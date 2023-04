L’IA devrait aller au-delà de la simple prise d’emplois

Nous vivons maintenant le début de l’ère de l’IA avec l’essor de ChatGPT, DALL-E, Bard et d’autres solutions. OpenAI a bouleversé le monde en dévoilant la première démo de ChatGPT à l’ensemble des utilisateurs. Le chatbot intelligent, capable de générer des textes de type conversation, a complètement repensé la façon dont nous interagissons avec le Web ou recherchons des informations. Cela a surpris des géants comme Google qui ont commencé une course pour pousser leurs propres solutions d’IA. À l’heure actuelle, chaque entreprise doit rejoindre OpenAI ou développer sa propre solution d’IA.

Sinon, ils seront écrasés par une nouvelle tendance pour la technologie de l’IA. Il existe plusieurs solutions d’IA en hausse, telles que les générateurs d’images, les générateurs de texte et même les générateurs de monde métaverse. Avec des commandes simples, vous pouvez obtenir des réponses rapides, créer de l’art et même leur ordonner de créer des programmes. Certains d’entre eux font peur, en raison de leur capacité à remplacer des emplois humains, mais apparemment, cela va au-delà.

L’IA est sur le point de perturber l’ensemble de l’industrie

De nombreuses solutions d’IA à la mode peuvent représenter une menace pour certaines personnes. Les générateurs d’images peuvent, à l’avenir, remplacer les artistes humains. Après tout, des solutions comme DALL-E peuvent créer rapidement des images à partir de quelques commandes de texte. Ils vous donneront une myriade de résultats en quelques secondes seulement. Ce n’est que le début, et à l’avenir, nous nous attendons à ce que le générateur d’images d’OpenAI devienne encore plus puissant. Comme nous l’avons dit, il ne s’agit que d’un scénario dans lequel l’IA peut remplacer un travail humain. Il y en a beaucoup d’autres, mais un nouveau rapport indique que l’essor de l’IA peut perturber des industries entières.

Si nous regardons en arrière, l’essor de l’automatisation a complètement remanié l’industrie. Il a supprimé des millions d’emplois, mais a également accru le besoin d’autres. Si nous revenons à la révolution industrielle, l’essor de la technologie a apporté de grands changements à des choses comme les chaînes de production. Les progrès continuent de supprimer des emplois à travers l’histoire, et ils ne sont pas seulement liés à l’IA. La technologie derrière les scanners de caisse libre-service remplace un certain nombre de comptoirs de caisse dans les supermarchés qui étaient auparavant gérés par des employés. De nos jours, il existe même des machines automatisées pour les hôtels. Comme vous pouvez le dire, l’automatisation remplaçant les emplois n’est pas une nouveauté.

Le grand changement avec l’IA est qu’elle va au-delà de l’automatisation. Des solutions comme ChatGPR ou DALL-E ne remplacent pas seulement les emplois existants. Il remplace des emplois et perturbe également les industries existantes d’une manière qui affecte les personnes qui n’y sont pas encore employées. À l’heure actuelle, l’éducation est l’un des secteurs qui subit la plus grande transformation.

ChatGPT représente une révolution dans l’éducation

ChatGPT est une énorme transformation pour l’éducation, comme nous le savons. Tout d’abord, cela permet aux étudiants de générer des réponses rapides sans trop d’effort. Vous pouvez générer des essais, analyser des problèmes et même écrire du code. Il peut faire des merveilles en tant qu’outil d’assistance, mais pour certains, il peut faciliter le chemin. D’accord, d’accord, pour les étudiants qui veulent juste des réponses rapides, nous avons eu Google pendant des années. Mais le fait est que ChatGPT fait tout de manière plus conventionnelle et pratique.

Le segment de l’éducation devra changer, mais c’est parce que les algorithmes de détection de l’IA ne sont pas correctement optimisés. À l’heure actuelle, cette technologie essaie de dire si un texte est généré par l’IA ou non. Le problème est que cela ne fonctionnera probablement jamais. Vous placerez du texte normal dans un algorithme en lequel vous aurez confiance pour savoir si quelque chose vient de l’IA ou non. Étant donné que toutes les requêtes de ChatGPT, Bard et Bing sont désormais correctes, comment pouvons-nous faire confiance à un algorithme pour déterminer si quelque chose est humain ou créé par l’IA ?

La plupart des algorithmes de détection d’IA sont des moyens simples de déterminer si le texte provient d’humains ou d’IA. Ces moyens ne sont pas fiables à 100% du temps. Apparemment, l’un des moyens consiste à vérifier si un texte est simple et facile à comprendre. Si tel est le cas, alors c’est un point de le considérer comme un texte basé sur l’IA. Lorsque vous utilisez un langage difficile à comprendre, des fioritures et d’autres choses, l’IA obtiendra probablement le texte qui provient d’un humain.

Une fois que les détecteurs d’IA ne sont pas fiables, il est difficile de détecter un étudiant à l’aide d’outils d’IA. L’industrie de l’éducation devra passer par une profonde transformation. Une fois qu’ils ne peuvent pas empêcher l’utilisation de ChatGPT sur les essais, ils devront trouver d’autres moyens de juger les étudiants.

L’essor de l’IA perturbera également d’autres industries

Évidemment, la crise va au-delà de l’éducation. À l’heure actuelle, il semble que ce soit celui qui souffre le plus de la montée en puissance de l’IA, mais il y a plus à venir. Le reportage d’actualités est également un autre secteur qui devrait connaître des changements avec l’IA. L’Association Press utilise l’IA depuis près d’une décennie pour ses revenus d’entreprise et la compilation de résultats sportifs. Depuis lors, d’autres sites Web comme CNET ont utilisé l’IA pour générer des articles. Cependant, ceux-ci ont apporté des informations manifestement erronées et même du contenu plagié. À l’heure actuelle, il est difficile de faire confiance à l’IA pour certains résultats, mais ce n’est que le début.

Les choses sont sur le point de changer pour certaines entreprises qui gèrent des services d’assistance et du personnel de support. De nos jours, si vous vous dirigez vers un chat du service client, vous serez confronté à un chatbot avec des résultats limités. Dans la plupart des cas, vous vous retrouvez frustré alors que vous devez attendre qu’une personne réelle vous réponde. À cet égard, les chatbots peuvent complètement changer le segment. ChatGPT-4, par exemple, peut complètement remplacer un agent de service. Le chatbot peut toujours donner des informations erronées ou inexactes, mais même les agents du service client peuvent tomber dans cette ligne.

Bien sûr, il y a un gros obstacle qui empêche une révolution de l’IA. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à plonger dans cette révolution. Pour alimenter une solution telle que l’IA, vous aurez besoin d’un centre de service puissant. Bien sûr, vous pouvez vous fier aux solutions existantes, mais pour certains cas spécifiques, cela ne sera pas possible.

Il y a beaucoup d’inquiétude autour de ce thème. À l’heure actuelle, nous ne pensons pas que l’IA pourra remplacer tous les emplois. Peut-il écrire du code ? Oui, mais il a encore besoin de quelqu’un pour donner des instructions. Parfois, il prendra les mauvaises décisions. Pour certains résultats, l’IA effectuera des tâches sans aucun problème, mais pour d’autres, il n’y a pas grand-chose à craindre pour le moment. Cela aura certainement des impacts plus importants sur l’industrie, et nous assistons probablement au début d’une nouvelle révolution.

