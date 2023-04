Le monde de la technologie a une nouvelle obsession pour l’IA

Les dernières avancées en matière d’IA (GPT, LLM, transformateurs, etc.) sont comme un téléphone Nokia dans les années 90 – tout le monde pouvait voir l’attrait, mais personne ne pouvait prédire tout ce que cela entraînerait. Le monde de la technologie a une nouvelle obsession pour les grands modèles de langage (LLM), les GPT et l’IA en général.

Note de l’éditeur:

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Presque tous nos threads d’actualités sont remplis de contenu IA. Nous connaissons de nombreuses startups de logiciels à qui on dit qu’elles doivent avoir GPT-quelque chose dans leur produit ou elles ne seront pas financées. Et puis, bien sûr, les médias en général sont dévorés par des histoires sur l’alarmisme de l’IA et divers milliardaires avec leurs pensées GPT. Pour notre part, nous avons lu un très grand nombre d’articles, d’articles de blog et même le rapport 300+ State of AI de Stanford.

Malgré tout cela, nous ne sommes pas convaincus.

Il ne fait aucun doute que les LLM et les transformateurs sont techniquement importants. Les derniers développements marquent une percée majeure dans les capacités logicielles. Cela étant dit, nous ne sommes pas sûrs que quiconque sache vraiment quoi faire avec ces capacités.

Il y a quelques semaines, nous avons pris la parole lors du AI Edge Summit, où le président de l’organisation, Jeff Bier, a dit quelque chose qui a catalysé notre point de vue sur l’IA et le GPT. Pour paraphraser, il a dit que ChatGPT, c’est comme voir le premier téléphone Nokia dans les années 1990. Nous avions tous entendu parler des téléphones portables avant cela, et ces appareils Nokia étaient pour beaucoup le premier téléphone qui ressemblait à quelque chose que nous voudrions réellement acheter. Mais en même temps, personne ne regarderait l’appareil alors ne serait en mesure de prédire tout ce qui en découlerait éventuellement – 3G, les données mobiles, les smartphones, l’iPhone, les applications et une réorganisation complète de la façon dont nous structurons notre temps. et les activités quotidiennes.

Cela semble être une bonne analogie pour ChatGPT. C’est utile. La première application « IA » qui est utile aux gens ordinaires, mais pas quelque chose qui va changer leur vie de manière trop significative. Pour ceux qui observent la technologie depuis longtemps, il est clair que les LLM et les transformateurs ont un immense potentiel, nous pouvons très bien ne faire qu’effleurer la surface de ce qu’ils peuvent fournir.

Cela a quelques implications pour ce qui se passera ensuite :

Nous sommes au milieu d’un énorme cycle de battage médiatique. En l’absence d’une incroyable surprise de produit, ce cycle finira par s’estomper et se transformera en un creux de doute et de désespoir. Ce n’est pas une coïncidence si l’attention des médias sur Sauron s’est tournée si intensément vers l’IA alors que le reste de la bulle se dégonfle. Comme toujours, les oracles de The Onion l’ont dit le mieux. Personne ne sait vraiment ce que tout cela indique. Peut-être que quelque part il y a un génie voyou assis dans sa cabine ou dans le sous-sol de sa mère avec une vision de 1 000 soleils indiquant la voie à suivre. Pour tous les autres, l’avenir est beaucoup moins certain. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent (très discrètement en ce moment) que l’IA est une impasse, avec ChatGPT comme la dernière version des chatbots (rappelez-vous quand c’était le truc chaud ? C’était il y a seulement quelques années). les maximalistes de l’IA construisent également actuellement leurs bunkers à l’épreuve de Skynet en vue de l’apocalypse imminente de l’IA, car les LLM sont tout simplement géniaux. Bien sûr, la réalité est quelque part entre les deux. Nous devons nous rappeler que l’IA n’est qu’un logiciel. Ces derniers nouveaux outils sont très puissants, mais dans un avenir prévisible, nous devrions principalement nous attendre à ce que certains aspects de notre interaction avec les logiciels s’améliorent. Les développeurs semblent certainement profiter d’énormes avantages d’outils comme Copilot de Microsoft. Tout le monde peut probablement s’attendre à un meilleur contenu de spam écrit pour le moment.

Nous ne voulons pas être pessimistes, nous visons réaliste. D’après ce que nous pouvons dire, les LLM et les GPT offrent un énorme potentiel pour traiter de très grands ensembles de données. De manière critique, les transformateurs vont probablement nous permettre d’interroger des problèmes qui étaient auparavant trop gros pour être abordés, ou même des problèmes de données dont nous n’avions même pas réalisé l’existence auparavant. De plus, il existe la possibilité alléchante que ces gains s’auto-renforcent, une loi de Moore pour l’analyse des données. C’est important, bien qu’inexploré.

Enfin, nous pensons que chacun doit adopter une approche plus sobre des implications éthiques et sociétales de ces outils. Nous ne couvrons généralement pas ce sujet, et nous le sauterions ici, sauf pour le fait que presque tous ceux qui sont engagés dans ces avancées semblent allégrement (peut-être délibérément) éviter le sujet.

Nous sommes probablement à des mois de la possibilité de créer des vidéos très réalistes de quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Cela va déranger beaucoup de gens et nous devrions peut-être adopter une approche plus constructive pour préparer le monde dans son ensemble à ce que cela indique. Dans le même temps, les alarmistes appelant à la fin complète de l’IA doivent faire face à la réalité que le navire a navigué.

Dans l’ensemble, nous sommes profondément enthousiasmés par ces derniers développements. Après des années d’améliorations incrémentielles du SaaS saluées comme des « avancées technologiques », il est passionnant d’avoir devant nous une nouvelle capacité véritablement convaincante. Nous souhaitons juste que tout le monde respire.

Avez-vous utilisé ChatGPT pour effectuer une tâche liée au travail ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :