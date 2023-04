Le nouveau téléphone robuste phare de Blackview 2023 – Performance King BV9300

Blackview, une marque technologique à croissance rapide qui fabrique des téléphones robustes, capables de résister à des semaines, des mois et même des années de manipulation brutale, a impressionné les fans du monde entier. La pluie, la boue, les rochers, les bosses, les chutes et les éraflures – rien de tout cela ne peut déranger les téléphones robustes de Blackview. Cependant, Blackview n’a pas arrêté les étapes d’innovation dans les téléphones robustes. Il est révélé que cette société pourrait bientôt lancer son nouveau téléphone robuste phare de 2023. Le Performance King Blackview BV9300 avec une mise à jour télémètre laser et lampe de poche. Avec jusqu’à 21 Go de RAM et 256 Go de ROM, Octa-core Helio G99, batterie 15080 mAh, caméras 50MP + 32MP avec algorithmes ArcSoft® 3.0. Ce qui indique que les amateurs de plein air bénéficieront d’une amélioration globale de la robustesse, de la batterie, de la fluidité et de l’appareil photo avec le BV9300. Apporter l’expérience ultime pour un style de vie robuste.

Télémètre laser à jour n ° 1, lampe de poche – grande mise à niveau !!

On dit que Blackview a remarqué les besoins des utilisateurs qui ont besoin de mesurer des distances pour confirmer les données de construction ou pour localiser des espaces de repos appropriés. Lors du montage d’une tente, le BV9300 fournira un outil de mesure précis – un télémètre laser, qui mesurera avec Précision de 1 mm dans 0,3 seconde. Que ce soit pour l’aménagement d’espace intérieur ou les sports extrêmes, le BV9300 peut résister mesure de la longueur, de la surface et du volume Besoin de jusqu’à 40 mètres. S’avérer être un partenaire fiable pour les loisirs et le travail.

Compte tenu du manque de lumière pour les utilisateurs voyageant la nuit ou explorant des grottes, le Blackview BV9300 standard sera livré avec un Lampe torche 100 lumens. Qui peut briller jusqu’à 10 mètres loin et avoir un SOS-stroboscope. Même en cas d’urgence, les utilisateurs peuvent rapidement attirer l’attention des autres et être secourus.

De plus, Blackview comprend que les personnes qui aiment les activités de plein air comme la course, la randonnée et le travail en plein air doivent avoir les mains libres pour accomplir leurs tâches. Pour faciliter l’accès à leur téléphone, le BV9300 sera équipé d’un crochet de lanière. Ce qui offre non seulement une option de transport mains libres, mais aide également à empêcher le téléphone de tomber et de se perdre. Cela permet aux utilisateurs d’emporter leur téléphone avec eux partout où ils vont. Ce qui est une solution pratique et sûre.

Monstre de batterie No.2 15080mAh: jusqu’à 76 jours en veille et 84 heures d’appels continus

Pour répondre aux longues heures d’appels d’urgence et de navigation, le BV9300 comportera un Batterie à l’état solide de 15 080 mAh avec veille de 76 jours. Permettre aux utilisateurs de voyager à travers le monde pour jusqu’à 8 280 km sans aucune anxiété de pouvoir. En cas de perte, la navigation quadruple et la boussole fourniront aux utilisateurs plus de 575 heures de service continu. En cas d’urgence, vous recevrez jusqu’à 84 heures d’appels non-stop avec BV9300. Il est pratique à utiliser dans mode gantmême dans des conditions de froid extrême de -30°C/-22°F.

No.3 Octa-core Helio G99 (6 nm) et jusqu’à 21 Go de RAM et 256 Go de ROM et taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Compte tenu de la demande des utilisateurs pour une expérience plus fluide, Blackview BV9300, en tant que roi des performances, sera le premier appareil Blackview à adopter un Jeu de puces octa-core Helio G99 avec un processus de 6 nm. Ce chipset possède deux gros cœurs Cortex-A76 cadencés à des vitesses de jusqu’à 2,2 GHz et six petits cœurs Cortex-A55 cadencés à des vitesses allant jusqu’à 2,0 GHz. Grace à Mémoire atomique technologie et jusqu’à 21 Go de RAMBV9300 est livré avec jusqu’à 50% d’amélioration de la fluidité.

Que les utilisateurs aient l’intention de s’engager dans des batailles en ligne avec des compagnons ou d’exécuter plusieurs applications à la fois, le BV9300 garde toujours une longueur d’avance grâce à sa vitesse fluide et Taux de rafraîchissement de l’affichage dynamique de 120 Hz. De plus, le BV9300 peut offrir 256 Go de ROM et extensible jusqu’à 1 To de stockage sur carte TF. Permettre aux utilisateurs de stocker un grand nombre d’images, de vidéos et de fichiers mémorables lors de voyages et de travaux en plein air.

No.4 Appareils photo améliorés 50 MP + 32 MP avec algorithmes ArcSoft 3.0

Considérant que les utilisateurs peuvent capturer des images plus longues et de meilleure qualité à l’extérieur et prendre de superbes photos même dans des conditions de faible éclairage. Le BV9300 peut être livré avec le premier de Blackview Caméra frontale Samsung® 32MP et Caméra arrière Samsung® 50MP. Le grand capteur 1/2,8″ augmentera la sensibilité à la lumière de 25 %, permettant aux utilisateurs de prendre des photos réalistes même dans l’obscurité. La batterie considérable de 15 080 mAh permettra prise de vue continue jusqu’à 17 heureset Enregistrement vidéo 2K avec mode beauté. Il est donc facile pour les photographes novices de devenir des blogueurs vidéo.

Notamment, Blackview BV9300 intégrera la technologie avancée Algorithme ArcSoft® 3.0. Ce qui améliore la photographie de 17%. Le modes améliorés de HDR, panorama 360°, beauté, portrait, nuit et sous-marin permettra aux utilisateurs de profiter d’une expérience photographique de niveau professionnel à tout moment. Le tout enveloppé dans le BV9300 pour un excellent rapport qualité-prix.

Selon des sources fiables, Blackview BV9300 sera dévoilé le 10 mai 2023 PST. Cliquez ici pour rester à l’écoute pour plus d’informations.

