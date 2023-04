ChatGPT fait face à une nouvelle rivalité alors que la Chine entre dans la course à l’IA

Le président de Microsoft, Brad Smith, a averti que le développement de l’IA générative pourrait bientôt faire face à une concurrence féroce de la part des institutions et des entreprises de recherche chinoises. Smith souligne dans une interview avec Nikkei Asia que la Chine participera à la course pour innover et émerger comme un acteur de premier plan dans le développement de l’IA générative.

ChatGPT en compétition pour prendre les devants

La concurrence entre les leaders dans le développement de l’IA générative est féroce, et des organisations telles que OpenAI (ChatGPT) avec Microsoft, Google et l’Académie d’intelligence artificielle de Pékin sont à la pointe de cette technologie. Smith a déclaré que quelques mois seulement séparent les organisations leaders dans ce domaine en termes d’innovation, plutôt que des années.

L’IA générative, la technologie derrière ChatGPT, peut produire du texte et des images avec des niveaux de sophistication proches de ceux des humains. Cependant, on craint que cette technologie ne remplace des emplois. Et contribuez à la propagation de la désinformation, de la violation du droit d’auteur et des violations de données.

Comment ne pas laisser la Chine nous dépasser ?

Smith pense que la solution à ces préoccupations n’est pas d’arrêter l’innovation, mais d’utiliser et d’améliorer les produits existants. Il a souligné que l’IA peut fonctionner à la fois comme un outil et comme une arme. Et il a fourni un exemple de cyberattaques.

Par ailleurs, Smith a également souligné le potentiel de l’IA pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre. C’est l’un des défis les plus importants auxquels l’Asie est confrontée. Il a expliqué que la population en âge de travailler fait vivre un nombre croissant de retraités. Qui dépend de la croissance économique, il est nécessaire d’identifier de nouvelles sources de croissance de la productivité.

Smith est convaincu que combiner les meilleurs esprits avec la meilleure technologie peut aider les démocraties du monde entier à surpasser leurs adversaires en matière d’IA générative. Il a également partagé que Microsoft utilise déjà l’IA pour identifier de nouvelles cyberattaques en temps réel et les intercepter. De plus, ils utilisent l’IA pour détecter les opérations de cyber-influence des gouvernements étrangers et les campagnes de désinformation.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine