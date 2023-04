Arnaque iPhone qui a trompé toute une entreprise

S’il y a quelque chose qui est inévitable avec la technologie, ce sont des escroqueries possibles. Il existe de nombreux types d’escroqueries associées aux appareils technologiques ou même à leur processus de vente. L’une des escroqueries iPhone les plus odieuses vient d’avoir lieu en Chine. Huamai Technology, une société chinoise cotée en bourse, a révisé cinq rapports annuels de 2017 à 2021. Selon la société, elle a dû réviser son rapport annuel en raison de fraudes contractuelles. La fraude implique des achats d’iPhone et à cause de l’escroquerie, la société n’a pas pu terminer son rapport financier. Le Huamai Tech a en fait payé les iPhones mais le contrat n’a pas été exécuté.

Huamai Tech a payé plus de 70 millions (environ 152 000 $) pour les iPhones, mais tous les produits qui sont arrivés étaient des boîtes vides. Le rapport révèle qu’en 2017, Huamai Tech a négocié avec Lin Yang, alors directeur général adjoint du département de gestion d’entreprise et du département des affaires juridiques de la branche Xi’an Telecom, au bureau de la branche Xi’an Telecom, pour acheter Apple. téléphones portables. Le contrat signé révèle que Huamai Tech recevra ce qui suit

1 000 ensembles d’iPhone 7S

2 000 ensembles d’iPhone 7 Plus

4 000 ensembles d’iPhone 8

Le prix total des iPhones est de 48 millions de yuans (environ 104 000 dollars).

Fraude

Cependant, dans cette transaction, Huamai Tech a été victime d’une fraude. Selon les informations figurant dans la décision pertinente, Lin Yang a signé « l’accord tripartite » et la « confirmation de réception » avec Huamai Tech en volant la couverture et en forgeant les sceaux de Xi’an Telecom et de Tianyi Shanghai Branch. Dans le même temps, Lin Yang a remis la boîte iPhone achetée en ligne comme un véritable téléphone mobile à Huamai Tech et Nanjing Huaxun pour acceptation. Dans le même temps, il s’est arrangé pour que d’autres se fassent passer pour le personnel de Xi’an Telecom pour effectuer une fausse acceptation, et a falsifié la confirmation de réception. De plus, Huamai Tech n’était pas la seule entreprise à avoir été confrontée à des incidents similaires, il y a également eu d’autres victimes.

Pour résumer, Huamai Technology n’a pas pu confirmer les revenus de ces milliers d’iPhones. Ainsi, au final, il a dû réviser les cinq rapports annuels de 2017 à 2021.

Escroqueries iPhone populaires

L’iPhone est l’un des smartphones les plus populaires au monde, avec des millions d’unités vendues chaque année. Malheureusement, avec sa popularité vient le risque d’escroqueries sur l’iPhone qui peuvent laisser les utilisateurs hors de leur poche et frustrés. Voici cinq arnaques à l’iPhone qui ont fait parler d’elles au fil des ans :

L’arnaque iCloud :

Il s’agit de l’une des escroqueries les plus courantes, qui implique que des pirates utilisent des e-mails de phishing pour obtenir les identifiants de connexion des comptes iCloud. Une fois que les escrocs ont accès au compte, ils peuvent verrouiller le téléphone et exiger le paiement d’une rançon pour le déverrouiller. Dans certains cas, les escrocs menaceront d’effacer tout le téléphone si la rançon n’est pas payée.

Pour éviter d’être victime de cette arnaque, les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils cliquent sur des liens dans des e-mails et éviter de saisir leurs informations de connexion sur des sites Web suspects. Ils doivent également activer l’authentification à deux facteurs pour leur compte iCloud, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

L’arnaque de mise à niveau :

Cette arnaque implique que des fraudeurs contactent les utilisateurs et prétendent proposer une mise à niveau de leur iPhone. Ils demanderont le modèle d’iPhone actuel de l’utilisateur et promettront d’en envoyer un nouveau en échange. Une fois que l’utilisateur a envoyé l’ancien iPhone, il ne recevra rien en retour.

Pour éviter cette arnaque, les utilisateurs ne doivent acheter que chez des détaillants réputés et ne jamais faire confiance aux offres qui semblent trop belles pour être vraies. Ils doivent également éviter d’envoyer leur iPhone à une personne qu’ils ne connaissent pas ou en qui ils ne font pas confiance.

La fausse arnaque d’application :

Cette arnaque implique des escrocs créant de fausses applications qui imitent les applications iPhone populaires comme Instagram, Facebook ou Snapchat. La fausse application ressemblera et fonctionnera comme la vraie, mais elle volera les informations personnelles et les identifiants de connexion de l’utilisateur. Dans certains cas, la fausse application exigera également un paiement pour débloquer certaines fonctionnalités.

Pour éviter d’être victime de cette arnaque, les utilisateurs ne doivent télécharger que des applications depuis l’App Store d’Apple et lire attentivement les avis avant d’installer une application. Ils doivent également vérifier le développeur de l’application et s’assurer qu’elle est légitime avant de la télécharger.

L’arnaque à la garantie :

Cette escroquerie implique des fraudeurs appelant les utilisateurs et prétendant appartenir à Apple ou à un revendeur Apple agréé. Ils informeront l’utilisateur que la garantie de leur iPhone a expiré et lui proposeront de la renouveler moyennant des frais. Les escrocs prendront alors les informations de carte de crédit de l’utilisateur et disparaîtront.

Pour éviter cette arnaque, les utilisateurs ne doivent jamais donner leurs informations de carte de crédit par téléphone à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas ou en qui ils n’ont pas confiance. Ils doivent également vérifier l’identité de l’appelant en contactant directement Apple.

L’arnaque par SMs :

Cette arnaque implique que les utilisateurs reçoivent un SMs les informant qu’ils ont gagné un prix, comme un nouvel iPhone. Le message demandera à l’utilisateur de cliquer sur un lien ou de saisir ses informations personnelles pour réclamer le prix. Une fois que l’utilisateur a fourni les informations, les escrocs voleront leur identité et l’utiliseront à des fins frauduleuses.

Pour éviter cette arnaque, les utilisateurs doivent se méfier des messages texte non sollicités et ne jamais cliquer sur des liens ou fournir des informations personnelles à des expéditeurs inconnus. Ils doivent également contacter leur fournisseur de services pour signaler le message.

Derniers mots

Les arnaques à l’iPhone peuvent être à la fois frustrantes et coûteuses. Cependant, les gens peuvent les éviter avec prudence et conscience. Parce que les iPhones sont très demandés, les gens ont une énorme tendance à se faire arnaquer. Les utilisateurs doivent être prudents lorsqu’ils cliquent sur des liens, chargent des applications ou fournissent des informations personnelles. Ils doivent toujours vérifier l’identité de toute personne prétendant représenter Apple ou un revendeur agréé. En restant vigilants, les utilisateurs peuvent profiter de leur iPhone sans être victimes d’arnaques.

