Cette nouvelle fonctionnalité de Google Docs est une bénédiction !

Les applications Workspace de Google sont populaires parmi les entreprises. Par conséquent, le géant des moteurs de recherche s’est efforcé de les améliorer. Google introduit une nouvelle fonctionnalité Google Docs pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les outils couramment utilisés. Auparavant, les utilisateurs devaient accéder à différentes fonctionnalités via des barres d’outils et des menus. Avec cette mise à jour, tout sera rationalisé.

La nouvelle fonctionnalité « Enhanced Tool Finder » sera disponible dans Google Slides, Sheets et Docs. Cela fonctionne essentiellement comme une barre de recherche. Vous pouvez reconnaître la nouvelle fonctionnalité grâce à l’icône en forme de loupe. Cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans l’étiquette « Menus » dans le coin supérieur gauche.

La nouvelle fonctionnalité Google Docs sera également disponible sur Google Sheets et Slides :

La nouvelle fonctionnalité de barre de recherche a un design en forme de pilule. Cette fonctionnalité proposera automatiquement des fonctionnalités aux utilisateurs en fonction de l’application qu’ils utilisent. Par exemple, vous pouvez voir la fonctionnalité « Mise en page » dans Docs, « Modifier le thème » dans Slides et « Insérer des lignes/colonnes » dans Sheets. Comme avec les autres barres de recherche, vous pouvez rechercher une fonctionnalité spécifique en tapant son nom ou sa description.

Supposons que vous souhaitiez accéder au tableau de bord des activités mais que vous ne connaissiez pas son nom. Vous pouvez simplement rechercher la fonctionnalité par sa description, par exemple qui a consulté le document pour la dernière fois. Ceci est vraiment utile pour les débutants qui ne savent pas comment accéder aux fonctionnalités comme un pro.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Docs vous permet d’accéder facilement à l’outil Rechercher et remplacer, qui est épinglé sous chaque résultat de recherche. Tout comme les autres barres de recherche standard, vous pouvez voir vos recherches précédentes. La meilleure partie est que vous pourrez voir les raccourcis clavier avec les outils. Cela vous aidera à mémoriser les raccourcis.

Avant cette fonctionnalité, les utilisateurs utilisaient la fonctionnalité de recherche dans le menu Aide pour rechercher des outils et d’autres fonctionnalités. Cette mise à jour leur facilite simplement la recherche. Vous voudrez peut-être attendre un peu pour accéder à cet outil, car Google déploie progressivement cette fonctionnalité. La nouvelle fonctionnalité Google Workspace Apps pourrait être disponible d’ici le 25 mai.

