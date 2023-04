Le téléobjectif périscope de l’iPhone 15 Pro Max continue d’être tendance

La prochaine série d’iPhone 15 pourrait avoir le premier appareil mobile d’Apple à être équipé d’un téléobjectif périscope. En fait, il y a eu une série de rapports à cet effet. Le dernier d’entre eux provient d’un récent rapport MacRumors. Sur les téléphones Android, les téléobjectifs périscopes sont déjà populaires, mais ils n’ont jamais été utilisés sur un iPhone. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro Max succèdera à ce produit iconique d’Apple. D’après les rapports jusqu’à présent, le modèle Pro Max sera le seul modèle de la série à utiliser ce capteur.

Le téléobjectif périscope occupe généralement une partie importante de l’espace intérieur de l’appareil photo. Le désir d’Apple d’utiliser ce capteur uniquement sur le modèle Pro Max peut signifier que cet appareil sera livré avec une taille plus grande correspondante.

De plus, ce nouveau téléobjectif périscope peut donner à l’iPhone 15 Pro Max une solide capacité de zoom optique 6x. Ce sera une énorme mise à niveau par rapport au zoom optique 3x de la série iPhone 14 Pro. Selon les rumeurs, Apple pourrait choisir entre Largan Precision et Genius Electronic Optical comme fournisseurs. D’après les informations de la série iPhone 15 qui ont été rendues publiques jusqu’à présent, Apple utilisera un objectif périscope à longue focale. Il videra également l’interface d’éclairage et prendra un certain nombre d’autres « décisions qui violent les préceptes ancestraux » sur cette génération de produits phares.

Apple est en train de devenir comme un téléphone Android à certains égards. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander quand Apple passera au CMOS d’un pouce. La prochaine série d’iPhone 15 nous réserve encore bien des surprises.

Rapports précédents sur le téléobjectif périscope de l’iPhone 15

L’utilisation d’un téléobjectif périscope dans les téléphones mobiles n’est pas nouvelle, mais c’est nouveau pour Apple. L’analyste Ming-Chi Kuo a depuis confirmé que le modèle iPhone 15 Pro Max serait livré avec le téléobjectif périscope. Contrairement au téléobjectif 12MP, 3X désormais disponible avec l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 15 Pro Max peut atteindre un zoom optique 6x. Il s’agit du premier produit d’Apple avec un téléobjectif périscope.

Le périscope a servi d’inspiration pour le téléobjectif périscope. La lumière est réfractée à l’aide de deux miroirs qui servent à la réfléchir deux fois avant de l’envoyer au composant photosensible. Le téléobjectif périscope, en particulier, modifie la façon dont la lumière se déplace en la faisant passer à travers le miroir avant qu’elle n’atteigne le capteur de l’appareil photo. Cette technique permet au téléphone mobile de satisfaire sa demande de zoom tout en évitant que l’objectif ne dépasse trop car le capteur de l’appareil photo n’a pas besoin d’être au même niveau que l’objectif. Le Samsung Galaxy S23 Ultra, le Xiaomi Mi 12S Ultra, le Vivo X90 Pro + et d’autres produits phares Android ultra-larges modernes sont souvent livrés avec ce capteur d’appareil photo.

Pour Apple, la fonctionnalité hors concours de l’iPhone 15 Pro Max sera le téléobjectif périscope. En effet, les modèles iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus et iPhone 15 n’auront pas cette capacité. Les autres véhicules de la série continueront d’avoir leurs qualités de vente distinctives. La puce bionique A17, le cadre central en titane, le scanner LiDAR amélioré et d’autres innovations seront également inclus dans l’iPhone 15 Pro Max.

Détails de l’écran de l’iPhone 15 Pro Max – la luminosité atteindra 2 500 nits

Apple augmentera la luminosité de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Ultra à 2500 nits. AppleInsider est la source de cette rumeur la plus récente concernant la série iPhone 15 Pro. Il est basé sur un tweet d’une source réputée, ShrimpApplePro. Retweeter le tweet initial de ShrimpApplePro, « Connor » ou « OreXda », un autre leaker qui offre des informations importantes sur l’écran Samsung, est devenu monnaie courante.

Le tweet initial de « Connor » se lit comme suit : « Le panneau de nouvelle génération de Samsung atteint 2 500 nits ». Le leaker a également fait mention du M13. Ce serait deux générations plus modernes que le M11 utilisé dans le Galaxy S23 de Samsung qui vient de sortir. Le leaker, cependant, affirme qu’il n’est pas sûr que l’écran soit le Samsung M13.

L’iPhone 15 Pro utilisera un nouvel écran

ShrimpApplePro a répondu au tweet en précisant qu’il « peut être équipé sur l’iPhone 15 Pro Max ». De toute évidence, le tweet fait allusion au nouvel affichage. En revanche, les écrans des variantes de l’iPhone 14 Pro étaient brillants de 1000 nits. Le contenu HDR a une luminosité maximale de 2000 nits pour une utilisation en intérieur et une luminosité maximale de 1600 nits pour une utilisation en extérieur.

Au fil du temps, Apple a apporté des modifications à son affichage. La société s’efforce constamment d’intégrer des composants de premier ordre dans ses iPhones. L’écran M11 est désormais utilisé dans les modèles Samsung Galaxy S22 et S23. Par conséquent, la technologie de panneau d’écran utilisée par la série Samsung Galaxy S23 et la série iPhone 15 Pro appartient à deux générations différentes. Les deux iPhones les plus chers cette année seront plus chers. Les prix vont augmenter car Apple devrait payer plus pour acheter les dalles M13 de Samsung. C’est l’un des facteurs qui contribuent à l’augmentation des prix de la série iPhone 15. Les informations ci-dessus ont été créditées par les médias et sont simplement données pour une utilisation future. Il convient de noter que tous les rapports concernant la série iPhone 15 pour le moment ne sont pas officiels.

Derniers mots

D’après les rumeurs jusqu’à présent, l’iPhone 15 Pro Max ou l’iPhone 15 Ultra viendra avec d’énormes mises à niveau. Cependant, pensez-vous qu’un téléobjectif périscope sera un bon ajout ? Qu’en est-il de l’affichage, vous attendez-vous à ce qu’Apple augmente la luminosité à 2500 nits ? Même si c’est le cas, l’augmentation sera-t-elle significative? Toutes ces questions nécessitent des opinions personnelles. Partagez vos opinions avec nous dans la zone de commentaires ci-dessous.

