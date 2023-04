Honor MagicBook X14 et X16 apportent de bonnes spécifications et une bonne valeur

Après beaucoup d’anticipation, Honor a finalement dévoilé ses ordinateurs portables Honor MagicBook X14 2023 et X16 2023 en Inde. Alors que la première est une mise à niveau plus itérative que celle lancée au début de cette année, la seconde est une mise à niveau plus élevée. Le Honor MagicBook X16 est la véritable mise à niveau et arrive un nouveau membre soigné pour la famille.

Caractéristiques et fonctionnalités du Honor MagicBook X14 et X16

Le Honor MagicBook X14 2023, comme mentionné ci-dessus, est une mise à niveau itérative par rapport au même modèle lancé plus tôt cette année. Il est livré avec un écran de 14 pouces avec des cadres fins, une résolution Full HD+, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et 300 nits de luminosité maximale. Les mêmes spécifications sont disponibles dans le Honor MagicBook X16, la différence évidente est le panneau de 16 pouces sur ce modèle. Les deux ordinateurs portables sont dotés d’une conception unibody en métal et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. Le haut de l’écran sert de maison pour la webcam.

Les deux ordinateurs portables sont livrés avec un clavier rétroéclairé pleine grandeur. Cependant, le Honor MagicBook X16 comprend également un pavé numérique complet. Ils arborent des haut-parleurs stéréo et disposent d’un son de jeu immersif Nahimic. Cette fonction reconnaîtra différents contenus de lecture et s’adaptera aux effets sonores de l’écran. Comme son nom l’indique clairement, l’objectif est de rendre l’expérience plus immersive.

En ce qui concerne le matériel, les MagicBook X14 2023 et X16 2023 sont dotés d’un processeur Intel Core i5 de 12e génération. Donc, en termes de performances, les deux sont à peu près similaires. Ils ont également jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Ils tirent leur énergie de la même batterie de 60 Wh avec une charge de 65 W. Honor indique que cette batterie offre 9 heures d’utilisation intense. Un chargeur de type C est inclus dans l’emballage. En termes de logiciel, ils fonctionnent sur le système d’exploitation Windows 11 avec la fonction Honor Device Clone. Il vous permet de passer rapidement de différents ordinateurs portables Honor, quelles que soient leurs versions de Windows.

Les ordinateurs portables sont équipés du Wi-Fi double bande, du Bluetooth et d’une prise audio de 3,5 mm.

Prix ​​et disponibilité

En Inde, le Honor MagicBook X14 2023 se vendra entre 48 990 INR (597,14 $) et 51 990 INR (633 $) pour les versions 8 Go/512 Go et 16 Go/512 Go, respectivement. Les mêmes variantes du X16 coûteront respectivement 50 900 INR (620 $) et 53 990 INR (658,09 $). Les deux ordinateurs portables sont disponibles sur Amazon.in., Et si vous avez une carte de crédit HDFC Bank, il y a une remise de 2 500 INR.

Honor essaie de conquérir le monde avec ses excellents produits. La marque a lancé l’excellent Honor Magic5 Pro au public mondial il y a quelques mois. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet ici.

