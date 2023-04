La mise à jour du BIOS pour les cartes MSI X670 et B650 peut réduire de moitié les temps de démarrage

En un mot : MSI a publié une mise à jour du BIOS pour les cartes mères X670 et B650 avec une nouvelle option qui pourrait réduire de moitié les temps de démarrage. Lors de tests en laboratoire avec un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D, une carte WiFi MSI MAG X670E Tomahawk et 32 ​​Go (2x 16 Go) de mémoire Kingston DDR5-6000, MSI a pu réduire le temps de démarrage (du moment où le bouton d’alimentation a été enfoncé au moment où le Bureau Windows 11 chargé) de 43 secondes à 22 secondes. Ce n’est pas mal pour changer un paramètre, mais cela vaut-il le risque ?

La nouvelle option Memory Context Restore de MSI dans le BIOS rend tout cela possible, mais malheureusement, le fournisseur de hardware n’a pas eu grand-chose à dire sur ce que fait réellement l’option.

Tom’s Hardware pointe vers un message du forum Asus d’il y a un mois où un utilisateur discutait de l’utilisation de la fonctionnalité sur une carte ROG Crosshair X670E Hero. La fonctionnalité est également apparue dans cette discussion sur le forum TechPowerUp à la fin de l’année dernière, bien que dans les deux cas, elle semble être enfouie profondément dans les menus utilisateur avancés.

Avez-vous de l’expérience avec l’option Memory Context Restore sur votre carte X670 ou B650, ou cela ressemble-t-il même à une option qui vous intéresserait ? Dans ma jeunesse, j’allais très loin pour chasser ne serait-ce qu’un minimum de performance. Ces jours-ci, cependant, je privilégie la stabilité par-dessus tout. Si mon PC prend quelques secondes supplémentaires pour démarrer mais que je sais qu’il ne va pas planter, c’est la voie que je prends.

De nombreux passionnés laissent leurs machines allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc quelque chose comme ça ne vaut peut-être même pas les tracas ou le risque potentiel de stabilité. Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas !

Les personnes intéressées à bricoler avec le nouveau paramètre peuvent récupérer la dernière mise à jour du BIOS sur le site Web de MSI. Accédez simplement à votre carte, cliquez sur support, puis recherchez le BIOS sous drivers et téléchargements. Une vérification rapide de la carte MSI utilisée dans ses tests révèle que la dernière mise à jour du BIOS a été publiée le 14 avril.

