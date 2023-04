Le PDG de Google, Sundar Pichai, gagne 800 fois le salaire médian d’un employé

Alors que la pandémie fait rage, de grandes entreprises technologiques telles que Google, Meta et Microsoft réduisent leurs effectifs. Cependant, les cadres supérieurs de ces entreprises continuent de profiter d’un style de vie somptueux, le PDG de Google, Sundar Pichai, gagnerait des millions en licenciant des employés.

La rémunération de Pichai pour 2022 a été divulguée dans un dossier récent, montrant qu’il a gagné environ 226 millions de dollars, y compris les attributions d’actions. Ce montant est d’environ 800 fois le salaire médian d’un employé, ce qui est assez exorbitant. Les licenciements de Google, qui ont entraîné une réduction de 6% des effectifs de l’entreprise, peuvent contrarier ceux qui ont été licenciés.

La décision de Pichai de licencier 12 000 employés tout en empochant une somme aussi énorme risque de laisser un goût amer dans la bouche des personnes concernées. Le PDG aurait pu accepter une importante réduction de salaire pour amortir le coup des employés concernés, mais il a choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, Pichai a bénéficié d’une rémunération massive, tandis que de nombreux employés fidèles ont perdu leur emploi.

Sundar Pichai est-il surpayé ?

Bien que l’on ne sache pas quelle sera la rémunération de Pichai en 2023, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà donné l’exemple en prenant une réduction de salaire de 40 % cette année tout en réduisant les dépenses et en ralentissant les embauches supplémentaires. En revanche, la rémunération de Pichai pour 2022 est préoccupante. Compte tenu de la situation actuelle, il est essentiel que les dirigeants d’entreprise montrent l’exemple et soient solidaires avec leurs salariés.

Les raisons des licenciements de Google

L’une des principales raisons pour lesquelles Google a dû licencier autant d’employés était qu’il s’était lancé dans une frénésie d’embauche agressive pendant la pandémie. Cette décision, associée aux avantages et avantages excessifs que Google offrait à ses employés, a entraîné une augmentation des dépenses. Amazon et Microsoft ont emboîté le pas, entraînant une réduction massive de leurs effectifs.

Avantages et équipements de bureau de Google

Google est l’un des meilleurs endroits où travailler, grâce à ses avantages et ses équipements de bureau à la pointe de l’industrie, tels que les programmes de restauration, de remise en forme, de massage et de transport. Cependant, Google a dû réduire certains de ces avantages pour réduire les dépenses. Par exemple, il a cessé de délivrer des modèles de MacBook aux nouvelles recrues et a restreint l’achat de fournitures de bureau et de matériel.

