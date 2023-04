5 meilleurs outils pour supprimer le bruit de fond de l’audio [Gratuit & Payant]

Lors de l’enregistrement audio pour un podcast ou pour une chanson ou d’ailleurs une voix off pour une vidéo, vous obtiendrez toujours une sorte de bruit de fond. Maintenant, ce bruit de fond est plus répandu lorsque vous avez enregistré un tel son dans une pièce qui n’est pas insonorisée. Ce n’est pas parce qu’il y a de l’audio en arrière-plan que vous ne pouvez pas vous en débarrasser.

Il existe un bon nombre d’outils que vous pouvez utiliser pour supprimer le bruit de fond. Aujourd’hui, nous allons examiner les meilleurs outils pour supprimer le bruit de fond de l’audio.

Outils pour supprimer le bruit de fond de l’audio

Il existe un bon nombre d’outils gratuits et payants que vous pouvez utiliser pour éditer et éliminer les bruits de fond de n’importe quel fichier audio. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Adobe Audition

À l’époque où les outils d’intelligence artificielle n’existaient pas, Adobe Audition était le meilleur outil que vous puissiez utiliser pour éditer l’audio, y apporter des modifications et supprimer facilement les bruits de fond de l’audio. Avec Adobe Audition, vous pouvez facilement supprimer les bruits en ajustant manuellement les valeurs. Bien que la suppression du bruit dans Audition soit simple, c’est le coût qui fait reculer beaucoup de gens. Le programme est maintenant devenu un modèle d’abonnement qui pourrait être bon pour une poignée de personnes, mais pour la majorité, cela ne semble tout simplement pas correct.

Lien : adobe.com/fr/products/audition.html

Descript

Si vous n’êtes pas intéressé à dépenser de l’argent pour supprimer le bruit de fond de l’audio, vous pouvez utiliser Descript. Il s’agit d’un outil simple et gratuit. Il vous permet de faire glisser et de déposer le fichier audio dans la piste. Pour supprimer l’audio, il vous suffit d’utiliser les options Ajouter un effet et de choisir Réparation audio, suivi de Studio Sound. Cela supprime immédiatement le bruit de fond. Vous n’avez pas à faire d’ajustements ni à modifier les niveaux.

Lien : descript.com

IA Cleanvoice

En évoluant vers des outils modernes dotés désormais d’intelligence artificielle, Cleanvoice est le meilleur outil gratuit de suppression du bruit de fond pour l’audio. Cet outil peut également supprimer tous les mots de remplissage présents dans votre fichier audio ainsi que l’espace mort ou le silence enregistré dans votre fichier audio. L’utilisation de cet outil est très facile. Tout ce dont vous avez besoin est le fichier audio et votre navigateur Web. Téléchargez simplement le fichier audio et utilisez les boutons pour éditer votre audio. Une fois que vous avez le résultat souhaité, téléchargez simplement la sortie finale et vous êtes prêt à partir.

L’outil dispose d’un essai gratuit de 30 minutes que vous pouvez utiliser. Si vous aimez l’outil, vous pouvez opter pour l’un des nombreux plans d’abonnement en fonction du nombre d’heures dont vous avez besoin.

Lien : cleanvoice.ai

Podcast IA

Podcastle AI est un autre outil d’IA similaire à Cleanvoice AI. Cependant, avec Podcastle AI, vous avez accès à un grand nombre d’outils très utiles pour ceux qui traitent des fichiers audio et en plus pour les créateurs de podcasts. Les outils disponibles dans Podcastle sont simples et faciles à utiliser. Si vous souhaitez supprimer le bruit de fond de l’audio, il vous suffit de télécharger l’audio et d’utiliser l’outil Magic Dust dans Podcastle. Cet outil vous permet d’adoucir, d’adoucir ou d’augmenter la voix en conséquence. Tout cela peut être fait gratuitement lorsque vous vous inscrivez simplement au plan gratuit. Le meilleur de tous? Podcastle AI fonctionne parfaitement dans les navigateurs Web.

Lien : podcastle.ai

Nettoyeur de voix LALALAI

Un nom idiot pour un outil de suppression de bruit de fond. Cet outil utilise l’IA pour supprimer le bruit de fond de l’audio en téléchargeant le fichier audio sur votre navigateur Web. L’outil propose 3 plans différents avec le plan gratuit vous permettant de nettoyer les fichiers audio d’une durée de 10 minutes. LALALAI prend également en charge un bon nombre de formats de fichiers audio. Tout comme beaucoup d’outils IA, LALALAI peut être poursuivi uniquement avec votre navigateur Web.

Lien : lalal.ai/voice-cleaner/

Ce sont les meilleurs outils de suppression du bruit de fond que vous pouvez utiliser pour avoir un son clair pour vos vidéos, podcasts ou toute autre chose d’ailleurs. En regardant comment les outils d’IA prennent de l’ampleur, il semble que des outils tels qu’Adobe Audition cesseront lentement de devenir pertinents à mesure que de plus en plus d’outils d’IA apporteront de nouvelles fonctionnalités, en plus de le rendre encore plus facile à utiliser par rapport aux programmes traditionnels.

