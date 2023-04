La tablette Pixel repérée lors d’un événement spécial Google

Il y a quelques années, le segment des tablettes Android était vraiment ennuyeux. Nous n’avions que quelques marques en compétition pour la préférence des utilisateurs, sans grande demande. Avec la pandémie, ces appareils de grande taille ont commencé à devenir plus pertinents. Nous avons vu la montée en puissance des marques chinoises, qui après des années à ne s’en tenir qu’aux smartphones, ont lancé leurs toutes premières tablettes. Même Google s’est rendu compte du temps qu’il avait perdu et a décidé de rendre Android plus utile sur ces écrans plus grands. Cela a donné naissance à Android 12L, une version spéciale avec quelques goodies pour les pliables et les tablettes. Avec Android 13, les fonctionnalités continuent d’arriver et nous nous attendons également à ce qu’Android 14 optimise davantage l’expérience sur les tablettes. En ce qui concerne le géant de la recherche, nous savons tous qu’il lance des produits pour promouvoir ses expériences logicielles. Après la Pixel Watch, Google s’apprête à dévoiler une nouvelle Pixel Tablet.

Options de couleur de la tablette Pixel repérées

Les smartphones Pixel sont là pour promouvoir Android, pour promouvoir les services Google et les solutions logicielles. Avec la montée en puissance d’un nouveau WearOS, nous avons vu Google dévoiler sa première Pixel Watch. Maintenant qu’Android s’améliore sur les tablettes, quoi de mieux que de lancer une nouvelle tablette ? Selon les rumeurs, la tablette Pixel devrait arriver au Google I/O le mois prochain. Nous attendons également la série Pixel 7a, et tout ce qui en plus sera un bon plus. Compte tenu de son lancement « imminent », la tablette Pixel fait déjà le tour du Web. En fait, même Google a fourni une introduction détaillée de sa prochaine liste. Avant sa sortie, quelqu’un a capturé une vidéo dans la vie réelle à l’installation « Shaped by Water » de Google.

Dans la vidéo Instagram de Saori Masuda, il est possible de voir différents appareils Google Pixel. Cela inclut certaines tablettes Pixel, montres Pixel, Pixel Buds et téléphones Pixel.

La vidéo ne divulguera pas tous les détails de la tablette Pixel. En fait, si vous avez suivi les fuites, il ne devrait pas y avoir de surprise. Google a déjà révélé la conception de la tablette et de la station de charge. La nouvelle info concerne les couleurs. La tablette Pixel se vendra en corail rosé, gris/blanc et un gris plus foncé. Selon 9to5Google, il existe également une quatrième couleur. Le rapport indique également qu’il n’y a pas d’interrupteur de confidentialité pour éteindre le microphone et la caméra.

The Verge a tenté de contacter Google, mais le géant de la recherche n’a pas encore répondu. Même ainsi, la source croit en un lancement à la Google I/O. Si cela ne se produit pas, nous verrons probablement le produit en démonstration au salon des développeurs.

Google I/O n’était pas l’endroit idéal pour les sorties massives, mais cela peut changer cette année. Il y a des rumeurs sur la tablette Pixel, le Pixel 7a et même le Pixel Foldable. Selon les rumeurs, le Pixel Foldable pourrait également voir le jour en 2023. On ne retiendrait pas notre souffle pour une sortie I/O, un appareil de cette… « ampleur » risque d’apparaître en même temps que la prochaine génération de Pixel Téléphone (s. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour le moment.

Autres détails

Nous nous attendons à ce que plus de détails continuent d’apparaître dans les prochains jours. Selon les rapports, la tablette Pixel sera une tablette chère. Le populaire Roland Quandt précise que la Google Pixel Tablet coûtera entre 600 € et 650 €. Cela représente environ 658 $ à 710 $. C’est bien plus que le Google Pixel 7 qui commence à 599 $ aux États-Unis et 649 € en Europe. Cependant, il s’agit d’une tablette et cela coûtera évidemment plus cher. Bien sûr, l’ensemble du package est plus cher si vous souhaitez saisir la station de charge.

Le look et certaines des fonctionnalités telles que la station de charge qui sert également de haut-parleur sont disponibles. Cependant, les détails techniques restent un mystère. Nous ne connaissons pas la taille de l’écran et la plupart de ses détails techniques. Nous savons qu’il embarquera le processeur Tensor G2 et disposera de 6 Go ou 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage. L’ardoise prendra également en charge un stylet et apportera Android 13.

