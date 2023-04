Les processeurs AMD Ryzen 7000X3D brûlent sans raison apparente

En bref : Certains propriétaires de processeurs AMD Ryzen 7000X3D ont signalé des problèmes de surchauffe des puces et de combustion de leurs nouvelles cartes mères. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, le problème est soupçonné d’être lié au BIOS mobo.

Nous sommes de grands fans du Ryzen 7 7800X3D, louant le processeur 3D V-Cache pour sa vitesse et son efficacité énergétique. Mais tout le monde n’apprécie pas la récente version d’AMD. Un Redditor appelé Speedrookie a annoncé qu’ils rentraient chez eux avec leur système au ralenti avec les ventilateurs fonctionnant à plein et un QCode de 00 sur la LED de débogage de leur carte mère Asus ROG Strix X670-E.

Speedrookie a décidé de démonter le système pour enquêter. Ils ont découvert que le pad CPU 7800X3D était bombé. « J’imagine qu’il y avait trop de chaleur sur les contacts, provoquant l’expansion du pad. Non pas que le processeur ait un composant interne qui a explosé », ont-ils écrit.

Speedrookie a ajouté que le CPU n’était pas overclocké, mais la mémoire l’était, via le profil EPXO 1. Rien d’épuisant ne fonctionnait lorsque le système était laissé au ralenti, et les broches du LGA étaient encastrées et légèrement carbonisées. Un fait probablement important est qu’ils ont tenté de mettre à jour le BIOS vers 1101 à partir de 0922 lors de l’installation, mais en raison de problèmes d’instabilité des profils EXPO et de non POST, ils sont revenus à 0922.

Ce n’était pas un incident isolé. L’utilisateur Zephonix 3 a compilé tous les rapports de combinaisons de cartes mères AM5 et de puces X3D. Bien que les cartes MSI aient également été affectées, presque toutes sont liées aux mobos Asus X670.

Speedrookie a depuis mis à jour son message, écrivant qu’AMD a fourni une étiquette d’expédition prépayée pour le RMA tandis qu’Asus a proposé des remplacements. Cependant, ceux-ci avaient déjà été vendus à Steve de la chaîne YouTube Gamers Nexus, qui souhaitait les acheter pour analyse.

Asus a déclaré que la carte mère n’était techniquement pas garantie avec AMD en raison de l’utilisation d’EXPO.

« J’ai toujours pensé à EXPO/XMP comme des paramètres « vérifiés/approuvés » pour la mémoire, et pas tellement un overclock. D’autant plus que le QVL reflète cela. Ce n’est pas le cas, et en fait les paramètres notés varient également selon le CPU, donc ce n’est pas parce que le QVL indique 6000/30-38-38-96 qu’il devrait fonctionner sur tous les processeurs », a écrit Speedrookie.

« Dans cet esprit, comme je l’ai indiqué ci-dessus, je suis volontairement retourné à une version du BIOS publiée avec EXPO qui n’était pas une version approuvée pour les processeurs de la série X3D et j’ai attribué cela à l’instabilité du BIOS plutôt qu’à une intention potentielle des ingénieurs du BIOS. Donc, pour les personnes sur une version similaire, je dirais simplement assurez-vous de mettre à jour votre BIOS et de renoncer à EXPO pour le moment jusqu’à ce que nous sachions que les choses sont stables et fonctionnent comme prévu.La cause ici est encore spéculative, mais peut être une bonne sécurité mesure à prendre. »

Le BIOS semble être le coupable ici, d’autant plus que HXL (via Tom’s Hardware) a tweeté qu’Asus vient de retirer les anciens BIOS de plusieurs de ses cartes mères AMD X670, mais certains des anciens BIOS restent disponibles pour les cartes.

ASUS a retiré l’ancien BIOS de nombreuses cartes mèresð² pic.twitter.com/oaHoTR0YF8 – HXL (@9550pro) 22 avril 2023

Il est à noter que le célèbre der8auer overclocké a eu un problème avec une puce AMD Ryzen 7000X3D il y a quelques semaines, bien qu’il ait augmenté la tension de base à un niveau élevé. Il y a aussi un rapport de la chaîne YouTube russe VIK-off, qui répare généralement les GPU, ayant deux cartes mères des processeurs Asus et Ryzen 7000X3D AM5 à réparer qui ont brûlé exactement au même endroit (ci-dessous), avec du hardware endommagé de la même manière sur le chemin.

Attendez-vous à en savoir plus sur le problème bientôt – l’enquête de Gamers Nexus est susceptible de tout révéler. En attendant, toute personne utilisant une puce AMD Ryzen 7000X3D devrait probablement s’assurer que son BIOS est à jour.



