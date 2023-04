Les microplastiques peuvent envahir le cerveau en 2 heures

Ceci est démontré par les résultats d’une nouvelle étude animale, qui a également révélé le mécanisme par lequel les minuscules particules de plastique traversent la barrière hémato-encéphalique.

Les microplastiques peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et envahir le cerveau après avoir été ingérés. C’est ce que démontrent les résultats d’une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Nanomaterials par une équipe de recherche dirigée par des chercheurs de l’Université de Vienne, en Autriche, et de l’Université de Debrecen, en Hongrie, d’où le mécanisme qui permet à ces microparticules pour surmonter la barrière hémato-encéphalique, la structure cellulaire importante qui protège le cerveau des substances nocives. L’analyse, menée sur des modèles de souris, fait suite à un nombre croissant d’études qui ont récemment mis en lumière la fréquence à laquelle ces microplastiques se retrouvent dans le sang humain, y compris des recherches qui ont trouvé des particules de polystyrène, un plastique largement utilisé dans les emballages alimentaires, dans un tiers des cas. échantillons analysés.

Microplastiques trouvés dans le cerveau des animaux

Le polystyrène est au centre de la nouvelle enquête, qui a révélé la présence de minuscules particules de ce polymère dans le cerveau de souris seulement deux heures après l’ingestion. « Dans le cerveau, les particules de plastique pourraient augmenter le risque d’inflammation, de troubles neurologiques ou même de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson », a déclaré Lukas Kenner du département de pathologie de l’Université de Vienne et co-auteur correspondant de l’étude.

Actuellement, plusieurs études sont en cours sur les effets des microplastiques sur la santé, qui ont déjà démontré que ces particules pouvaient franchir la paroi protectrice de l’intestin (barrière intestinale), liant leur présence dans le tractus gastro-intestinal à des réactions inflammatoires et immunitaires locales, et à en même temps le développement du cancer. Une autre enquête récente a révélé que les microplastiques peuvent également être trouvés dans le placenta des femmes enceintes et, chez les souris enceintes, atteindre rapidement les organes du fœtus.

Les voies d’entrée des microplastiques dans le corps humain

Ces particules peuvent pénétrer dans le corps humain de plusieurs manières : elles peuvent pénétrer dans notre corps par la chaîne alimentaire, car elles sont libérées des récipients dans lesquels les aliments sont contenus, ou par des aliments et des boissons contaminés, étant présents en grande quantité. même dans l’eau et dans l’air.

Selon une étude publiée dans Environmental Science and Technology, il est possible que chacun de nous ingère entre 39 000 et 52 000 particules chaque année, mais cette quantité monte à plus de 74 000 si l’on considère également les microplastiques inhalés. «Afin de minimiser les dommages potentiels des nanoparticules et microparticules de plastique pour l’homme et l’environnement, il est essentiel de limiter l’exposition et de limiter leur utilisation pendant que des recherches supplémentaires sur leurs effets sur la santé sont menées», a ajouté le professeur Kenner.

Comment les particules traversent la barrière hémato-encéphalique

Dans ce domaine de recherche, la découverte du mécanisme par lequel les plus petites particules (0,3 μm) peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, jusque-là inconnue de la science médicale, a le potentiel de faire progresser de manière spectaculaire les études de leur impact sur le cerveau. « Avec l’aide de modèles informatiques, nous avons découvert qu’une certaine structure de surface (couronne biomoléculaire) entourant les particules de plastique est cruciale pour le passage à travers la barrière hémato-encéphalique », a déclaré Oldamur Hollóczki du Département de chimie physique de l’Université de Debrecen et co-auteur de l’étude – . Nous avons également constaté que les molécules de cholestérol qui s’accumulent à la surface des particules de plastique améliorent l’absorption de ces contaminants dans la membrane de la barrière hémato-encéphalique, tandis que les particules à couronne protéique l’inhibent. »

Ces effets opposés pourraient expliquer le transport passif des particules dans le cerveau, fournissant une base précieuse pour la recherche et les mesures futures visant à atténuer les effets nocifs des microplastiques sur la santé humaine. « Compte tenu de l’utilisation généralisée des plastiques dans notre vie quotidienne et de l’inquiétude croissante concernant l’impact des microplastiques sur l’environnement et notre santé, il est urgent de poursuivre les recherches dans ce domaine », ont conclu les chercheurs.

