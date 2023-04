Les abonnés au réseau 5G montent en flèche alors que la Chine continue de dominer

Depuis le lancement officiel du réseau 5G en 2019, la Chine est en tête en termes de nombre d’utilisateurs 5G. Cependant, tous les utilisateurs 5G n’ont pas de forfait 5G actif. En Chine, les trois principaux opérateurs ont récemment annoncé leurs données d’exploitation pour le mois de mars. Le résultat révèle qu’à fin mars 2023, le nombre d’utilisateurs de forfaits 5G sur l’ensemble du réseau dépasse 1,2 milliard. C’est bien plus que le nombre d’utilisateurs de la 5G dans le reste du monde.

Parmi eux, le nombre d’utilisateurs du forfait China Mobile 5G a atteint 689,235 millions. Le nombre d’utilisateurs du package China Telecom 5G est de 283,21 millions. Par ailleurs, le nombre d’utilisateurs du package China Unicom 5G a atteint 223,81 millions. Bien sûr, il y a encore 8,7 millions d’utilisateurs 5G qui utilisent China Radio and Television, le quatrième opérateur en Chine. Cela indique que le nombre total d’utilisateurs 5G en Chine dépasse à lui seul 1,2 milliard.

Historique du réseau 5G dans le monde

La 5ème génération de technologie sans fil, connue sous le nom de 5G, est la dernière technologie en matière de communication sans fil. La technologie promet des vitesses Internet plus rapides, une latence plus faible et une meilleure connectivité. Cela permet un transfert de données plus rapide et une communication en temps réel. Depuis sa création en 2019, la 5G a connu une adoption massive dans le monde entier. Examinons l’histoire de la 5G en termes de régions et de nombre d’abonnés.

Asie-Pacifique:

La région Asie-Pacifique mène la course à la 5G, la Corée du Sud et la Chine étant les premiers pays à lancer des services 5G commerciaux en 2019. Selon un rapport de la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la région Asie-Pacifique aura le plus grand nombre d’utilisateurs 5G d’ici 2025. Il représentera près des deux tiers du réseau 5G mondial.

En 2021, la Chine compte le plus grand nombre d’abonnés 5G, avec plus de 400 millions d’utilisateurs. En 2022, ce nombre est passé à 900 millions et maintenant, il dépasse 1,2 milliard. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie sont d’autres pays de la région qui ont fait des progrès significatifs dans l’adoption de la 5G.

La Corée du Sud a lancé son réseau commercial 5G en avril 2019, ce qui en fait le premier pays au monde à proposer ce service. Les trois principaux opérateurs du pays, SK Telecom, KT et LG Uplus, ont depuis étendu leurs réseaux 5G pour couvrir la plupart des grandes villes. En janvier 2021, la Corée du Sud comptait plus de 11 millions d’utilisateurs 5G. Cela représente plus de 20% des utilisateurs mobiles du pays. Fin 2022, la Corée du Sud comptait plus de 28 millions d’utilisateurs 5G.

Le Japon a lancé ses services 5G en mars 2020, NTT Docomo, SoftBank et KDDI étant les principaux opérateurs. Le pays a mis du temps à adopter la 5G, la technologie étant confrontée à plusieurs problèmes de déploiement. En février 2021, le Japon comptait plus de 4 millions d’utilisateurs 5G. Cependant, d’ici 2022, il compte plus de 53 millions d’utilisateurs. Selon certaines informations, le Japon comptera plus de 100 millions d’utilisateurs d’ici la fin de cette année.

Amérique du Nord:

Les États-Unis et le Canada ont également fait d’énormes progrès dans le déploiement de la 5G, les principaux opérateurs lançant des services 5G en 2019. Selon la GSMA, l’Amérique du Nord devrait avoir le deuxième plus grand nombre d’utilisateurs de la 5G d’ici 2025. Elle représentera environ 20 % des utilisateurs mondiaux de la 5G. En 2022, il y a environ 150 millions d’utilisateurs 5G en Amérique du Nord.

Les États-Unis ont lancé leurs services 5G début 2019, Verizon étant le premier opérateur à proposer le service. D’autres grands opérateurs, dont AT&T et T-Mobile, ont emboîté le pas plus tard dans l’année. En février 2021, les États-Unis comptaient plus de 80 millions d’abonnés 5G, représentant plus de 20 % des abonnements mobiles du pays. En 2022, ce nombre était passé à plus de 100 millions. Le Canada a également lancé ses services 5G en 2019, les principaux opérateurs étant Bell, Rogers et Telus. Le pays a mis du temps à adopter la 5G, avec une couverture limitée dans la plupart des grandes villes. En février 2021, le Canada comptait plus d’un million d’abonnés 5G, mais ce nombre dépasse maintenant les 3 millions.

L’Europe :

Plusieurs pays de l’UE, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, ont lancé des services 5G, le déploiement s’accélérant en 2020. Selon la GSMA, l’Europe devrait avoir le troisième plus grand nombre d’utilisateurs 5G d’ici 2025. À partir de 2021, il y a plus de 25 millions d’abonnés 5G en Europe, mais ce chiffre dépasse désormais les 80 millions.

Le Royaume-Uni a lancé ses services 5G en mai 2019, EE étant le premier opérateur à proposer le service. D’autres grands opérateurs, dont Vodafone et O2, ont emboîté le pas plus tard dans l’année. En février 2022, le Royaume-Uni comptait plus de 3 millions d’abonnés 5G. L’Allemagne a lancé ses services 5G à la mi-2019, Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica étant les principaux opérateurs. Le pays a mis du temps à adopter la 5G, avec une couverture limitée dans la plupart des grandes villes. En février 2022, l’Allemagne comptait plus de 5 millions d’abonnés 5G.

Moyen-Orient et Afrique :

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique commence également à voir des déploiements 5G, avec des pays tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite qui lanceront des services commerciaux 5G en 2019. Selon la GSMA, la région devrait compter plus de 70 millions de connexions 5G d’ici 2025. Les Émirats arabes unis ont lancé leurs services 5G en 2019, Etisalat et Du étant les principaux opérateurs. L’Arabie saoudite a également lancé ses services 5G en 2019, Saudi Telecom Company et Mobily étant les principaux opérateurs. En Afrique, des pays comme l’Afrique du Sud, le Botswana, les Seychelles, le Zimbabwe, Madagascar, le Lesotho et l’Égypte ont tous un service 5G.

L’Amérique latine:

La 5G en est encore aux premiers stades de son adoption en Amérique latine, plusieurs pays, dont le Brésil et le Mexique, lançant des projets pilotes en 2020. Selon la GSMA, la région devrait compter plus de 60 millions de connexions 5G d’ici 2025. En 2021, la nombre d’abonnés 5G en Amérique latine est relativement faible.

Le Brésil a lancé ses services 5G en juillet 2021, Claro étant le premier opérateur à proposer le service. D’autres grands transporteurs, dont Vivo et TIM, ont emboîté le pas plus tard dans l’année. En septembre 2021, le nombre d’abonnés 5G au Brésil est encore relativement faible.

Le Mexique a lancé ses services 5G fin 2020, Telcel et AT&T étant les principaux opérateurs. En septembre 2021, le nombre d’abonnés 5G au Mexique est encore relativement faible.

Conclusion:

En conclusion, l’adoption de la 5G s’est généralisée depuis sa création en 2019, avec des progrès significatifs réalisés en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. La Chine est en tête de la course à la 5G, avec plus de 1,2 milliard d’abonnés à ce jour. Les États-Unis et le Royaume-Uni comptent également un bon nombre d’utilisateurs. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique et l’Amérique latine en sont encore aux premiers stades de l’adoption, mais le nombre d’utilisateurs de la 5G devrait augmenter rapidement dans les années à venir. Globalement, le nombre de connexions 5G devrait dépasser les 3 milliards d’ici 2025.

