartes au portefeuille est un jeu d’enfant. Les utilisateurs peuvent ajouter des cartes en les prenant en photo ou en saisissant les détails manuellement. Par ailleurs, l’application permet aux utilisateurs d’ajouter des fonds à leur compte Apple Pay Cash, qu’ils peuvent utiliser pour effectuer des achats ou envoyer de l’argent à d’autres utilisateurs Apple Pay.

La facilité de l’application Wallet ne peut pas être surestimée. Les utilisateurs peuvent payer des biens et des services rapidement et facilement sans avoir à transporter de cartes physiques ou d’espèces. L’application permet également aux utilisateurs de stocker et d’accéder à des billets numériques, des cartes d’embarquement et d’autres documents essentiels. En plus de la commodité, l’application offre des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que l’authentification Touch ID et Face ID, pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux informations stockées.

Le désir d’Apple pour la confidentialité des utilisateurs est évident dans les fonctions de sécurité de l’application Wallet. L’application crypte et stocke les détails de la carte de crédit et de débit de l’utilisateur sur l’élément sécurisé de l’appareil. Ce cryptage garantit que les informations financières sensibles de l’utilisateur sont protégées des regards indiscrets. Apple Pay est également plus sécurisé que les méthodes de paiement traditionnelles. Lors d’un paiement, Apple Pay attribue un numéro de compte d’appareil (DAN) unique à la transaction au lieu du numéro de carte de crédit ou de débit de l’utilisateur. Ce DAN garantit que les informations financières de l’utilisateur ne sont jamais partagées avec le commerçant et que leurs transactions restent sécurisées.

L’application iOS Health : un outil complet de suivi de la santé

L’application iOS Health est un tracker de santé détaillé qui permet aux utilisateurs de surveiller leur forme physique et leur bien-être. Il collecte des données provenant de diverses sources, telles que l’iPhone, l’Apple Watch et les applications tierces de l’utilisateur, pour fournir une vue globale de sa santé. Les utilisateurs peuvent suivre leur activité quotidienne, leur fréquence cardiaque, leurs habitudes de sommeil et d’autres paramètres de santé à l’aide de l’application. L’application propose également des fonctionnalités qui aident les utilisateurs à gérer des conditions de santé spécifiques. Par exemple, les utilisateurs atteints de diabète peuvent utiliser l’application pour suivre leur glycémie et recevoir des informations et des recommandations personnalisées basées sur leurs données. De même, les utilisateurs souffrant d’hypertension artérielle peuvent utiliser l’application pour suivre leurs lectures de tension artérielle et surveiller leur prise de médicaments.

L’un des principaux avantages de l’utilisation de l’application iOS Health est qu’elle permet aux utilisateurs de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé. En fournissant aux utilisateurs des informations et des recommandations personnalisées, l’application les aide à prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être. L’application s’intègre également à diverses applications tierces de santé et de fitness, permettant aux utilisateurs d’accéder à un large éventail de fonctionnalités et de services. Par exemple, l’application peut s’intégrer à des trackers de fitness portables comme Fitbit ou Garmin, permettant aux utilisateurs de surveiller leur niveau de forme physique et leur activité quotidienne.

Les fonctionnalités de confidentialité de l’application iOS Health sont également assez correctes. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les données qu’ils partagent avec l’application et peuvent choisir les points de données qu’ils souhaitent suivre. Les paramètres de confidentialité de l’application permettent aux utilisateurs de contrôler quelles applications ont accès à leurs données de santé et comment ces données sont utilisées. Ses données sont également cryptées et stockées localement sur l’appareil de l’utilisateur, garantissant que les informations de santé sensibles de l’utilisateur restent privées et sécurisées.

Impact du portefeuille et des applications de santé sur les utilisateurs

Les applications Wallet et Health ont eu un impact énorme sur les utilisateurs, et les avantages de ces applications sont évidents. L’application Wallet a changé la façon dont les gens effectuent leurs paiements, offrant une facilité d’utilisation et une sécurité de premier ordre. L’application a permis aux utilisateurs de payer facilement des biens et des services sans avoir à transporter de cartes physiques ou d’argent liquide. Les fonctions de sécurité de l’application ont également insufflé la confiance aux utilisateurs, leur permettant de se sentir plus en sécurité dans l’utilisation des méthodes de paiement numériques.

L’application Santé a également eu un impact énorme sur la vie des utilisateurs. En permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur santé et de leur bien-être, l’application a aidé les utilisateurs à apporter des changements positifs à leur mode de vie. Les informations et les conseils personnalisés de l’application ont aidé les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant leur santé, ce qui a conduit à de meilleurs résultats de santé. L’intégration de l’application avec des applications de santé et de fitness tierces a également facilité l’accès des utilisateurs à une large gamme de services de santé et de bien-être.

Conclusion

Les applications iOS Wallet et Health ont révolutionné la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur santé. Ces applications ont permis aux utilisateurs de payer facilement des biens et des services, d’accéder à des documents essentiels et de suivre leur santé et leur bien-être. Les fonctionnalités de sécurité et de confidentialité des applications ont également insufflé la confiance aux utilisateurs, leur permettant de se sentir plus en sécurité dans l’utilisation des méthodes de paiement numériques et le partage de leurs données de santé.

À l’avenir, il est clair que ces applications continueront à jouer un rôle énorme dans la vie des utilisateurs. Au fur et à mesure des progrès technologiques et de l’ajout de nouvelles fonctionnalités, les applications Wallet et Health deviendront encore plus essentielles à la vie quotidienne des utilisateurs. Pour les utilisateurs qui apprécient la facilité, la sécurité et le bien-être, les applications Wallet et Health sont de bons outils qui offrent de solides avantages.

