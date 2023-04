Apple réagit après que GM se soit joint à Tesla et Rivian pour abandonner le support CarPlay

Au cours des dernières semaines, CarPlay a fait la une des journaux grâce à la décision de GM de renflouer la plate-forme et à la résistance continue de Rivian. Apple, cependant, n’est pas concerné et a récemment mis à jour son site Web pour promouvoir le fait que plus de 800 voitures sur le marché prennent actuellement en charge cette fonctionnalité.

Voitures avec CarPlay

GM a annoncé fin mars qu’il ne prendrait en charge CarPlay dans aucun de ses futurs véhicules électriques, optant plutôt pour un système personnalisé développé au-dessus d’Android Automotive. Selon GM, il souhaite développer de nouvelles fonctionnalités de navigation et des opportunités de revenus d’abonnement qui ne « dépendent pas d’une personne possédant un téléphone portable ».

Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a également défendu la décision de son entreprise de résister à CarPlay en faveur de son propre système d’infodivertissement. Selon Scaringe, la décision de Rivian de ne pas utiliser CarPlay est motivée par son désir d’être « l’arbitre ou le chef cuisinier » de l’expérience logicielle embarquée plutôt que de céder le contrôle à une entreprise comme Apple.

Et au milieu de tout cela, d’autres entreprises telles que Ford ont doublé CarPlay et l’ont loué comme un moyen de donner aux clients « un accès et un contrôle faciles de leurs applications pour smartphone ».

Dans une récente mise à jour de son site Web, Apple est entré (intentionnellement ou non ?) dans la mêlée de ce cycle de nouvelles. Selon son site Web CarPlay, « plus de 800 » modèles de voitures sur le marché offrent un support CarPlay. « Plus de 800 modèles parmi lesquels choisir », déclare Apple. « Il est plus facile que jamais de trouver un véhicule qui fonctionne avec CarPlay. »

La liste d’Apple comprend un aperçu détaillé de la plupart des voitures sur le marché qui offrent une prise en charge native de CarPlay. Cela inclut les dernières nouveautés des principaux constructeurs automobiles tels que Ford, Nissan, Honda et Hyundai. Il comprend également des voitures qui ne sont pas actuellement disponibles aux États-Unis, comme la gamme de véhicules électriques de BYD.

La liste manque également certaines des entreprises les plus récentes qui ont adopté CarPlay, y compris Lucid, le constructeur de véhicules électriques de luxe. Lucid a commencé à déployer CarPlay et Android Auto le mois dernier après qu’il s’agissait de l’une des fonctionnalités les plus demandées par les propriétaires.

Comme l’a souligné MacRumors, la page Web d’Apple annonçait que « plus de 600 » voitures prenaient en charge CarPlay avant cette mise à jour.

Voitures avec support de clé de voiture

Peut-être plus intéressant que de souligner la prise en charge de CarPlay, le site Web d’Apple vante également les voitures sur le marché qui offrent une prise en charge de la clé de voiture. Il s’agit de la plate-forme d’Apple pour stocker la clé de votre voiture directement dans l’application Wallet sur votre iPhone et Apple Watch. La prise en charge des clés de voiture est encore beaucoup plus limitée en disponibilité que CarPlay. Apple met en évidence les options de BYD, BMW, Genesis, Hyundai et Kia qui prennent en charge la clé de voiture aujourd’hui.

BMW

2021 – 2023 Série 1

2021 – 2023 Série 2

2021 – 2023 Série 3

2021 – 2023 Série 4

2021 – 2023 Série 5

2021 – 2023 Série 6

2021 – 2023 Série 8

2021 – 2023 X5

2021 – 2023 X6

2021 – 2023 X7

2021 – 2023 X5M

2021 – 2023 X6M

2021 – 2023 Z4

2022 – 2023 i4

2022 – 2023 iX

2022 – 2023 iX1

2022 – 2023 iX3

2023 i3

2023 i7

BYD

Genèse

Hyundai

Palissade 2023

2023 IONIQ 6

KIA

Telluride 2023

Niro 2023

2024 Seltos

Comme repéré pour la première fois par Nicolás Álvarez sur Twitterla société britannique de voitures de sport Lotus travaille également à adopter le support des clés de voiture, bien que rien n’ait été officiellement annoncé pour l’instant.

Les dernières nouveautés sur CarPlay de nouvelle génération

Une chose sur laquelle Apple n’a pas fourni de mise à jour, cependant, est son CarPlay de nouvelle génération. Annoncé pour la première fois à la WWDC 2022, CarPlay de nouvelle génération est une toute nouvelle interface qui permet à la plate-forme d’Apple de prendre le contrôle de l’ensemble de l’expérience en voiture. Cela inclut la prise en charge des groupes de jauges, de la climatisation et bien plus encore.

Apple indique que les premières voitures prenant en charge cette nouvelle génération de CarPlay seront annoncées vers la fin de 2023. Nous connaissons cependant quelques détails sur les constructeurs automobiles qui se sont engagés à prendre en charge cette nouvelle interface CarPlay.

Land Rover

Mercedes Benz

Lincoln

Audi

VOLVO

Honda

Porsche

Nissan

Gué

Jaguar

Acura

L’Etoile polaire

Infiniti

Renault

Une chose à retenir, cependant, est que les détails d’adoption et de mise en œuvre de ce nouveau CarPlay sont hors du contrôle d’Apple. En fin de compte, il appartiendra à chacun de ces constructeurs automobiles et à leurs délais respectifs de déployer le nouveau design CarPlay. Et la plupart de ces constructeurs automobiles sont restés silencieux sur leurs plans jusqu’à présent.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :