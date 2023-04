Le patron de Snapchat aimerait voir TikTok banni !

Le Snap Partner Summit a récemment eu lieu, et il était clair que la société mettait tout en œuvre pour conserver sa base d’utilisateurs Gen Z sur la plate-forme. Comme toutes les autres applications de médias sociaux, Snapchat a répondu à la pression de la croissance massive de TikTok en déployant son propre flux vidéo court et son propre programme de création. Cependant, alors que les législateurs américains débattent d’une interdiction totale de l’application TikTok, il n’est pas surprenant que l’interdiction soit une aubaine pour des entreprises comme Snap et Meta. Ces entreprises semblent être les plus menacées par la popularité de TikTok, et ce n’est pas seulement à cause de sa base d’utilisateurs massive.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a reconnu le dangereux précédent pour d’autres plateformes sociales si le Congrès parvenait effectivement à interdire TikTok. TikTok est dans une situation unique en raison de sa propriété chinoise. Cela s’est avéré problématique pour la réputation de l’entreprise auprès des représentants du gouvernement américain. Spiegel pense qu’il est important que les entreprises soient réfléchies. Et développer un cadre réglementaire pour faire face aux problèmes de sécurité, en particulier autour de la technologie. Il estime également qu’il existe des préoccupations légitimes en matière de sécurité nationale.

Le PDG de Snapchat exprime son support à l’interdiction de TikTok dans un contexte de concurrence croissante pour les utilisateurs de la génération Z

Il n’y a toujours aucune preuve que des responsables du gouvernement chinois accèdent aux données des utilisateurs américains de TikTok, mais ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, l’a fait. Snapchat Spotlight, le concurrent TikTok de Snap, compte désormais 350 millions d’utilisateurs mensuels. Il est toujours en retard sur des concurrents comme TikTok et YouTube Shorts. Cependant, comme révélé lors du Partner Summit, Snap continue d’investir massivement dans les expériences AR et AI pour se différencier.

La technologie AR peut aider à stimuler les ventes au détail en ligne et en personne. Les consommateurs peuvent utiliser la RA pour essayer des vêtements et des accessoires. Ce qui le rend plus attrayant pour les partenaires de la marque et les consommateurs. Snapchat investit également dans des produits AR spécifiques au shopping pour aider à stimuler le commerce électronique. Le rythme rapide de Snap a un prix, et l’entreprise n’est pas étrangère aux scandales de sécurité. En ce qui concerne l’IA, Snap doit être prudent.

Si les régulateurs gouvernementaux s’inquiètent du fait que les adolescents aient TikTok dans leur poche, quels risques cela pose-t-il que maintenant tous les Snapchatters aient un chatbot IA intégré à portée de main ? Snap a présenté My AI, un chatbot alimenté par l’IA qui est disponible pour tous les utilisateurs de Snapchat. Les abonnés Snapchat+ peuvent envoyer des photos à un chatbot IA, qui répondra avec ses propres photos. Le chatbot fournit des suggestions de recettes. Mais si les utilisateurs essaient d’envoyer des photos nues à My AI, l’IA est conçue pour ne pas répondre en nature. Au lieu de cela, il indique aux utilisateurs qu’il ne s’engagera pas avec ce type de contenu.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, partage des opinions positives sur l’interdiction potentielle de TikTok

Spiegel pense que les humains ont tendance à repousser les limites des nouvelles technologies. Alors que 99,5% des réponses de My AI respectent les directives de la communauté. Il est facile de voir comment ce 0,5% pourrait devenir très désordonné. Le chatbot textuel est disponible pour tous les utilisateurs de Snapchat, mais il y a des inquiétudes quant à la façon dont il pourrait être mal utilisé. Sur des applications comme Lensa AI, il s’est avéré trop facile de tromper le programme pour qu’il génère du contenu NSFW. Reste à voir comment cela se passera sur Snapchat.

Snap essaie clairement de se différencier de TikTok et des autres plateformes de médias sociaux. La société investit massivement dans les expériences AR et AI pour fournir aux utilisateurs un contenu unique et attrayant. Cependant, comme pour toute nouvelle technologie, il existe des risques. Snapchat doit être prudent en ce qui concerne l’IA et s’assurer que les utilisateurs ne sont pas exposés à des contenus inappropriés. Si l’entreprise peut trouver un équilibre entre innovation et sécurité, elle pourrait continuer à attirer et à conserver sa base d’utilisateurs Gen Z. Quant à l’interdiction de TikTok, seul le temps dira si elle sera mise en œuvre et quelles en seront les conséquences pour le paysage des médias sociaux.

