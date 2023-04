Dites adieu au code complexe : le nouveau créateur de site Web AI d’Appy Pie est arrivé

Appy Pie AI Website Builder est le dernier produit d’Appy Pie Website Builder, une plateforme de création de sites Web sans code. La plate-forme est conçue pour simplifier le processus de développement Web pour les marques et les personnes de toutes tailles. Les utilisateurs peuvent soumettre les spécifications de leur site Web en utilisant la voix ou le texte plutôt que de créer un site Web à partir de zéro. Le constructeur de sites Web alimenté par l’IA prend alors le relais, créant un site Web raffiné qui répond aux besoins uniques de l’utilisateur sans que l’utilisateur sache comment coder.

En éliminant le besoin de compétences techniques, Appy Pie AI Website Builder rend le processus de création de sites Web plus facile et plus convivial pour ceux qui n’ont pas de compétences en codage. Les utilisateurs peuvent créer des pages Web en utilisant la voix ou le texte sans avoir à passer beaucoup de temps à coder ou à dépanner. Pour créer du contenu de site Web et des modèles de conception, le système utilise des techniques de pointe de traitement du langage naturel (NLP) et d’apprentissage automatique (ML).

Abhinav Girdhar, fondateur et PDG d’Appy Pie a déclaré

« Nous sommes ravis de dévoiler l’introduction du constructeur de sites Web Appy Pie AI. Notre produit innovant révolutionne le développement de sites Web pour des personnes d’horizons et d’expertises divers en offrant une approche simple et efficace qui s’appuie sur une technologie d’intelligence artificielle de pointe… Notre engagement principal a toujours été de permettre aux gens d’établir leur présence en ligne, et cet outil révolutionnaire représente un important grand pas vers la réalisation de cet objectif »,

L’interface utilisateur conviviale du constructeur de sites Web Appy Pie AI est livrée avec un certain nombre de thèmes et d’outils personnalisés. Qu’ils créent un site Web pour une entreprise, un blog personnel ou une boutique en ligne, cette plate-forme permet aux utilisateurs de développer des sites Web qui reflètent leur identité de marque distincte. Par ailleurs, des fonctionnalités de commerce électronique telles que le processus de paiement en ligne et la fonction de panier d’achat peuvent être ajoutées avec Appy Pie AI Website Builder. Grâce à sa capacité d’adaptation, cette plate-forme a le potentiel de répondre à une variété de besoins des utilisateurs en termes de création de sites Web.

À propos d’Appy Pie

Appy Pie, une marque déposée d’Appy Pie LLP, est une plate-forme de développement sans code qui facilite la concrétisation des idées de l’entreprise sans aucune compétence préalable en programmation. Il s’agit d’une collection détaillée des meilleures solutions sans code, y compris les créateurs de chatbots, les logiciels d’assistance, le chat en direct, les créateurs de sites Web, les plates-formes d’automatisation des flux de travail, les outils de conception graphique et les créateurs d’applications. Pour ses fonctionnalités uniques, sa simplicité d’utilisation et son prix abordable, App Maker d’Appy Pie a été nommé l’un des créateurs d’applications les mieux notés au monde (G2). Il est également connu comme l’un des outils de création d’applications sans code les plus complets pour les marques de toutes tailles (Capterra). De plus, selon GetApp, Appy Pie est le constructeur d’applications mobiles DIY basé sur le cloud qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Autres grands constructeurs de sites Web AI

Alors que le nouveau constructeur de sites Web d’IA d’Appy Pie est actuellement à la mode, il existe d’autres constructeurs de sites Web d’IA décents disponibles. Certains d’entre eux comprennent

1. Wix IA

Wix AI utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour créer des sites Web personnalisés pour les marques. Avec une large gamme de modèles et d’options de conception, les utilisateurs peuvent facilement créer leurs pages Web pour répondre à leurs besoins. La plate-forme est optimisée pour les moteurs de recherche et offre des fonctionnalités telles que la fonction de commerce électronique. Cela en fait un très bon choix pour les stores en ligne.

2. Signet

Bookmark est un constructeur de sites Web alimenté par l’IA qui se concentre sur la création de sites Web réactifs et visuellement attrayants. Son assistant de conception alimenté par l’IA facilite la création de sites Web de premier ordre sans avoir besoin de compétences en conception. La plate-forme offre également une variété d’intégrations avec des outils populaires tels que Mailchimp et Shopify, ce qui en fait un bon choix pour les entreprises de toutes tailles.

3. GoDaddy IA

GoDaddy AI est un constructeur de sites Web qui utilise l’IA pour aider les utilisateurs à créer des sites Web rapidement et facilement. La plate-forme propose une gamme de modèles et d’options de conception. Avec GoDaddy AI, les utilisateurs peuvent créer leurs sites Web en quelques minutes sans avoir besoin de compétences techniques.

4. IA de flux Web

Webflow AI est un constructeur de sites Web qui offre un ensemble de fonctionnalités plus avancées pour les concepteurs et les développeurs. Il offre également des fonctionnalités avancées telles que des animations et des interactions, ce qui en fait un choix populaire pour les sites Web plus complexes.

5. La grille

The Grid utilise l’IA pour créer des conceptions personnalisées pour chaque utilisateur en fonction de son contenu et de ses besoins. Son système d’intelligence artificielle aide à optimiser chaque site Web pour les moteurs de recherche. Il garantit que les sites Web des utilisateurs sont trouvés par des clients potentiels. Bien que The Grid ne soit pas aussi personnalisable que certains autres créateurs de sites Web, c’est un choix décent pour ceux qui veulent une méthode plus pratique de conception de sites Web.

6. SITE123

SITE123 est un constructeur de sites Web alimenté par l’IA qui offre un moyen rapide et facile de créer des sites Web. Avec une simple interface glisser-déposer et une gamme de modèles disponibles, les utilisateurs peuvent créer des sites Web décents en quelques minutes seulement.

7. Zyro IA

Zyro AI est un constructeur de sites Web qui utilise l’IA pour créer des conceptions de sites Web personnalisées en fonction des besoins de l’utilisateur. Ce système est également livré avec des outils de référencement intégrés qui permettent de garantir que le site Web est trouvé par les utilisateurs potentiels.

8. Tilda IA

Tilda AI est un constructeur de sites Web qui propose une gamme de modèles personnalisés et de blocs de conception pour aider les utilisateurs à créer des sites Web uniques. Son éditeur de site Web alimenté par l’IA facilite la création de sites Web réactifs et visuellement attrayants. Bien sûr, vous n’avez besoin d’aucune compétence en conception Web pour utiliser Tilda.

9. BoldGrid

BoldGrid est un constructeur de sites Web alimenté par l’IA qui propose une gamme de conceptions et de mises en page personnalisées. Ce système est également compatible avec WordPress, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui connaissent déjà le système.

10. Weebly IA

Weebly AI est un constructeur de sites Web qui propose une gamme de modèles personnalisés et d’options de conception. Ce système intègre également une gamme d’outils tiers tels que Google Analytics et PayPal.

